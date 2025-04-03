Доля просмотров YouTube на российских Smart TV снизилась вдвое после замедления сервиса

Доля российских пользователей, которые смотрят YouTube на Smart TV, после замедления видеохостинга сократилась к февралю 2025 года почти вдвое — с 63,2% до 36% год к году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании J'son & Partners Consulting.

Там отмечается, что пока YouTube удерживает первое место среди бесплатных сервисов на умных телевизорах, но его начали догонять российские сервисы и онлайн-кинотеатры. Например, «Кинопоиск», который в 2024 году был по уровню использования только на четвертом месте, передвинулся на второе — его смотрят на Smart TV 33,6% опрошенных. Год назад показатель составлял 16%.

На третье место среди популярных для Smart TV бесплатных платформ вышел Rutube, который смотрят 25,4% пользователей. Годом ранее сервис был на 10-м месте с долей в 7%. Онлайн-кинотеатр Okko, принадлежащий «Сберу», сохранил четвертое место, но его доля также выросла — с 9,8% до 23,2%. «VK Видео» поднялся на две строчки и занял пятое место, но доля смотрящих сервис практически не изменилась и составила 22,9%.

Почему YouTube стал менее популярным? Главным образом влияние на рост смотрения на Smart TV оказывает то, что у онлайн-кинотеатров есть бесплатный контент, в том числе доступ к телеканалам, объяснил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. У «Иви», например, есть библиотека фильмов, которые можно смотреть бесплатно с рекламой, уточнил он.

Гендиректор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков добавил, что число экосистемных подписок за последний год выросло, также увеличилось время просмотра контента на «VK Видео» и Rutube. «VK Видео» сконцентрировался на блогерском контенте, который чаще всего смотрят с мобильных устройств, а Rutube за прошлые годы создал большую базу кино и сериалов, добавил эксперт.

В исследовании J’son & Partners Consulting участвовали жители городов России с населением от 100 тыс. человек, возраст респондентов — от 18 до 55 лет. Выборку в компании не уточнили.

YouTube в России начали замедлять летом 2024 года. В марте в Mediascope сообщили, что среднесуточная аудитория видеохостинга снизилась почти в два раза, потеряв 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная аудитория сократилась на 14 млн.

Фото на обложке: Glenn Carstens-Peters / Unspalsh