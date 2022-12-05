Что такое банковская карта в Telegram и почему это удобно

Банки совершенствуют инструментарий дистанционных сервисов. Новым каналом взаимодействия с клиентом стали мессенджеры: банки научились предлагать финансовые продукты в привычной и удобной для пользователя среде. И если раньше там в основном запускали чат-консультантов, то сейчас появилась возможность за пару кликов выпустить в Telegram виртуальную платежную карту.
Почему это абсолютно безопасно, как оформить такую карту и бесконтактно оплачивать покупки, рассказал Андрей Макаров, первый вице-президент по цифровизации и инновациям Московского кредитного банка (МКБ).
Фокус на Telegram
Аудитория мессенджера ежемесячно растет, в нем люди не только общаются, но и получают актуальный новостной контент, включая финансовый. В том числе Telegram стал удобным каналом коммуникации банка с клиентом.
После обновления функционала мессенджера банки получили возможность открывать Web App-страницы c поддержкой финансовых операций. Ядром технологии стала концепция открытого банкинга — Open API. Open API описывает цифровой интерфейс, через который сторонние сервисы могут взаимодействовать с системой банка и обмениваться с ней данными. Таким примером стал запуск платежных карт в чат-боте Telegram.
Как открыть виртуальную карту в Telegram и пользоваться ей
Чтобы открыть карту в Telegram, необходимо в мессенджере найти чат-бот, поделиться своим номером телефона, ознакомиться с условиями и подтвердить выпуск паролем. Виртуальная карта появится в чат-боте, где и будет все время храниться, не занимая места в кошельке.
Владельцы смартфонов на Android смогут добавить ее в Mir Pay, Samsung Pay и оплачивать покупки в любой торговой точке, где действуют эти платежные сервисы. Есть возможность завести виртуальную карту и в Yandex Pay и заниматься онлайн-шопингом без ввода реквизитов каждый раз.
Кешбэк по ней начисляется, как и по обычной, карта также участвует в акциях платежных систем. Пополнить баланс можно с обычной пластиковой, а скоро появится возможность сделать это через СБП (Система быстрых платежей).
Вишенка на торте — у владельцев такой карты скоро появится возможность использовать GIF-изображения вместо статичной картинки лицевой стороны карты. Можно будет, например, установить гифку с морской волной, огнем в камине или голом любимой футбольной команды — все, что нравится человеку.
Карта в Telegram — это безопасно?
Telegram не имеет доступа к карточным данным пользователя, а вся информация Web App защищена программным обеспечением банка и становится доступной только после авторизации. Клиенту можно не беспокоиться за сохранность личных данных.
Какой плюс для рынка?
Виртуальная карта в мессенджере — продукт, созданный в концепции открытого банкинга — тренде, который в последние годы стал одним из ключевых векторов российского финтеха.
Нефинансовые организации могут воспользоваться готовыми банковскими разработками для создания собственных продуктов, экономя материальные и интеллектуальные ресурсы. Итог — новые технологичные решения на стыке нескольких отраслей, инициирующие мультипликационный эффект в различных сферах бизнеса и жизни.
Фото на обложке: Nopparat Khokthong /
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