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Доля просмотров YouTube на российских Smart TV снизилась вдвое после замедления сервиса

Новости
Новости
Мария Рудницкая
Мария Рудницкая

Редактор новостного блока

Мария Рудницкая

Доля российских пользователей, которые смотрят YouTube на Smart TV, после замедления видеохостинга сократилась к февралю 2025 года почти вдвое — с 63,2% до 36% год к году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на данные исследования консалтинговой компании J'son & Partners Consulting.

Доля просмотров YouTube на российских Smart TV снизилась вдвое после замедления сервиса
  1. Новости

Там отмечается, что пока YouTube удерживает первое место среди бесплатных сервисов на умных телевизорах, но его начали догонять российские сервисы и онлайн-кинотеатры. Например, «Кинопоиск», который в 2024 году был по уровню использования только на четвертом месте, передвинулся на второе — его смотрят на Smart TV 33,6% опрошенных. Год назад показатель составлял 16%.

На третье место среди популярных для Smart TV бесплатных платформ вышел Rutube, который смотрят 25,4% пользователей. Годом ранее сервис был на 10-м месте с долей в 7%. Онлайн-кинотеатр Okko, принадлежащий «Сберу», сохранил четвертое место, но его доля также выросла — с 9,8% до 23,2%. «VK Видео» поднялся на две строчки и занял пятое место, но доля смотрящих сервис практически не изменилась и составила 22,9%.

Почему YouTube стал менее популярным? Главным образом влияние на рост смотрения на Smart TV оказывает то, что у онлайн-кинотеатров есть бесплатный контент, в том числе доступ к телеканалам, объяснил директор департамента новых технологий J’son & Partners Consulting Дмитрий Колесов. У «Иви», например, есть библиотека фильмов, которые можно смотреть бесплатно с рекламой, уточнил он.

Гендиректор информационного агентства TelecomDaily Денис Кусков добавил, что число экосистемных подписок за последний год выросло, также увеличилось время просмотра контента на «VK Видео» и Rutube. «VK Видео» сконцентрировался на блогерском контенте, который чаще всего смотрят с мобильных устройств, а Rutube за прошлые годы создал большую базу кино и сериалов, добавил эксперт.

В исследовании J’son & Partners Consulting участвовали жители городов России с населением от 100 тыс. человек, возраст респондентов — от 18 до 55 лет. Выборку в компании не уточнили.

  • YouTube в России начали замедлять летом 2024 года. В марте в Mediascope сообщили, что среднесуточная аудитория видеохостинга снизилась почти в два раза, потеряв 23 млн человек за семь месяцев, а среднемесячная аудитория сократилась на 14 млн.

Фото на обложке: Glenn Carstens-Peters / Unspalsh

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