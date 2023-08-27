Жозеп Боррель сообщил о «беспрецедентном» сокращении товарооборота ЕС и РФ

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель выпустил на официальном сайте ведомства большую программную статью с анализом антироссийских санкций. Речь, в частности, идет о «беспрецедентном» сокращении объемов экспорта и импорта в 2022 году.

Боррель приводит в своем документе следующие цифры:

объем импорта ЕС из РФ сократился на 58% в сравнении с 2021 годом,

объем экспорта — на 54%,

неэнергетический импорт сократился на 60% (особенно черной металлургии, драгметаллов и древесины),

импорт российского угля в ЕС полностью прекратился, что повлияло примерно на четверть всего экспорта российского угля,

общие доходы России от продажи нефти снизились на 27%.

В результате этого:

российская экономика сократилась в 2022 году на 2,1%,

производство автомобилей в РФ сократилось на 48% в годовом исчислении,

компьютерной, электронной и оптической продукции — на 8%,

производство высоких технологий — на 13%,

розничная торговля снизилась на 10%, а оптовая — на 17%,

а рейтинговое агентство Moody's уже понизило рейтинги 95 российских фирм (включая большинство энергетических компаний).

Все это, по мнению главы дипломатии ЕС, уже «беспрецедентные» цифры, которых удалось достичь именно за счет 11 пакетов санкций. Но процесс лишь ускоряется: за первый квартал 2023 года неэнергетический импорт сократился на 75%, энергетический — почти на 80%.

Боррель отмечает, что Россия использует все возможности противостоять санкциям, поэтому необходимо предпринять ряд дополнительных мер:

«Хотя сомнительно, что другие страны смогут полностью заполнить пространство, оставленное санкционными товарами ЕС, это подчеркивает необходимость более решительных действий против обхода санкций ЕС. С этой целью мы активизируем наше взаимодействие с ключевыми третьими странами, призывая их внимательно отслеживать торговлю санкционными товарами ЕС и принимать меры против нее».

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