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Рост выручки Zoom замедлился из-за возвращения людей в офисы

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Компания коммуникационных технологий Zoom 28 февраля опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2022 года. Рост выручки компании замедлился на фоне возвращения людей в офисы.

Рост выручки Zoom замедлился из-за возвращения людей в офисы

Выручка Zoom за отчетный периода выросла на 21%, до $1,07 млрд. Чистая прибыль в Q4 выросла на 88%, до $490,5 млн, говорится на сайте компании. 

Число корпоративных клиентов выросло на 35%, до 191 тыс. человек. Компания ожидает, что корпоративный бизнес в этом году вырастет на 20%.

В первом квартале, по собственным прогнозам, выручка составит $1,07-1,075 млрд, за весь финансовый год — $4,53-4,55 млрд.

Аналитики Refinitiv ожидали показателей в $1,1 млрд и $4,71 млрд, передает CNBC. С октября 2020 года акции Zoom потеряли почти три четверти своей стоимости.

Фото на обложке: Ink Drop / Shutterstock

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