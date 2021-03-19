Как и зачем интегрировать Google Pay в свой бизнес? Опыт платежной системы

На Google Pay приходится 31% всех мобильных платежей. Денис Кириченко, основатель платежной платформы Corefy, разобрал, как работает эта система, а также рассказал, каким был опыт компании по ее интеграции.

Google Pay — система мобильных платежей, разработанная компанией Google. Она дает возможность оплачивать покупки, используя мобильные устройства: смартфоны, планшеты и/или смарт-часы на платформе Android.

В целом лидерами на рынке мобильных платежей являются Google Pay, Apple Pay и Samsung Pay. Их количество в мире продолжает стремительно увеличиваться под влиянием пандемии COVID-19. В 2021 году общий объем бесконтактных платежей составляет $2 трлн. По прогнозам Juniper Research, к 2024 году эта цифра составит $6 трлн.

И причины этому ясны. Это быстро и удобно. Для того чтобы провести оплату необходимо просто приложить смартфон к терминалу оплаты, и покупка будет оплачена — без наличных денег, без пластиковой карты и PIN-кода c помощью технологии NFC.

Как работает Google Pay?

Google Pay собирает банковские карты клиента и дает возможность провести оплату в интернете легко и безопасно через Android-смартфон или браузер Chrome на компьютерах, планшетах или смарт-часах. Google Pay экономит время на ввод данных карты и помогает совершить покупку быстрее. В итоге удобная оплата повышает лояльность пользователя и вероятность повторной покупки.

Оплата через Google Pay абсолютно безопасна. Все финансовые данные шифруются и хранятся на защищенных серверах. Кроме того, при оплате продавец не получает даже номера карты клиента: вместо этого он видит только номер виртуального счета, который присваивается каждой карте.

У сервиса также есть функция умной аутентификации — программа определяет, находится ли устройство в безопасном состоянии и решает, нужно ли запросить у клиента данные для дополнительной разблокировки экрана.

Google Pay имеет ряд преимуществ не только для пользователей, но также для бизнеса и платежных систем.

Чем выгодна интеграция Google Pay в интернет-бизнес?

В первую очередь, она дает возможность настраивать маршрутизацию карточных платежей между платежными провайдерами и эквайерами. То есть при помощи прямой интеграции можно «вытягивать» карточные данные клиента и проводить оплату по наиболее выгодному пути. В частности, по номеру телефона можно определить страну карты, банк и отправить платеж через самый подходящий процессор.

Какие варианты интеграции существуют?

Подключение платежного провайдера с уже интегрированным к нему Google Pay

Payment Service Provider дает вам готовую страничку от Google Pay и всю техническую поддержку в пользование. Из плюсов подобной интеграции — легкость в подключении и отсутствие необходимости получать большое количество лицензий.

Из минусов — платежный провайдер ограничивает вас в выборе конкретного региона и банка. Кроме того, если компания, которая пользуется услугами платежного провайдера начнет расти, плата за его услуги будет расти соответственно.

Подключение уже готовой сгенерированной кнопки Google Pay через сайт Google

При таком варианте вам необходимо самостоятельно зайти на сайт Google, разобраться с документацией и требованиями по подключению кнопки. В этом варианте подключения привязка осуществляется к тем банкам, которые работают с конкретными платежными провайдерами, которые предлагает Google.

Главный минус этого варианта заключается в ограниченности банков и переплате из-за невозможности выбрать наиболее оптимальный вариант. Подключение уже готовой кнопки через сайт не дает гибкости с точки зрения управления данными и технической поддержки.

Подключение Google Pay через технического провайдера

Технический провайдер не является финансовой компанией и не ограничивает клиента в работе с какими-либо банками или платежными провайдерами.

Полная самостоятельная интеграция

Именно такой вид интеграции мы провели в Corefy (универсальной платежной платформе для онлайн-бизнеса и финансовых учреждений), основателем которой являюсь. Поэтому могу с уверенностью сказать, что это сложный и длительный процесс, и я бы рекомендовал его проходить только техническим провайдерам, которые планируют предоставлять возможность использования Google Pay своим клиентам — интернет-бизнесу.

Для того, чтобы иметь возможность провести полную интеграцию, необходимо выполнить ряд действий в партнерстве с Google и получить сертификат безопасности PSD2.

Стоит сказать, что в получении полной сертификации Google Pay есть также отрицательная сторона: Google работает с компаниями не из всех индустрий.

Продукты из каких сфер не могут получить сертификацию от Google Pay?

Услуги по написанию академических работ; Устройства, которые помогают в разблокировке технических средств защиты; Любые услуги, связанные с криптовалютой, если они не имеют соответствующих лицензий; Продукты, которые продвигают политический контент; Азартные игры.

Это лишь часть примеров индустрий, которые не могут получить сертификацию от Google Pay из-за своей деятельности.

Как происходил наш процесс взаимодействия с Google Pay?

Рассказываем все, что не покрывает NDA.

1. Полгода попыток пробиться к команде Google и первый долгожданный ответ

Как началась наша история? Сначала мы подались на специальную программу в очередь на подключение Google Pay как процессора. Пройти хотя бы процедуру предварительного просмотра — это уже удача, так как заявки на этот отбор подаются со всего мира. Google их рассматривает и выстраивает в очередь по своему алгоритму. Мы ждали заветного письма от Google около 5 месяцев.

2. Одобрение заявки на рассмотрение возможности подключения Google Pay.

После того, как мы получили подтверждение нашей заявки, мы получили еще одно «письмо счастья» — разрешение на старт процесса интеграции. Google выслал нам список необходимой технической документации и других требований для подключения.

3. Старт процесса интеграции.

Если вы пройдете все вышеперечисленные этапы, Google выделит вам персонального менеджера, который будет вам помогать. Самая большая сложность для нас была в ключе договоренностей по тому как криптограмма, переданная нам от Google Pay, будет расшифровываться и передаваться в банк. Все процедуры строго проверяются на соответствие директиве безопасности PSD2 или стандартам безопасности Google.

4. Проработка маркетинговых материалов.

Есть ряд маркетинговых требований от Google в ключе публичного позиционирования интеграции с Google Pay. На своем сайте мы должны были указать, что являемся сертифицированным процессором Google Pay и на отдельную страничку вынести документацию, в которой рассказываем нашим клиентам, как они могут воспользоваться Google Pay и подключить его себе с нашей помощью.

Google также получил от нас ряд маркетинговых материалов для размещения у себя на сайте в списке всех сертифицированных процессоров.

Это все этапы интеграции Google Pay, которые предоставляет сам Google. В реальности они очень трудоемкие и требуют немалых усилий команды. В процессе интеграции Google Pay c Corefy на постоянной основе были задействованы более 15 человек, и на нашей стороне работа продолжается до сих пор. Но результат того стоит.

Мы проделали за наших клиентов путь длинною в полгода для того чтобы они имели возможность подключать Google Pay к своим бизнесам и, соответственно, предоставлять удобные сервисы для своих пользователей. А ведь в этом и ценность электронных платежей.

Фото на обложке: unsplash.com