Детская песня собрала 10 млрд просмотров на Youtube и побила рекорд площадки

На Youtube появился первый ролик, которому удалось собрать свыше 10 млрд просмотров – абсолютный рекорд площадки. Им стала детская песня Baby Shark Dance, в которой мальчик и девочка танцуют под водой вместе с животными.

О том, что ролик под названием Baby Shark Dance превысил отметку в 10 млрд просмотров на Youtube, свидетельствует счетчик видеохостинга. По данным на 18:50 мск видео собрало 10,003 млрд просмотров. Baby Shark Dance стал первым и пока единственным 10-миллиардником на Youtube.

Ролик стал самым популярным на видеохостинге в ноябре 2020 года, сместив с первого места клипа Луиса Фонси на песню Despacito. В начале прошлого года Baby Shark Dance собрал 8 млрд просмотров и стал первым роликом на платформе с таким количеством просмотров. Отметку в 9 млрд просмотров видео преодолело летом прошлого года.

Ближайшим преследователем Baby Shark Dance является Despacito с 7,7 млрд просмотров. У еще одной детской песни – Johny Johny Yes Papa, которая занимает 3 место в рейтинге, 6,1 млрд просмотров.

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Фото на обложке: Youtube