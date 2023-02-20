Новый глава YouTube будет активнее внедрять Web3-функции в сервис

17 февраля гендиректор YouTube Сьюзен Воджитски подала в отставку после девяти лет руководства видеохостингом. Ожидается, что новый глава сервиса Нил Мохан внедрит больше Web3-фукнций в сайт.
Объявляя о своем уходе, гендиректор Youtube Сьюзен Воджитски посвятила несколько слов своему преемнику Нилу Мохану. В посте она отметила его ключевую роль в запуске таких продуктов, как YouTube TV и YouTube Music, а также заявила, что он будет «потрясающим лидером». Последние семь лет Нил Мохан занимал должность технического директора YouTube.
Издание Decrypt подметило, что в 2022 году Мохан высказывался по поводу будущего видеохостинга, обещая пользователям больше Web3-функций и даже интеграцию NFT. Тогда новый глава YouTube говорил, что изучает различные форматы внедрения новых технологий, включая создание метавселенной и запуск фирменных токенов.
Мы считаем, что новые технологии, такие как блокчейн и NFT, могут позволить создателям выстраивать более глубокие отношения со своими поклонниками
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