Нестандартные форматы
﻿на RB.RU

Нестандартные проекты привлекают больше внимания читателей. Стратегия и креатив разрабатываются отдельно под ваше ТЗ.

Напишите на почту [email protected]
и мы подберем формат именно для вас!
Тесты
Интерактивный формат с простой механикой в дизайне с элементами вашего фирменного стиля. Мы подготовим вопросы и ответы на выбранную тему. Интеграция — в результаты.
ПРИМЕРЫ
Какой ты экспортер?
РЭЦ
Что вы знаете об облачных сервисах?
Selectel
Оцени свой офис: насколько он комфортный и безопасный?
Dyson
Оригинал или «клон»: есть ли разница между картриджами официального и стороннего производителя?
HP
Карточки
Формат «вопрос-ответ» позволяет в удобной форме донести до читателя преимущества вашего продукта или рассказать, как воспользоваться вашей услугой.
ПРИМЕРЫ
Мой бизнес пострадал от локдауна. Как я могу получить помощь?
Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы рассказывает, как правильно обратиться за 14 вариантами субсидий, и получить.
Эквайринга уже недостаточно: какие финтех-сервисы нужны бизнесу
О том, как FaaS может повысить монетизацию бизнеса и укрепить лояльность клиентов, — в совместном спецпроекте RB.RU и ЮKassа.
Мгновенные переводы по номеру телефона: как работает СБП
Система быстрых платежей — сервис переводов по номеру телефона.
Как продлить жизнь лазерному цветному принтеру
Рассказываем, как устроены картриджи для лазерных принтеров на примере линейки Canon i-SENSYS

Для оперативной связи
по всем рекламным вопросам — [email protected]


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Наталия Рябцева
Нестандартные форматы | RB.RU