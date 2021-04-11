«Ни государство, ни банки — никто вам не поможет». 7 историй бизнесов, которые запустились в пандемию

Малый бизнес потерял в пандемию 2,8 трлн рублей оборота, следует из результатов исследования Национального рейтингового агентства (НРА) о МСП. Однако кризис — это время не только потерь, но и возможностей. Это доказали семь российских компаний, которые рискнули и запустились в 2020 году. С чего они начинали и с какими трудностями столкнулись, узнала независимый пиар-специалист Виктория Принь.

Денис Берлев, сооснователь сервиса доставки готовых рационов питания FoodBasket

У нас было желание занять свою нишу на растущем рынке онлайна, digital и e-commerce. Поэтому начали с оценки емкости рынка, темпов и прогнозов его роста, анализа конкурентов и их преимуществ. По итогам увидели, что крупные игроки занимают около 35% рынка, остальные 65% поделены между мелкими игроками и фактически свободны.

Дальше набирали команду. На каждую ключевую функцию бизнеса мы искали людей с опытом ведения foodtech-проектов, чтобы минимизировать скорость обучения и увеличить эффективность команды. Поиск специалистов проходил через закрытые каналы, нетворкинг и собственные профессиональные связи.

Несмотря на то, что у нас все было готово к запуску: от стратегии развития до контрагентов — инвесторы не хотели идти в бизнес, пока фаундеры не положат свои деньги на стол и не проинвестируют в проект. Изначально мы не планировали вкладывать личные средства, но пришлось вложить около 4 млн рублей перед стартом продаж.

Мы несколько раз переносили дату запуска, так как постоянно встречались недоработки: то сайт не готов, то интеграция с курьерской службой. Поэтому не стоит откладывать запуск бизнеса, всегда что-то не будет готово на 100%.

Летом планируем выйти в точку безубыточности, нарастить клиентскую базу и выручку. Готовимся к привлечению инвестиций для развития трех основных направлений: IT-инфраструктура, повышение узнаваемости бренда и создание собственного распределительного центра. А к концу года готовимся к проведению инвестиционного раунда A, что даст возможность масштабироваться на новые рынки СНГ и Европы и через 2-3 года попасть в тройку лидеров по рынку.

Семен Сарапулов, основатель компании Zoltor24

В прошлом году, когда началась пандемия, мы находились с супругой на отдыхе в Турции. Мы не успели вернуться домой и были вынуждены остаться в другой стране на изоляции. Тогда нам пришла идея создать стартап — «безбрендовую неофраншизу» агентств недвижимости. Изначально проект был основан на венчурные инвестиции в размере 15 миллионов.

Хотели зайти со стороны IT, сделать платформу недвижимости, что-то вроде Zillow или Redfin. Мы понимали, что 15 миллионов — мало для запуска платформы в нескольких городах, поэтому остановились на одном городе — Тольятти. По нашей логике, 15 млн рублей должно было хватить, чтобы сделать в Тольятти риэлторский рай. Но деньги быстро закончились — еще до того как мы смогли получить первую монетизацию, и нам пришлось выбираться самостоятельно, делать пивот, переупаковываться во франшизу и развиваться на собственные средства.

С самого начала работы у нас не было ни одного квадратного метра офисных площадей, ни одного офисного сотрудника. По итогу 2020 года мы поняли, что это было одно из немногих верных решений, которое приняли во время создания проекта.

Три урока, которые мы извлекли из кризиса

На рынке появляются отличные кадры, которые можно заполучить в команду. При этом в кризис такие кадры можно заполучить за гораздо меньшие деньги; Поняли, что движемся в верном направлении. Компании с удаленными сотрудниками и без офиса — это будущее всего бизнеса, а мы именно такие; Многие работники уже подсели на удаленку и при равных критериях будут делать выбор в пользу удаленных компаний, делая их еще более конкурентоспособными.

Наша цель — вырасти до 1000 офисов до конца 2022 года.

Андрей Тучков, основатель сервиса TravelsSharing.club

Считаю, что за шеринговой экономикой будущее. Пандемия лишь обострила это мнение.

Наш сервис напоминает модель Couchsurfing, где для путешествия не нужны деньги. Однако у нас вместо денег путешественники получают баллы, которые можно потратить на жилье или другую услугу на сервисе. Баллы можно заработать: пригласив друга, предоставив свое жилье в аренду, дав в пользование машину или велосипед.

Проект начинался с подбора команды. Получилось так, что первая команда разработчиков ничего не сделала, и мы потеряли четыре месяца. Пришлось искать новых сотрудников. Потом нашел партнера среди знакомых, он привел в команду хороших программистов.

Внешних инвестиций не привлекали, проект разрабатываем на собственные средства. Сейчас сервис не приносит дохода, но я думаю, что как только откроются все границы, сфера путешествий стремительно вырастет.

В этом году хотим привлечь 150 тысяч пользователей.

Артем Маратканов, основатель IT-сервиса «Фэмири»

Свой первый бизнес я запустил самостоятельно в 2009 году, во время кризиса. На тот момент мне был всего 21 год, я не осознавал, что это непростое для бизнеса время. И все же рискнул. Как оказалось — не зря.

Для меня кризис — это изменения — как личные, бизнесовые, так и духовные. В 2020 году я намеренно запустил новый стартап в очередной кризис.

Люди сидели на карантине и больше времени уделяли друг другу, погрузились в семейные ценности.

