YouTube полностью приостановил монетизацию в России

Все функции монетизации на видеохостинге YouTube полностью приостановлены для российских пользователей. Это включает подписку Premium, Music Premium, спонсорство, суперчат, суперстикеры и «мерч».

Уведомление пришло авторам роликов из России, пишет РБК.

«Это означает, что авторы YouTube временно перестанут получать доход от этих функций в России. Эти изменения не распространяются на зрителей, находящихся вне России», — говорится в сообщении.

В начале месяца YouTube временно отключил показ рекламы для российских пользователей из-за «чрезвычайных обстоятельств» и событий на Украине. Рекламные объявления пропали и в поисковике Google. Реклама в YouTube считается основным способом заработка, доход от показов распределяется между платформой и авторами видео, которые подключены к партнерской программе видеохостинга.

Создатели видео для YouTube в России могли заработать и альтернативными способами, доходом с них делился видеохостинг — за счет ежемесячной подписки YouTube Premium (позволяет смотреть видео без рекламы), а также за счет дополнительных платных функций — суперчата и суперстикеров, ежемесячных взносы в рамках функции спонсорства (предоставляет доступ к эксклюзивному контенту).

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В конце февраля YouTube остановил монетизацию для ряда российских СМИ, в том числе RT из-за российской военной спецоперации на Украине. В начале марта Google начал блокировку в Европе всех YouTube-каналов, связанных с RT и Sputnik.

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