«Для развития экосистемы»: Zoom создаёт собственный инвестфонд

Сервис Zoom объявил об учреждении инвестиционного фонда в размере $100 млн. Он будет вкладываться в стартапы, использующие набор инструментов Zoom.
Компания планирует инвестировать от $250 тысяч до $2,5 млн в каждый стартап в портфеле, пишет TechCrunch.
«Мы ищем компании с жизнеспособным продуктом и ранним выходом на рынок, а также стремлением развивать экосистему Zoom и инвестировать в нее», — заявил глава отдела корпоративного развития Zoom Колин Борн.
Zoom обладает рядом инструментов разработчика, которые можно использовать для создания приложений, использующих функции Zoom. В марте компания представила SDK, призванный помочь программистам встраивать функции Zoom в другие приложения. Компания также предоставляет инструменты для встраивания приложений в Zoom.
«Мы чувствуем, что поможем [этим стартапам] получить ценный и увлекательный опыт; вкладывая средства, мы помогаем разрабатывать решения и расширять экосистему, и наши клиенты должны извлечь из этого выгоду», — отметил технический директор Zoom Брендан Иттельсон.
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Фото: ArturVerkhovetskiy / Depositphotos.
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