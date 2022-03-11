YouTube заблокирует каналы российских государственных СМИ по всему миру — Reuters

YouTube начинает «немедленную» блокировку каналов российских государственных СМИ по всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу.

YouTube заблокирует каналы всех российских СМИ, которые финансируются государством. Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу.

Шадлу рассказал, что с видеохостинга будут удалены ролики о событиях на Украине, не соответствующие политике сервиса.

Также YouTube приостановит все способы монетизации на своей платформе в России.

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