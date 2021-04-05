Замедление трафика Twitter продлено до 15 мая

Роскомнадзор сообщил о продлении мер по замедлению трафика Twitter до 15 мая.

1 апреля по инициативе соцсети состоялась видеоконференция с участием руководства Роскомнадзора и Twitter. Вице-президент по публичной политике в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке компании Шинейд МакСуинни заверила, что Twitter предпринимает усилия по улучшению модерации запрещенного контента.

«С учетом впервые принятого Twitter решения по изменению принципов и скорости работы собственной службы модерации на территории России и удаления в связи с этим существенной части запрещенного контента Роскомнадзор принял решение не переходить к следующей мере — полной блокировке работы соцсети на территории страны», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что после замедления трафика с 10 марта Twitter удалил почти 1,9 тысячи из 3,1 тысячи не удалявшихся с 2017 года запрещенных в России материалов с детской порнографией, пронаркотического и суицидального контента.

Ранее сообщалось, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Twitter на общую сумму 8,9 млн рублей за неудаление противоправного контента.

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Фото: diy13 / Shutterstock