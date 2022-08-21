YouTube начал блокировать видео с испытанием автопилота Tesla на детях

На этой неделе YouTube удалил несколько видео, на которых пользователи Tesla испытывают возможности системы автономного вождения Full Self-Driving на детях. Суть эксперимента — проверить, сумеет ли электрокар остановиться, чтобы избежать столкновения с идущим или стоящим на дороге ребенком.

Поводом для экспериментов стало обвинение активистов проекта Dawn в адрес производителя электромобилей. Правозащитники провели серию тестов, в каждом из которых машина, оснащенная автопилотом, на замечала манекен высотой около метра и сбивала его.

Как рассказала CNBC представитель YouTube Елена Эрнандес, видеохостинг «не допускает контент, показывающий, как несовершеннолетний участвует в опасных действиях или как несовершеннолетних поощряют к выполнению опасных действий».

«После проверки мы определили, что видеоролики, предоставленные нам CNBC, нарушают нашу политику в отношении демонстрации опасных действий, в результате чего удалили контент», — написала Эрнандес в электронном письме.

Одним из авторов подобных видео стал инвестор Tesla и генеральный директор Volt Equity Тэд Парк. Он выложил на платформе ролик с названием «Действительно ли Tesla на автопилоте давит детей?», в котором на примере своих детей продемонстрировал, что система автономного вождения способна распознать маленького ребенка и остановить авто.

«Я сам испытал этот продукт и верю в свои инвестиции, — рассказал Парк американском изданию. — Мы приняли все меры предосторожности, чтобы ни в коем случае не подвергать детей опасности».

В начале августа Департамент автотранспорта Калифорнии обвинил Tesla в ложной рекламе своего автопилота. По мнению ведомства, компания не может использовать термины «автопилот» и «полностью автономное вождение», поскольку ее сервисы на самом деле не обладают подобными функциями.

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