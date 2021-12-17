5 ошибок цифровизации бизнеса и как их избежать

И все-таки цифровая трансформация — попытка угнаться за трендом или эффективный инструмент развития компании? Как внедрить в работу инновационные продукты так, чтобы не встретить сопротивления сотрудников? Об этом на примере типичных ошибок своих клиентов рассказывает генеральный директор и основатель компании INPRO.digital Виталий Арбузов.

Цифровизация стала не просто новым инструментом для развития компании, но и модным атрибутом бизнеса. Говорить о том, что предприниматель делает упор в развитии на цифровизацию и диджитализацю — в современном мире значит давать ему положительную характеристику.

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Вы обратили внимание, что количество компаний, заявивших об инновационном подходе к организации рабочего процесса значительно увеличилось? Например, больше предприятий завели собственные сайты (75% в 2020 году против 54% в 2019 году). Выросла и доля предпринимателей, считающих, что цифровизация повышает удобство ведения бизнеса (с 34% до 57%).

Да, популярность цифровой трансформации на пике и, кажется, что о ней уже все всё знают. Но многие предприниматели до сих пор верят в магию цифровизации и часто начинают действовать, не разобравшись в процессе. В этой статье я попробую разобрать самые популярные ошибки, которые допускают предприниматели при цифровой трансформации бизнеса и предложу решения, как их избежать.

Ошибка 1: цифровизация как дань моде

Многие компании стремятся к цифровизации бизнес-процессов, просто потому что «так делают конкуренты — нам тоже надо».

Собственники бизнеса начинают вводить электронный документооборот, создают внутрикорпоративное приложение, заказывают разработку сайта, но не получают результатов.

Проблема такого подхода заключается в том, что инновации вводятся, но не поддерживаются.

Факт их наличия вполне достаточен им для того, чтобы спокойно продолжать работать по старой схеме.

Уверен, вы не раз натыкались на сайт крупной компании, информация на котором не обновлялась полгода. Или пытались победить чат-бот для электронной записи на услугу, который постоянно зависал или не понимал вас. Всё это говорит о том, что собственник бизнеса ввёл цифровой формат ради галочки, но не ради результата. Увы, такая тактика только отпугивает потенциальных клиентов, а ещё хуже — вредит репутации.

Ошибка 2: импровизация-цифровизация

Отсутствие стратегии в цифровизации к успеху точно не приведёт. Практика показывает, что собственники бизнеса иногда понимают под тотальной цифровизацией компании краткосрочные пилотные проекты, а не полноценную стратегию.

Именно с этого этапа начинаются неудачи. В этом случае цифровизация происходит хаотично и без определённой цели. «Пойдёт как пойдёт! А там и чат-бот запустим», — вот так и умирает весь потенциал цифровизации.

Кстати, опрос Wipro Digital показал, что 35 % усилий компаний в области цифровой трансформации проваливаются без четкой стратегии с измеримыми целями и результатами.

У меня есть чек-лист вопросов, которые я задаю своим клиентам перед тем, как взяться за проект:

Сколько средств компания готова потратить на введение новых сервисов?

За счет каких ресурсов они планируют обеспечить их качественную реализацию?

Возможен ли постоянный аудит эффективности их работы со стороны экспертов компании?

Какой эффект от введения в работу нового цифрового продукта ожидает совет директоров?

И самый главный вопрос: действительно ли компания нуждается в новом цифровом решении?

Не стоит гнаться за мгновенными результатами от внедрения новых сервисов. Порой процесс подготовки к изменениям занимает больше времени, чем процесс их внедрения в жизнь компании.

Ошибка 3: цифровизация в вакууме

Современные технологии развиваются в геометрических прогрессиях, и за ними очень сложно угнаться. Быть в повестке — залог актуальности цифровых технологий, которые вы применяете для развития бизнеса.

Попытка внедрить всё только своими силами, оставляя в тайне от коллег по рынку инновационные решения, заканчивается большим количеством ошибок и неудач. Я на своём опыте знаю, что нетворкинг — это лучшая возможность для поиска новых точек роста бизнеса.

Не бойтесь смотреть на конкурентов и перенимать успешные кейсы. Опасаетесь, что ваши идеи украдут — общайтесь с представителями из других сегментов рынка. На мой взгляд, это один из самых эффективных способов найти интересные решения, которые в вашем сегменте ещё не запустили в работу.

Ошибка 4: сотрудники, которые не знают о переменах

Я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда компания начинает вводить цифровые новшества, поставив команду перед фактом. Итог: коллектив начинает саботировать новые правила. И дело не в том, что кадровая служба неудачно подобрала сотрудников, а в том, что их погрузили в условия, которые для них непривычны.

Цифровизация компании должна обсуждаться на уровне всей организации, а не только её руководства. Это большие перемены, которые могут пугать сотрудников и вызывать сопротивление.

Помните, что цифровая трансформация подразумевает под собой изменения не только в работе компании, но и в сотрудниках:

Начните с простого откровенного разговора — коллектив должен знать, какие перемены ожидают компанию.

Проведите обучение сотрудников, которые плохо владеют материалом — так вы сможете избежать трудностей при введении новых технологий и задач.

Объясните команде, как изменится их жизнь с введением в эксплуатацию новых технологий — дайте людям ответы на вопросы, которые их волнуют.

Ошибка 5: уникальный цифровой продукт как панацея от провала

Предыдущие 4 ошибки оказались не о вашей компании? Поздравляю, вы отлично справляетесь с работой по настройке процесса цифровизации на уровне:

руководства;

сотрудников;

технологических решений.

Могу только похвалить за такой результат! Успех от цифровизации — это хорошо! Но если остановиться на одном продукте, то быстро потеряеются и прибыль, и актуальность. Процесс цифровизации непрерывен.

Каждая победа — это новый повод работать ещё усерднее. Рецепт успеха для каждой компании свой: кому-то нужно просто разработать сайт, а кому-то — поменять все бизнес-процессы изнутри. Старайтесь не просто разрабатывать уникальные цифровые продукты, принципиально отличающих вас от ваших конкурентов, а трансформировать компанию с каждой новой идеей.

Цифровизация — это процесс, который требует системности и периодичности.

Ошибки, о которых я рассказал в этой статье, взяты не из воздуха, а из моей практики. С ними я сталкиваюсь каждый день. Простая истина такова: цифровая трансформация — это не разовая акция, а непрерывный процесс, который сопровождается системной работой, анализом и корректировками.

Если вы не хотите превратить жизнь компании в волнообразные скачки технологического прогресса, то просто не торопитесь! Старайтесь не упускать возможности для анализа процессов и рефлексии даже когда со стороны всё выглядит успешно, и тогда для вас настанет светлое цифровое будущее.

Фото на обложке: Shutterstock / Yurchanka Siarhei