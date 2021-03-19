Как и зачем интегрировать Google Pay в свой бизнес? Опыт платежной системы

На Google Pay приходится 31% всех мобильных платежей. Денис Кириченко, основатель платежной платформы Corefy, разобрал, как работает эта система, а также рассказал, каким был опыт компании по ее интеграции.
Google Pay — система мобильных платежей, разработанная компанией Google. Она дает возможность оплачивать покупки, используя мобильные устройства: смартфоны, планшеты и/или смарт-часы на платформе Android.
В целом лидерами на рынке мобильных платежей являются Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Их количество в мире продолжает стремительно увеличиваться под влиянием пандемии COVID-19. В 2021 году общий объем бесконтактных платежей составляет $2 трлн. По прогнозам Juniper Research, к 2024 году эта цифра составит $6 трлн.
И причины этому ясны. Это быстро и удобно. Для того чтобы провести оплату необходимо просто приложить смартфон к терминалу оплаты, и покупка будет оплачена — без наличных денег, без пластиковой карты и PIN-кода c помощью технологии NFC.
Как работает Google Pay?
Google Pay собирает банковские карты клиента и дает возможность провести оплату в интернете легко и безопасно через Android-смартфон или браузер Chrome на компьютерах, планшетах или смарт-часах. Google Pay экономит время на ввод данных карты и помогает совершить покупку быстрее. В итоге удобная оплата повышает лояльность пользователя и вероятность повторной покупки.
Оплата через Google Pay абсолютно безопасна. Все финансовые данные шифруются и хранятся на защищенных серверах. Кроме того, при оплате продавец не получает даже номера карты клиента: вместо этого он видит только номер виртуального счета, который присваивается каждой карте.
У сервиса также есть функция умной аутентификации — программа определяет, находится ли устройство в безопасном состоянии и решает, нужно ли запросить у клиента данные для дополнительной разблокировки экрана.
Google Pay имеет ряд преимуществ не только для пользователей, но также для бизнеса и платежных систем.
Чем выгодна интеграция Google Pay в интернет-бизнес?
В первую очередь, она дает возможность настраивать маршрутизацию карточных платежей между платежными провайдерами и эквайерами. То есть при помощи прямой интеграции можно «вытягивать» карточные данные клиента и проводить оплату по наиболее выгодному пути. В частности, по номеру телефона можно определить страну карты, банк и отправить платеж через самый подходящий процессор.
Какие варианты интеграции существуют?
- Подключение платежного провайдера с уже интегрированным к нему Google Pay
Payment Service Provider дает вам готовую страничку от Google Pay и всю техническую поддержку в пользование. Из плюсов подобной интеграции — легкость в подключении и отсутствие необходимости получать большое количество лицензий.
Из минусов — платежный провайдер ограничивает вас в выборе конкретного региона и банка. Кроме того, если компания, которая пользуется услугами платежного провайдера начнет расти, плата за его услуги будет расти соответственно.
- Подключение уже готовой сгенерированной кнопки Google Pay через сайт Google
При таком варианте вам необходимо самостоятельно зайти на сайт Google, разобраться с документацией и требованиями по подключению кнопки. В этом варианте подключения привязка осуществляется к тем банкам, которые работают с конкретными платежными провайдерами, которые предлагает Google.
Главный минус этого варианта заключается в ограниченности банков и переплате из-за невозможности выбрать наиболее оптимальный вариант. Подключение уже готовой кнопки через сайт не дает гибкости с точки зрения управления данными и технической поддержки.
- Подключение Google Pay через технического провайдера
Технический провайдер не является финансовой компанией и не ограничивает клиента в работе с какими-либо банками или платежными провайдерами.
- Полная самостоятельная интеграция
Именно такой вид интеграции мы провели в Corefy (универсальной платежной платформе для онлайн-бизнеса и финансовых учреждений), основателем которой являюсь. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это сложный и длительный процесс, и я бы рекомендовал его проходить только техническим провайдерам, которые планируют предоставлять возможность использования Google Pay своим клиентам — интернет-бизнесу.
Для того, чтобы иметь возможность провести полную интеграцию, необходимо выполнить ряд действий в партнерстве с Google и получить сертификат безопасности PSD2.
Стоит сказать, что в получении полной сертификации Google Pay есть также отрицательная сторона: Google работает с компаниями не из всех индустрий.
Продукты из каких сфер не могут получить сертификацию от Google Pay?
- Услуги по написанию академических работ;
- Устройства, которые помогают в разблокировке технических средств защиты;
- Любые услуги, связанные с криптовалютой, если они не имеют соответствующих лицензий;
- Продукты, которые продвигают политический контент;
- Азартные игры.
Это лишь часть примеров индустрий, которые не могут получить сертификацию от Google Pay из-за своей деятельности.
Как происходил наш процесс взаимодействия с Google Pay?
Рассказываем все, что не покрывает NDA.
- 1. Полгода попыток пробиться к команде Google и первый долгожданный ответ
Как началась наша история? Сначала мы подались на специальную программу в очередь на подключение Google Pay как процессора. Пройти хотя бы процедуру предварительного просмотра — это уже удача, так как заявки на этот отбор подаются со всего мира. Google их рассматривает и выстраивает в очередь по своему алгоритму. Мы ждали заветного письма от Google около 5 месяцев.
- 2. Одобрение заявки на рассмотрение возможности подключения Google Pay.
После того, как мы получили подтверждение нашей заявки, мы получили еще одно «письмо счастья» — разрешение на старт процесса интеграции. Google выслал нам список необходимой технической документации и других требований для подключения.
- 3. Старт процесса интеграции.
Если вы пройдете все вышеперечисленные этапы, Google выделит вам персонального менеджера, который будет вам помогать. Самая большая сложность для нас была в ключе договоренностей по тому как криптограмма, переданная нам от Google Pay, будет расшифровываться и передаваться в банк. Все процедуры строго проверяются на соответствие директиве безопасности PSD2 или стандартам безопасности Google.
- 4. Проработка маркетинговых материалов.
Есть ряд маркетинговых требований от Google в ключе публичного позиционирования интеграции с Google Pay. На своем сайте мы должны были указать, что являемся сертифицированным процессором Google Pay и на отдельную страничку вынести документацию, в которой рассказываем нашим клиентам, как они могут воспользоваться Google Pay и подключить его себе с нашей помощью.
Google также получил от нас ряд маркетинговых материалов для размещения у себя на сайте в списке всех сертифицированных процессоров.
Это все этапы интеграции Google Pay, которые предоставляет сам Google. В реальности они очень трудоемкие и требуют немалых усилий команды. В процессе интеграции Google Pay c Corefy на постоянной основе были задействованы более 15 человек, и на нашей стороне работа продолжается до сих пор. Но результат того стоит.
Мы проделали за наших клиентов путь длинною в полгода для того чтобы они имели возможность подключать Google Pay к своим бизнесам и, соответственно, предоставлять удобные сервисы для своих пользователей. А ведь в этом и ценность электронных платежей.
Фото на обложке: unsplash.com
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