Zoom впервые за квартал заработал более $1 млрд прибыли

Американский сервис видеоконференцсвязи Zoom Video Communications впервые в своей истории заработал более $1 млрд чистой прибыли за квартал. Рост выручки превзошел ожидания аналитиков, но он ниже прошлогодних темпов, когда доходы компании увеличились в более чем четыре раза.
Во втором квартале прибыль выросла примерно до $317 млн, а выручка — до $1,02 млрд, сообщила газета The Wall Street Journal.
Компания теперь надеется, что годовая выручка составит $4,01 — 4,02 млрд, в перерасчете на акцию — $4,75 — 4,79.
Клиентская база компании превысила 504 тыс. человек, более 2270 заработали свыше $100 тыс. за последний год.
В течение квартала компания добавляла новые функции и услуги в Zoom. В июле компания объявила о покупке провайдера облачных услуг Five9. В Zoom тогда отметили, что покупка позволит компании развить собственный сервис облачной телефонии Zoom Phone.
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Фото: Zoom
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