10 ошибок в разработке онлайн-курсов и как их избежать

Куратор Академии iSpring Владимир Раджапов создает электронные курсы уже семь лет. Он запустил образовательные проекты для Mail.ru Group, «Тинькофф», РЖД, ВТБ. Владимир рассказывает о популярных ошибках при разработке онлайн-курсов и способах их избежать.

1. Отсутствие четких и понятных целей курса

2. Отсутствие тайминга и распределения ролей в проект

Важно на берегу определить учебные цели, задачи и результат. Лучше всего для этого подходит подробный бриф на разработку онлайн-курса, который вы заполняете вместе с заказчиком. В нем важно все — от ключевых целей до формата и техник обучения. Пример брифа от компании тут

Назначьте ответственных и зафиксируйте дедлайны. Создайте таблицу, внесите в нее все данные и делайте отметки по мере решения задач. Это позволит команде ориентироваться в проекте и понимать, как меняется тайминг. Советую отражать задачи в таск-трекере — например, Trello или Asana — чтобы участникам команды приходили уведомления по текущей активности. Еще советую проводить еженедельные летучки.





3. «Грязная» верстка текста

Дизайн — это не только про красоту: продукт должен быть удобным и понятным для пользователей. Поэтому важно, чтобы верстка была чистой. Избавляйтесь от «висящих» предлогов и слов. Не разрывайте предложение: его начало и конец должны быть в одной колонке. Придерживайтесь одной мысли на слайде. Размещайте не больше трех маленьких абзацев текста. Так пользователю будет легче воспринимать текст.

Если поработать над выделенными фрагментами верстки, текст будет выглядеть чище





4. Неправильная работа с цветом

Цвет помогает сфокусироваться на нужном объекте и расставить правильные акценты. Сделайте яркий цвет акцентным, а фон нейтральным — изображение станет контрастнее и чище.

Если вам сложно определить, насколько гармонично выглядят слайды, переведите их в черно-белый режим — так контраст будет особенно заметен.





Еще одно правило — соотношение цветов на слайде в пропорции 60-30-10: выберите основной, дополнительный и акцентный оттенки. При таком балансе изображение будет приятным для восприятия. Сравните:



Пример хорошей работы с цветом. Основным выбрали белый цвет, вспомогательным — малиновый, а акцентными — желтый, зеленый, черный и синий.





5. Разные шрифты и стили

Много шрифтов, цветов, иконок в разных стилях затрудняют восприятие информации и выглядят непрофессионально. Стремитесь к минимализму и используйте шрифты из одной гарнитуры, но разного начертания.

Например, жирный оставьте для заголовков, остальные используйте для основного текста и акцентов. Выбирайте шрифт, который ассоциируется с продуктом или бизнесом: у него тоже есть настроение, которое влияет на общее восприятие.



Для презентации технологичного продукта скорее бы подошел минималистичный шрифт без засечек с разным начертанием





6. Устаревшие эффекты анимации

Анимация, которая откликается на действия пользователя, привносит элемент интерактивности. То же можно сделать с интерфейсом курса — например, показать, что кнопка уже нажата или сделать, чтобы что-то происходило при наведении курсора.

Начинающие разработчики часто ставят устаревшие анимации, из-за которых трудно воспринимать информацию. Используйте простые, аккуратные и чистые эффекты — например, выцветание или зумирование кнопки.





7. Отсутствие композиции

Знание основ композиции позволит грамотно расположить элементы на слайде и понять, как пользователь будет считывать информацию. Одно из самых простых правил, которое используют фотографы, художники и верстальщики — правило третей. Площадь изображения делят две горизонтальные линии, их пересекают две вертикальные. Точки пересечения считаются самыми горячими.

Располагая элементы на точках и линиях, пользователю будет проще воспринимать картинку. Еще полезно пользоваться модульными сетками — они состоят из строк и колонок, в которых нужно располагать элементы.

Портрет человека лучше расположить на слайде так, чтобы глаза или рот находились на точке пересечения линий





8. Искажение изображений

Стремитесь к естественной обработке фотографий. Это касается цвета, света и коллажирования — элементы должны выглядеть органично.Сохраняйте пропорции: не сплющивайте и не растягивайте картинки и фотографии людей. Часто на картинках указан источник — это выглядят непрофессионально. Убирайте надписи, покупайте картинки или ищите альтернативы.

Если заказчик предоставляет пиксельные картинки и настаивает на них, объясните, почему это плохо и непрофессионально. Или попробуйте найти их в хорошем качестве через поиск по картинке в Google Images.





9. Отсутствие метрики эффективности онлайн-курса

Важно делать замеры эффективности онлайн-курса. Первый инструмент для этого — анкета обратной связи. Рекомендую зашивать ее в курс — например, с помощью Survey Monkey или сервиса Google, который позволяет делать опросы.

В анкете можно спросить слушателя, насколько ему подходит формат курса, удобно ли им пользоваться и легко ли воспринимать информацию. Можно попросить оценить уровень визуала и графики, рассказать, чего не хватило в курсе и что было лишним.

Изучайте статистику по курсу — сколько времени пользователь потратил на обучение, насколько часто он заходил на платформу. Если есть возможность, наблюдайте за изменениями, которые происходят с аудиторией после обучения — как они применяют знания на практике, в чем изменилось их поведение.





10. Отсутствие пилота

Найти ошибки еще на стадии внедрения поможет тестирование. Создавайте фокус-группы из учеников, которые пройдут курс первыми. Это позволит получить обратную связь, доработать курс, выпустить релиз на всю аудиторию и сэкономит время на редактуре и внесении правок.

Ваши ученики — лучшие рецензенты





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