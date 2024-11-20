В России запустят полноценный аналог Apple Pay с оплатой через Bluetooth

Сбербанк планирует запустить российский аналог Apple Pay, к тестированию готовы присоединиться банки «Новиком» и «Зенит». Механизм оплаты покупок будет работать через Bluetooth. Ранее похожую технологию анонсировала НСПК, она получит название «Волна», выяснили «Известия».

Интерес к тестированию новой технологии также проявил банк «Дом.РФ». Конечный продукт будет являться индивидуальной доработкой технологии, созданной НСПК, под нужды конкретного банка. Новый механизм позволит оплачивать покупки бесконтактным способом пользователям смартфонов как на ОС Android, так и на базе iOS.

При этом интернет-соединение для оплаты покупок бесконтактным способом не будет обязательно, но для этого надо дорабатывать большинство платежных терминалов, существующих на рынке, отметила газета. Терминалы Сбербанка полностью совместимы с новой технологией, и оплата через Bluetooth технически может проводиться с помощью соответствующих мобильных приложений, сообщил газете старший вице-президент банка Дмитрий Малых.

Инициатива по созданию «Волны» поддерживается Центральным банком России как направленная на развитие удобных для граждан платежных технологий, сообщили изданию в пресс-службе регулятора.

В октябре этого года гендиректор НСПК презентовала на форуме Finopolis-2024 прототип замены Apple Pay, рассказали RB.RU в пресс-службе компании. Система «Волна» заработает на технологии Bluetooth Low Energy — этот протокол потребляет значительно меньше энергии, нежели обычный Bluetooth, и, в частности, используется в Apple AirTag, беспроводных наушниках и компьютерных мышках.

Основное отличие от NFC заключается в радиусе действия технологии — NFC передает сигнал на короткие расстояния, что делает передачу данных более безопасной, у Bluetooth Low Energy этот показатель достигает 10 м. Кроме того, в отличие от технологий Bluetooth, на смартфонах Apple NFC-чип закрыт для сторонних разработчиков.

«[Решение] позволит оплачивать покупки смартфоном привычным бесконтактным способом. Достаточно будет только поднести гаджет к платежному терминалу. Волной можно будет оплачивать покупки на чуть большем расстоянии от терминала», — сообщили RB.RU в пресс-службе НСПК.