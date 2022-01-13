Детская песня собрала 10 млрд просмотров на Youtube и побила рекорд площадки

На Youtube появился первый ролик, которому удалось собрать свыше 10 млрд просмотров – абсолютный рекорд площадки. Им стала детская песня Baby Shark Dance, в которой мальчик и девочка танцуют под водой вместе с животными.
О том, что ролик под названием Baby Shark Dance превысил отметку в 10 млрд просмотров на Youtube, свидетельствует счетчик видеохостинга. По данным на 18:50 мск видео собрало 10,003 млрд просмотров. Baby Shark Dance стал первым и пока единственным 10-миллиардником на Youtube.
Ролик стал самым популярным на видеохостинге в ноябре 2020 года, сместив с первого места клипа Луиса Фонси на песню Despacito. В начале прошлого года Baby Shark Dance собрал 8 млрд просмотров и стал первым роликом на платформе с таким количеством просмотров. Отметку в 9 млрд просмотров видео преодолело летом прошлого года.
Ближайшим преследователем Baby Shark Dance является Despacito с 7,7 млрд просмотров. У еще одной детской песни – Johny Johny Yes Papa, которая занимает 3 место в рейтинге, 6,1 млрд просмотров.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: Youtube
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Крупное международное агентство начнет продавать фотоработы своих журналистов в виде токенов
- 2 Международная организация фактчекеров назвала Youtube главным распространителем фейков в мире
- 3 Вирусная психология: как создать контент, которым будут делиться
- 4 Продвижение в соцсетях — 2022 с помощью инфлюенсеров. Инструкция
- 5 Хотите сотрудничать с блогером? Есть 5 способов кроме рекламных интеграций
ВОЗМОЖНОСТИ
16 января 2022
19 января 2022
20 января 2022