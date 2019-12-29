Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров появился в Telegram

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Несколько человек сообщили о том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров теперь есть в Telegram. В мессенджере появился аккаунт «Жаров Роскомнадзор», привязанный к номеру телефона Жарова, пишет Meduza.

Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров появился в Telegram

Первой об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она разместила в Twitter скриншот уведомления.

Информацию подтвердил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев. 

«Мой знакомый, в контактах у которого есть телефон Жарова, инфу подтвердил», — написал Плющев в своем телеграм-канале.

Роскомнадзор и Жаров данные не комментируют. Еще в мае 2018 года глава ведомства заявлял, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал мессенджер в апреле прошлого года. Тем не менее, несмотря на все попытки ведомства, Telegram доступен для пользователей.

Чтобы вы не ошиблись при выборе, Rusbase рекомендует своим читателям надежных юристов и адвокатов.

Фото: Postmodern Studio / Shutterstock.com

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

09 января 2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15 января 2020

Гайдаровский форум

15 января 2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

17 января 2020

«Инновационный лидер. Личный путь развития руково...

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

29 декабря 2019

P&G CEO Challenge

30 декабря 2019

Корпоративный акселератор ГК «Сапсан»

31 декабря 2019

Корпоративный акселератор Государственной транспортной лизинговой компании

31 декабря 2019

The Global Fundraising Stage 2020

31 декабря 2019

Совместная инициатива Физтех Акселератора и X5 Retail Group

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

09.01.2020

Маркетинг в социальных сетях (SMM)

15.01.2020

Гайдаровский форум

15.01.2020

Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

3 — 10 января 2020

Выездная школа программирования GoToCamp

5 января — 29 февраля 2020

«Бизнес-класс»

5 — 31 января 2020

Развитие продаж для стартапа

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