Я подумал, что этот проект будет идти в массы и станет доступен для всех. Хотел выйти за пределы России, победить языковые барьеры и добавить в проект IT. Так и родился IT-сервис «Фэмири» для самостоятельного изучения истории семьи и составления родословной. В сервисе также есть чат-бот, который может провести интервью по телефону или в мессенджере.

Начали с пилотной версии на американском рынке. Запустили рекламную кампанию, которую увидели сотни тысяч жителей США, Канады, Великобритании, Израиля, Франции. Но просмотры и заявки были, а оплат не было. Тогда у нас были трудности с платежными системами, непонимание целевой аудитории, несоответствие ожиданиям клиентов и, конечно, разница во времени.

Американский опыт показал новые горизонты, помог запустить новый функционал сервиса (ежемесячная подписка на генеалогические исследования) уже на российском рынке.

В планах — подключить архивы других стран, увеличить количество пользователей, разработать опцию по построению древа онлайн, запустить блог по генеалогии. А в ближайшие несколько лет мы хотим открыть франшизы во всех крупных регионах России и зарубежных странах.

Анна Брацун, сооснователь Any.market

Все началось в Италии. Мой друг, который там живет, любит круассаны. Во время пандемии он, как и все, оказался заперт в четырех стенах и мечтал об этих круассанах.

Пандемия дала ясно понять, что с массовым переходом продуктового сервиса в онлайн наиболее уязвимые сегменты рынка — малый и средний бизнес. Они не могут позволить себе качественный и экономный онлайн-канал сбыта и сотрудничество с крупными маркетплейсами. При этом сегмент малого и микробизнеса составляет внушительную часть экономики любого города.

Поэтому мы решили создать платформу для продавцов, чтобы помочь им охватить онлайн-сегмент, расширить свой бизнес и увеличить продажи. Сервис позволяет создать собственный интернет-магазин на нашей платформе с минимальными вложениями.

Основная сложность для предпринимателей состояла в притоке новых клиентов, поэтому мы решили вкладывать средства в продвижение не только площадки, но и представленных на ней магазинов.

При создании платформы в первую очередь мы проверили интерес потенциальных клиентов. Затем разработали базовую версию продукта, которую будем модифицировать исходя из требований рынка. По нашим планам, в России к точке безубыточности мы должны подойти к концу 2021 года.

В планах развивать платформу в России и выходить на новые рынки за рубежом.

Алексей Омельченко, основатель сети баров 13 Rules

В то время, когда падали или вовсе прекращались доходы у граждан, я предложил рынку возможность вложить сумму от 25 тысяч рублей и стать совладельцем крафтового бара. Так пазл и сложился — отличное место для бара по минимальной арендной ставке, созданное благодаря инвестициям нескольких инвесторов.

После получения денег выбрали площадки под бары, подготовили помещения, закупили ассортимент, нашли сотрудников. Справились за две недели. Это рекорд для меня — сложные времена требуют новых скоростей.

Модель бара была рассчитана на скорое окончание коронавирусных ограничений. Но когда барам запретили работать до ночи, а наши посетители избегали людных помещений, начались проблемы. В период с октября по январь мы недополучили около 70% планируемой выручки. Для сравнения: в обычный период выручка составляет 1,3 млн рублей, тогда как мы получали от 350-450 тысяч рублей.

Однако мы вышли в прибыль, оперативно опробовав различные пути привлечения клиентов — от купонаторов до организации различных пивных дегустаций — все, что могло дополнительно привести посетителей. Правильное планирование и рассчитанная подушка безопасности позволили нам выжить в этих условиях.

Главный урок кризиса: остановишься — и ты уже умер. Я понимал, что открытие нового нестандартного заведения может быть опасно и принести финансовые потери, но вместе с тем это еще и отличный шанс. План на будущее простой — вывести бар в плановые бюджетные показатели. А далее на основе положительного опыта предложить формат открытия заведения с помощью краудинвестинга. Если мы выстояли в столь сложные времена, в обычное время бар будет приносить хороший доход его основателям.

Анна Масленникова, основатель и главный редактор сервиса «Декор Академия»

Сервис запустили в 2020 году. Мы понимали, что надеяться нужно только на себя, поэтому вложения в проект пришлось изымать из оборотных средств. Если брать кредиты, то потом придется отдавать, а кто знает, что будет через год... Ведь ситуацию 2020 года никто не предсказывал.

Обеспечив производственную базу по созданию контента в стабильные годы, мы получили возможность в кризис не платить сторонним подрядчикам. Это позволило существенно сократить расходы.

Мы начали с идеи. Считаю, что если бесконечно тестировать идею, взвешивать, минимизировать риски, ждать подходящее время, то она так и не станет работающим бизнесом.

Изначально были сложности с реализацией модели сервиса по подписке. Это непростое и дорогое решение по созданию сайта. Шаблонных решений нет и приходилось изобретать все по ходу проекта, подстраивая модель контентного сервиса по подписке под специфику нашей аудитории.

По итогу стало понятно, что бизнесу рассчитывать на поддержку не стоит. Ни государство, ни банки — никто вам не поможет. Когда спрос падает катастрофически — все налоговые отсрочки и дешевые кредиты ничего кардинально не изменят. Если вы поднимаете бизнес с нуля, вы всегда должны просчитывать не только сегодня, но и завтра.

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