Как нововведения Apple изменят работу в офисе

Новая линейка компьютеров Apple — это больше, чем незначительные изменения в дизайне. Чем так хорош процессор Apple M1 и что шаг Apple означает для рынка, рассказывает Антон Карпов, руководитель бизнеса Apple компании Softline.

За последние 8 лет развитие микроэлектроники существенно замедлилось. Правило Мура, по которому число транзисторов на чипе удваивается каждые 24 месяца, утратило актуальность. Поэтому рынку придется искать новые пути развития — и кажется, Apple в очередной раз указала всем дорогу.

10 ноября компания представила свой первый чип для компьютеров и ноутбуков, Apple M1. Это событие обрушило акции Intel и вызвало бурную реакцию в сети — а спустя месяц пошли слухи, что Microsoft разрабатывает собственные процессоры на аналогичной с M1 архитектуре. Но почему ход Apple настолько важен? И самое главное: что нового он привнес в компьютеры?

Историческая справка

Для компании это уже не первая и даже не вторая смена архитектуры. В 1994 году Apple отказались от применения Motorola 68000 в пользу IBM PowerPC. Новая архитектура была во многом схожа с ARM и предлагала высокую производительность. Оборотной стороной медали были сложная разработка программ и высокое энергопотребление.

Фото: предоставлено компанией

Во время выбора архитектуры PowerPC Стив Джобс не входил в совет директоров Apple. Учитывая историю его отношений с IBM, вряд ли он был рад такому повороту событий. Тем не менее, по возвращении в компанию Джобс не стал сразу от нее отказываться — выпущенный в 1998-м iMac все еще работал на PowerPC.

Отказ от процессоров IBM состоялся лишь в 2006 году — тогда архитектура x86 уже доминировала на рынке PC. Процессоры Intel выигрывали по удобству разработки и энергоэффективности: последнее делало их пригодными для портативных ноутбуков, в которых Apple видела большой потенциал.

Партнерство с Intel продлилось 14 лет и только сейчас подходит к концу. Причин для этого накопилось достаточно: это и желание Apple больше контролировать аппаратную часть, и проблемы Intel с освоением передовых техпроцессов, и замедление роста быстродействия.

Просто увеличивать число транзисторов на чипе стало недостаточно, понадобились фундаментальные изменения в архитектуре. И тут на сцену выходит ARM.

Почему ARM

У каждой архитектуры свой набор плюсов и минусов. Так, x86 неприхотлива к программному коду и работает с широчайшим набором инструкций, однако значительная часть мощностей тратится на их интерпретацию. В свою очередь, ARM значительно быстрее и эффективнее, но предъявляет высокие требования к разработчикам и плохо работает с неадаптированным кодом.

Но Apple сделала переход максимально безболезненном как для программистов, так и для пользователей. Первым помог язык программирования Swift, появившийся в 2014 году — он максимально стандартизировал программирование под iOS и macOS. Новые Mac поддерживают iOS-приложения в нативном режиме, а процесс разработки нового софта уже изучен.

Если же надо запустить более старый код, в Apple разработали эмулятор Rosetta 2. Он разбивает сложные программные инструкции на понятные ARM-процессору. Также эмулятор не работает с некоторыми особо сложными инструкциями, такими как AVX, AVX2 и AVX512. Впрочем, большинство пользователей этого даже не заметит.

Что внутри

Apple M1 — система на чипе (SoC), которая содержит CPU, GPU, нейронный процессор для задач ИИ, чип безопасности и множество других компонентов и интерфейсов. Все выполнено по 5-нм техпроцессу — самому совершенному на данный момент.

Максимальный объем оперативной памяти LPDDR4X составляет 16 ГБ. Позднее Apple наверняка выпустит рабочие станции на M1 с большим объемом памяти, однако они будут значительно дороже.

Отдельной видеопамяти нет — процессору нужно делить общую память с видеоускорителем. Но поскольку ОЗУ распаяна прямо на чипе, скорость доступа к ней гораздо выше, чем в дискретных решениях с PCI-E интерфейсом. Уже поэтому сравнивать ноутбуки на M1 с конкурентами на Intel некорректно, даже если объем памяти у них одинаковый.

