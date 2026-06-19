Юрент запустил социальную программу — самокаты теперь смогут использовать врачи, волонтёры и городские службы

Сервис кикшеринга Юрент запустил социальное направление «Юрент Рядом». По программе доступ к электросамокатам могут получить медицинские учреждения, благотворительные организации, волонтёры и городские службы. Программа уже действует более чем в 80 городах России, её участники совершили свыше 15 тыс. поездок. Основная цель — помочь представителям организаций быстрее перемещаться по городу в условиях плотного трафика.

Волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» уже используют самокаты

Участниками программы уже стали:

сотрудники полиции федеральной территории «Сириус» — используют электросамокаты для патрулирования улиц,

коммунальные службы Тюмени — объезжают на самокатах городские территории,

волонтёры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» — применяют транспорт для поиска пропавших людей и распространения ориентировок,

участковые педиатры детской поликлиники №8 Челябинска — используют самокаты для выездов к пациентам.

Кроме того, Юрент совместно с DonorSearch реализовал инициативу по поддержке доноров крови. Они получают скидки на использование самокатов.

Самокат — инструмент для решения социальных задач

В компании отмечают, что электросамокаты могут использоваться не только для личных поездок, но и как инструмент для решения социальных и городских задач.

«В ряде сценариев электросамокаты помогают быстрее перемещаться по городу, объезжать пробки и эффективнее выполнять задачи, связанные с помощью людям и работой в городской среде. Наша задача заключается в том, чтобы оказать посильную помощь тем, кто помогает другим», — сообщили в пресс-службе Юрент.

Подать заявку смогут социальные и благотворительные организации

Присоединиться к программе могут медицинские учреждения, городские службы, благотворительные фонды, волонтёрские объединения и другие социально значимые организации. Для участия необходимо оставить заявку на сайте сервиса.

В Юренте рассчитывают, что проект поможет расширить использование микромобильного транспорта для общественно полезных задач и помочь организациям, работающим с жителями городов.