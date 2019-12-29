Руководитель Роскомнадзора Александр Жаров появился в Telegram

Несколько человек сообщили о том, что глава Роскомнадзора Александр Жаров теперь есть в Telegram. В мессенджере появился аккаунт «Жаров Роскомнадзор», привязанный к номеру телефона Жарова, пишет Meduza.

Первой об этом сообщила главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян. Она разместила в Twitter скриншот уведомления.

Информацию подтвердил журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.

«Мой знакомый, в контактах у которого есть телефон Жарова, инфу подтвердил», — написал Плющев в своем телеграм-канале.

Роскомнадзор и Жаров данные не комментируют. Еще в мае 2018 года глава ведомства заявлял, что с ним «запросто» можно связаться в Telegram.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал мессенджер в апреле прошлого года. Тем не менее, несмотря на все попытки ведомства, Telegram доступен для пользователей.

Фото: Postmodern Studio / Shutterstock.com