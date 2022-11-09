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Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тысяч сотрудников Meta* — это 13% штата

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тысяч сотрудников Meta* – это 13% штата. Глава корпорации взял на себя ответственность за это решение и назвал его «грустным моментом». На новости о сокращениях акции компании выросли.

Марк Цукерберг объявил об увольнении 11 тысяч сотрудников Meta* — это 13% штата

Письмо Марка Цукерберга, адресованное сотрудникам Meta (деятельность компании признана экстремистской на территории РФ), опубликовано на сайте корпорации. В нем Цукерберг говорит, что «это грустный момент» и берет всю ответственность за событие на себя.

Из Meta будут уволены 11 тысяч сотрудников из общего числа в 87 тысяч. Таким образом штат корпорации сократится на 13%. Всем уволенным сотрудникам выплатят денежную компенсацию за 16 недель работы, они и члены их семей получат медицинскую страховку на 6 месяцев и другие выходные пособия.

На новости о массовых увольнениях в Meta акции компании на бирже Nasdaq выросли. В предторговый период котировки поднялись на 4,36%.

Фото на обложке: Frederic Legrand - COMEO / Shutterstock

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