Кроме того, инженеры основательно поработали над пропускной способностью шины и позаботились о кэше (12 МБ l2 и 320 КБ l1). Это устраняет «узкие места» на пути данных, повышая эффективность использования имеющейся памяти.

В процессорный блок вошли 8 ядер: 4 высокопроизводительных ядра и 4 ядра низкого энергопотребления. По словам Apple, M1 оснащен самыми мощными ядрами в низковольтных процессорах.

По традиции компания не сообщает таких данных, как тактовая частота или количество терафлопс. Этому есть объяснение — сравнивать M1 по общим показателям с другими процессорами бессмысленно, ведь архитектура принципиально другая. Кроме того, за один такт ядро Firestorm выполняет 8 инструкций, тогда как ядра Intel и AMD — всего четыре (по числу декодеров). Так что даже при меньшей тактовой частоте производительность может оказаться выше, чем у конкурентов.

В свою очередь, ядра Icestorm подходят для простых задач, типа работы с документами в Pages или серфинга в Safari. В таком режиме использования ноутбук потребляет меньше энергии и почти не греется.

Графический процессор тоже получил 8 ядер и способен обрабатывать до 25 тысяч потоков данных. Apple заявляет, что это самый производительный видеоускоритель среди интегрированных решений. Сравнивать его с дискретными GPU бессмысленно, однако для тонкого и легкого ноутбука такое решение подходит идеально. Странно только, что компьютеры на M1 не поддерживают внешние видеокарты, подключаемые по Thunderbolt.

Фото: предоставлено компанией

Личный опыт

Первое, что замечаешь при переходе со старого MacBook Air на новый — скорость работы в базовых задачах. Каким бы оптимизированным ни был софт Apple, низковольтные Intel Ice Lake портят впечатление: долгий холодный старт, нерасторопное открытие приложений, заторможенность при обилии вкладок в Safari и фоновых процессов. Поразительно, ведь снаружи устройства одинаковые.

Автономность тоже стала гораздо лучше: возможно, не со всеми задачами выйдет получить заявленные 18 часов, но типичная офисная работа разрядит аккумулятор нескоро. И даже под нагрузкой ноутбук выдерживает 11 часов, с лихвой покрывая рабочий день.

Другой важный момент — абсолютная тишина, ведь охлаждение в новом Air пассивное. Отсутствие шума точно оценят коллеги, да и самому приятно работать, не отвлекаясь на внезапные завывания кулера. Раньше от этого спасали только наушники.

При этом даже без кулера ноутбук значительно холоднее старой модели. Через полчаса воспроизведения 4K-видео область клавиатуры едва теплая, тогда как старый Air гудел кулером и ощутимо грелся.

Тут большинство уже задается вопросом: если охлаждение пассивное, а температура низкая, что с троттлингом? Процессор сбрасывает частоты через 8-10 минут прогонов Cinebench R23. Так что троттлинг есть, однако наступает он гораздо позднее, чем ждешь от такого ноутбука.

Что касается реальной производительности — рендер 5-минутного видео (4K/60 fps) в Final Cut занимает около 6 минут. Показатель почти как у MacBook Pro 16’’ на Core i9. Если взять не адаптированный под новую платформу Adobe Premiere Pro и запустить его через Rosetta, то на обработку того же видеофайла уходит порядка 23 минут.

Большинство старых программ работают адекватно, хотя поначалу возникали проблемы. Так, графический редактор Pixelmator Pro отказывался запускаться в режиме обратной совместимости. Все решилось с выходом обновленной версии, заточенной под M1.

Также частично решена проблема с запуском Windows через BootCamp — такой фокус можно провернуть с AbRM-версией ОС от Microsoft. В ней же поддерживаются x86-приложения через эмуляцию.





Заключение

Смена архитектуры — всегда радикальный шаг, однако именно Apple прибегала к нему чаще других. Переход на ARM доказал, что компания все еще является новатором и задает глобальные тренды в индустрии.

Но что важнее — компьютеры с Apple M1 показали рывок в развитии, которого не было уже 10 лет. Теперь очередь за остальными игроками на рынке: Intel, AMD, Microsoft, Nvidia и Qualcomm.