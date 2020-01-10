Марк Цукерберг рассказал, как изменится мир до 2030 года

Марк Цукерберг сделал прогнозы о том, как изменится мир к 2030 году, а также объявил, что решил больше не ставить личные цели на год, чтобы сфокусироваться на долгосрочных перспективах. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

Цукерберг рассказал, что в течение прошедших десяти лет он каждый год ставил себе какую-нибудь сложную задачу. Так он выучил китайский, научился готовить и охотиться, а также натренировался чувствовать себя комфортнее при публичных выступлениях.

Теперь же он решил отказаться от ежегодных целей, чтобы сфокусироваться на том, как изменится мир и его жизнь в 2030 году. Личных целей на десятилетие он почти не назвал, упомянув лишь, что к тому времени его дочь Макс будет учиться в старших классах.

Вместо этого глава Facebook озвучил свои прогнозы о будущем общества:

Смена поколений

По мнению Цукерберга, общественные институты сегодня не уделяют должного внимания проблемам, которые волнуют молодежь — от изменения климата до дорогого образования и жилья. Однако к 2030 году ситуация изменится: произойдет смена поколений, так как миллениалы занимают все больше управленческих позиций.

Новая частная соцсеть

Цукерберг считает, что интернет подарил людям суперсилу — быть частью многомиллиардного сообщества. Однако пользователям стало не хватать чувства близости в интернете. Поэтому в ближайшие годы инфраструктура соцсетей изменится, чтобы воспроизводить атмосферу небольших сообществ.

Децентрализация возможностей

Цукерберг ожидает, что Facebook поможет малому бизнесу получить доступ к тем же технологиям, которые раньше были только у крупных компаний. Предприниматели смогут использовать коммерческие и платежные инструменты Facebook и фактически сами станут технологическими компаниями.

Новая технологическая платформа

Главной технологической платформой в 1990-х был настольный компьютер, в нулевых — интернет, а в 2010-х — смартфоны. Цукерберг ожидает, что смартфон останется главным гаджетом 2020-х, но в какой-то степени взаимодействие людей с технологиями изменится благодаря появлению AR-очков.

Дополненная реальность, по мнению Цукерберга, решит острые проблемы общества, например, дорогое жилье. Людям не нужно будет ради работы переезжать в крупные города с недоступными квартирами, потому что на работу можно будет выходить из любого места на планете через AR-очки.

Новые формы управления

Цукерберг полагает, что одним из важных вопросов нового десятилетия станет управление крупными цифровыми сообществами. Он отметил, что платформам типа Facebook постоянно приходится искать компромисс между свободой слова и безопасностью, приватностью и законом.

В будущем для решения этих дилемм могут появиться новые структуры самоуправления. Например, Facebook сейчас создает независимый Надзорный совет, через который пользователи смогут обжаловать решения по спорному контенту.

Фото: Frederic Legrand / Shutterstock