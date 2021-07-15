Цукерберг сократил долю в Facebook до 14%

Марк Цукерберг сократил долю в основанной им компании Facebook до 14%. Это вдвое меньше, чем на момент IPO в 2012 году. Вырученные от продажи деньги Цукерберг направил на благотворительность.

В период ноябрь 2020 – июль 2021 Марк Цукерберг ежедневно продавал акции Facebook. В итоге было реализовано 2,4 млн бумаг на сумму $2,8 млрд, говорится в документах, поданных в комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Таким образом доля Цукерберга в основанной им компании, в которой он является генеральным директором, сократилась до 14% – это вдвое меньше, чем на момент IPO в 2012 году.

Из документов, поданных в комиссию, следует, что 90% вырученных от продажи средств Цукерберг направил на благотворительность в созданную Марком и его супругой Присциллой Чан компанию Chan Zuckerberg Initiative.

Когда у Цукерберга родилась дочь, он дал обещание передавать доход от продажи акций Facebook в фонд. Его основали в 2015 году. В 2016 Марк начал продавать бумаги своей компании. По данным на 2021 год, Цукерберг продал 15 млн акций на общую сумму $15 млрд, из которых лично получил $2,1 млрд.

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