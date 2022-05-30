Нестандартные форматы | RB.RU

Нестандартные форматы
на RB.RU
на RB.RU
Нестандартные проекты привлекают больше внимания читателей. Стратегия и креатив разрабатываются отдельно под ваше ТЗ.
Напишите на почту [email protected] —
и мы подберем формат именно для вас!
Напишите на почту [email protected] —
и мы подберем формат именно для вас!
Тесты
Интерактивный формат с простой механикой в дизайне с элементами вашего фирменного стиля. Мы подготовим вопросы и ответы на выбранную тему. Интеграция — в результаты.
ПРИМЕРЫ
Карточки
Формат «вопрос-ответ» позволяет в удобной форме донести до читателя преимущества вашего продукта или рассказать, как воспользоваться вашей услугой.
ПРИМЕРЫ
Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказывает, как правильно обратиться за 14 вариантами субсидий, и получить.
Наталия Рябцева
Нестандартные форматы | RB.RUНаталия Рябцева