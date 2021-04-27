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На форуме РИФ-2021 обсудят ИИ, цифровизацию и зумеров

Новости
Полина Есакова
Полина Есакова

Редактор — RB.RU

Полина Есакова

Очередной Российский Интернет Форум состоится 19-22 мая 2021 года в подмосковном пансионате «Лесные Дали». На площадке обсудят ключевые тенденции развития рунета, поговорят о планах и новых проектах.

На форуме РИФ-2021 обсудят ИИ, цифровизацию и зумеров

Мероприятие в этом году продлится четыре дня, объединив в себе форум, выставку, фестиваль и нетворкинг. Главными темами форума станут: 

  • ИИ-трансформация
  • Технологии и люди
  • Digital-аудио — next step развития интернета
  • Как «зумеры» покупают бренды? Про блогеров и работу с ними
  • Управление digital-продуктом

На мероприятии выступят представители таких компаний как Яндекс, Альфабанк, AliExpress, Spotify, Mail.ru, Вконтакте, Газпром Медиа, You drive, МТС, Билайн, Rassvet.Digital, Rambler.Group. Они расскажут об управлении digital-продуктом, трендах таргетированной рекламы, ecom трендах, продуктовой разработке цифровых продуктов, digital-аудио, GR, data-решениях в martech-стратегиях и PR.

Также все дни на площадках форума будут развернуты экспозиционные зоны, медиа-центр, спортивные активности и зоны нетворкинга.

Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

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