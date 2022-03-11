YouTube заблокирует каналы российских государственных СМИ по всему миру — Reuters

YouTube начинает «немедленную» блокировку каналов российских государственных СМИ по всему миру. Об этом заявил пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу.
YouTube заблокирует каналы всех российских СМИ, которые финансируются государством. Об этом в Twitter заявил пресс-секретарь YouTube Фаршад Шадлу.
Шадлу рассказал, что с видеохостинга будут удалены ролики о событиях на Украине, не соответствующие политике сервиса.
Также YouTube приостановит все способы монетизации на своей платформе в России.
Фото на обложке: Primakov /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Вирусная психология: как создать контент, которым будут делиться
- 2 YouTube полностью приостановил монетизацию в России
- 3 Как пара ученых из Обнинска зарабатывает $100 тыс. в месяц на детском контенте в YouTube
- 4 Слив в соцсетях: как избежать «вирусного» распространения нежелательного контента
- 5 Не заигрывайте с лайфстайлом: Как привлечь первого клиента через социальные сети
ВОЗМОЖНОСТИ
13 марта 2022
15 марта 2022
15 марта 2022