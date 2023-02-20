Новый глава YouTube будет активнее внедрять Web3-функции в сервис

17 февраля гендиректор YouTube Сьюзен Воджитски подала в отставку после девяти лет руководства видеохостингом. Ожидается, что новый глава сервиса Нил Мохан внедрит больше Web3-фукнций в сайт.

Объявляя о своем уходе, гендиректор Youtube Сьюзен Воджитски посвятила несколько слов своему преемнику Нилу Мохану. В посте она отметила его ключевую роль в запуске таких продуктов, как YouTube TV и YouTube Music, а также заявила, что он будет «потрясающим лидером». Последние семь лет Нил Мохан занимал должность технического директора YouTube.

Издание Decrypt подметило, что в 2022 году Мохан высказывался по поводу будущего видеохостинга, обещая пользователям больше Web3-функций и даже интеграцию NFT. Тогда новый глава YouTube говорил, что изучает различные форматы внедрения новых технологий, включая создание метавселенной и запуск фирменных токенов.

Мы считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, могут позволить создателям выстраивать более глубокие отношения со своими поклонниками Нил Мохан, гендиректор YouTube Мохан также писал, что NFT могут стать «удобным и надежным способом владения уникальными видео и фото от создателей контента, на которых вы подписаны». Говоря о метавселенных, глава YouTube отмечал, что, хоть технология и находится лишь на раннем этапе своего развития, планы по созданию более вовлекающего контента с ее помощью уже вынашиваются. Фото на обложке: Christian Wiediger / Unsplash