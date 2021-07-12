YouTube запустил в России сервис для создания коротких видео Shorts, пока в бета-режиме. По данным видеохостинга, таких ролики ежедневно набирают свыше 6,5 млрд просмотров.

Функционал Shorts позволяет объединять несколько отрывков в один ролик, записывать видео с музыкой и менять скорость записи, сказано в сообщении, опубликованном в блоге Google.

Также пользователи смогут:

добавлять текст в определенные части видео;

делать семплы аудио из других роликов Shorts, обрабатывать такие отрывки и вставлять их в свои короткие видео;

добавлять автоматические субтитры;

записывать ролики продолжительностью до 60 секунд прямо в инструменте YouTube Shorts;

добавлять к коротким видео отрывки, сохраненные в галерее телефона;

накладывать базовые фильтры для коррекции цвета.

Shorts, очень похожий на TikTok, заработал в России в бета-режиме. Сервис тестировали в Индии и США и, по данным Google, «авторам очень понравился этот формат». По информации компании, короткие видео ежедневно набирают свыше 6,5 млрд просмотров.

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