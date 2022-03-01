Рост выручки Zoom замедлился из-за возвращения людей в офисы

Компания коммуникационных технологий Zoom 28 февраля опубликовала финансовые показатели за четвертый квартал 2022 года. Рост выручки компании замедлился на фоне возвращения людей в офисы.
Выручка Zoom за отчетный периода выросла на 21%, до $1,07 млрд. Чистая прибыль в Q4 выросла на 88%, до $490,5 млн, говорится на сайте компании.
Число корпоративных клиентов выросло на 35%, до 191 тыс. человек. Компания ожидает, что корпоративный бизнес в этом году вырастет на 20%.
В первом квартале, по собственным прогнозам, выручка составит $1,07-1,075 млрд, за весь финансовый год — $4,53-4,55 млрд.
Аналитики Refinitiv ожидали показателей в $1,1 млрд и $4,71 млрд, передает CNBC. С октября 2020 года акции Zoom потеряли почти три четверти своей стоимости.
Фото на обложке: Ink Drop /
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