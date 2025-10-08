За 15 лет интерес к финансам и недвижимости вырос в 4 раза: в России всё чаще ищут инвестиции и ипотеку
Финансы и недвижимость — главные интересы россиян
За 15 лет пользователи рунета стали гораздо чаще искать сайты о финансах и недвижимости. По данным Яндекса, число переходов на финансовые ресурсы выросло почти в четыре раза, а на сайты о жилье — более чем втрое. Эксперты связывают это с цифровизацией сервисов, развитием онлайн-ипотеки и ростом интереса россиян к управлению личными финансами.
Главный интерес — инвестиции, кредиты и страхование
Тематика «Финансы» продемонстрировала рост популярности в 3,9 раза. К этой категории аналитики отнесли сайты банков, страховых компаний, инвестиционных сервисов и финансовых агрегаторов. По данным Яндекса, пользователи всё чаще ищут информацию о банковских продуктах, вкладах, кредитах, инвестициях и личном финансовом планировании.
Эксперты связывают рост популярности таких запросов с несколькими факторами: цифровизацией экономики, повышением финансовой грамотности населения и развитием мобильных приложений, которые сделали финансовые услуги доступными каждому.
В недвижимости — цифровизация рынка и интерес к аренде
Интерес к «Недвижимости» за тот же период выросла в 3,3 раза. Пользователи стали активнее искать объявления о покупке и аренде жилья, ипотечные калькуляторы, сервисы оценки квартир и юридическую информацию по сделкам. Аналитики отмечают, что рост интереса совпадает с цифровой трансформацией рынка — появлением онлайн-площадок по типу ЦИАН, «Авито Недвижимости», «Домклик» и других. Если в начале 2010-х поиск квартиры оставался офлайн-процессом, то к середине 2020-х почти полностью перешёл в цифровую среду.
При этом пользователи стали чаще искать аналитические материалы: прогнозы цен, динамику ипотечных ставок, стоимость квадратного метра по регионам. Это говорит о том, что интернет теперь воспринимается не только как площадка для объявлений, но и как источник экспертных данных и инструмент принятия финансовых решений.
Религия — тоже в числе лидеров роста
Помимо финансов и недвижимости, быстро растёт интерес и к религиозной тематике — в 7,5 раза за 15 лет. Пользователи чаще переходят на сайты с текстами молитв, духовными материалами и религиозными товарами.
Однако, как отмечают аналитики, на религиозные, финансовые и жилищные ресурсы в совокупности приходится менее 3% всех переходов из поиска — это означает, что аудитория у этих направлений остаётся сравнительно нишевой, хоть и растущей.
Карьера и эзотерика теряют аудиторию
Самое сильное падение популярности наблюдается у сайтов, посвящённых карьере (–85%), гаджетам и компьютерам (–79%) и эзотерике (–71%). Если в начале 2010-х годов именно эти темы входили в топ пользовательских интересов, то сейчас внимание сместилось к более практичным и осмысленным направлениям — образованию, личным финансам и самореализации.
Отмечается, что падение интереса к вакансиям и карьерным советам связано с появлением специализированных площадок вроде hh.ru и SuperJob, где поиск работы происходит напрямую, без переходов из поиска.
