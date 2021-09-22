Минюст США начал расследование против покупки Zoom компании Five9

Министерство юстиции США инициировал расследование против покупки сервисом видеоконференций Zoom разработчика программного обеспечения для колл-центров Five9

Сделка, по данным ведомства, представляет потенциальную угрозу для национальной безопасности из-за связи Zoom с Китаем. За расследование отвечает межведомственная группа Team Telecom, пишет The Wall Street Journal.

Группа специалистов должна будет пересмотреть все лицензии Zoom при сделке. Team Telecom предстоит понять, представляет ли эта сделка угрозу национальной безопасности США. Проверка может затянуться и сделку придется отложить на пять лет.

В Zoom надеются получить разрешение на сделку в первой половине следующего года. В Five9 от комментариев отказались, лишь отметив, что осознают риски. Доверенные советники компании рекомендовали акционерам провайдера проголосовать против приобретения из-за политического риска.

Толчком к началу расследования послужило наличие Five9 разрешения FCC на выполнение функций универсального оператора связи, соединяющего внутренние и зарубежные сети.

Соглашение о покупке компании заключили в июле. Сделка оценивалась в $14,7 млрд. Одну акцию провайдера планировалось обменять на 0,5533 акции Zoom класса A.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: Ink Drop / Shutterstock