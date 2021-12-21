«Тратить время на моделирование рисков — неэффективно». К чему бизнесу готовиться в 2022 году?

После почти двух лет пандемии, всевозможных ограничений и борьбы за сохранение бизнеса предприниматели, согласно исследованию AliExpress Россия, всё равно смотрят в будущее с оптимизмом. Ольга Гедевская, СЕО Collider и ex-CEO Timepad, пообщалась с российскими фанудерами и топ-менеджерами чтобы узнать, так ли это. Помимо общего настроя на 2022 год, предприниматели поделились своими опасениями, перечислили основные факторы, которые нужно учесть при запуске проекта в России или за рубежом в следующем году, а также дали советы начинающим фаундерам.

Павел Воробьев

Исполнительный директор компании-разработчика решений на основе квантовой криптографии QRate

C точки зрения бизнеса мы настроены достаточно оптимистично — верим, что 2022 год принесет бурный рост отечественного рынка квантовых коммуникаций. Недавно IBM анонсировал 127-кубитный компьютер, который был прописан в их дорожной карте. И это также доказательство того, что мировая квантовая индустрия не стоит на месте и развивается согласно своим планам.

В 2020-2021 годах пандемия внесла изменения в тактику как мелких компаний, так и крупных корпораций. Мы в частности опасаемся окончательного разрушения баланса «тактика-стратегия» у компаний, когда все сосредоточатся на решении тактических задач, а стратегия отойдет на второй план.

Тем, кто планирует запускать бизнес в России или за рубежом в 2022 году, необходимо особо обратить внимание на то, чтобы продукт или сервис соответствовал потребностям рынка. Это особенно важно в текущем непростом финансовом положении, обусловленном пандемией.

Совет начинающим фаундерам по ведению и запуску бизнеса в 2022 году

Я бы рекомендовал начинающим фаундерам больше думать о «серых носорогах» — очевидных и высоковероятных событиях, которые все игнорируют — и не игнорировать их, потому что с ними мы сталкиваемся гораздо чаще, чем с так называемыми «чёрными лебедями» — труднопрогнозируемыми и редкими событиями, которые имеют значительные последствия.

Не стоит думать, что кто-то другой займётся решением этих проблем, необходимо выходить из зоны комфорта, развиваться и верить, что ты тоже можешь повлиять на любую ситуацию.

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Виктор Христенко

Основатель и СЕО «СберЗвук Бизнес»

Мы смотрим очень оптимистично на следующий год: у нас есть отличный продукт, классная команда и синергия внутри экосистемы «Сбера». Поэтому кажется, что для успешного года у нас всё имеется.

Тем же, кто планирует запускать свой бизнес, я бы советовал ничего не опасаться, но иметь хороший план. В то же время не забывать о гибкости и быть готовыми ко всему, быстро ориентироваться, много тестировать гипотез и меняться.

Если вы планируете запускать бизнес за рубежом, для начала нужно изучить ковидные ограничения в интересующей стране. В остальном мир не сильно изменился, поэтому будет достаточно провести стандартный анализ рынка перед запуском продукта — изучить ниши, которые растут, посмотреть, в какие продукты чаще инвестируют, построить финмодель и продумать стратегию.

Совет

Сфокусируйтесь на пользователях, делайте полезные для них продукты, и тогда все будет отлично!

Егор Егерев

Партнёр Collider, СЕО Ticketscloud

Относительно Collider я настроен очень позитивно. Периодически вводимые ограничения не сильно сказываются на проекте — в любых условиях мы готовы развивать коммьюнити на основе наших онлайн и офлайн продуктов. У нас есть четкая стратегия, будем ее придерживаться.

Что касается ожиданий, то про коронавирус не сказал только ленивый. Но от этого никуда не уйдешь, ведь сейчас все классические риски отодвинулись на второй план в свете периодических локдаунов.

Тем не менее, я ожидаю оптимистичный сценарий в следующем году.

Те ниши, которые были затронуты ковид-ограничениями, должны почувствовать себя более уверенно. Мы живем уже два года с пандемией, система постепенно приспосабливается. Мне кажется, что QR-коды будут введены повсеместно. Для кого-то адаптация будет болезненной, но только в краткосрочной перспективе. То есть в целом фактор пандемии станет менее значимым.

Если говорить про опасности, которые подстерегают бизнесменов, я бы советовал в принципе тревожиться меньше. Современный мир меняется настолько быстро, что тратить время на моделирование рисков — неэффективно. Если же случится кризис, то действовать нужно быстро и по ситуации.

Для тех, кто хочет запускать бизнес в следующем году, я бы советовал для начала выбрать бизнес-модель: классическую дивидендную или венчурную.

Если больше привлекает вторая, тогда нужно обращать внимание на рынок, тренды, на то, что сейчас в фокусе у инвесторов, чтобы выбрать нишу, которая имеет большой потенциал. И скорее всего эти ниши можно найти только за рубежом. В России я бы советовал выбирать модель дивидендного бизнеса.

Совет

Перед тем, как запускать бизнес, подумайте, что он может дать миру и обществу. Глобальная идея поможет привлечь к сотрудничеству талантливых людей, увлеченных вашим проектом.

Кроме того, наличие миссии будет дольше подогревать ваш собственный интерес к проекту. Если идея только про деньги, вы быстро к ней охладеете.

Александр Киселев

CEO и сооснователь компании-разработчика мяса из растений Welldone

Мы с большим оптимизмом смотрим на 2022 год. Рынок растительного питания стремительно растет, поддерживаемый модой на здоровое питание и ответственное потребление. В ближайшие годы темпы роста сохранятся.

Covid остается главным «черным лебедем». В нашем случае это влияет на каналы, через которые потребители получают растительные продукты. Рестораны остаются в зоне риска.

Помимо классических для любого предпринимателя факторов, а также великого множества рисков, связанных с коронавирусом, молодым предпринимателям стоит учитывать инфляцию стоимости практически всех видов сырья. Она резко ускорилась в 2021 году и возможно продолжит оставаться высокой и в 2022 году.

Совет

Главный совет, который могу дать — не ждать и не откладывать, а начинать.

Алексей Стрыгин

Директор по развитию бизнеса биотехнологической компании Lactocore Group

На 2022 год я настроен очень оптимистично, ведь к биотеху сейчас приковано внимание всего мира. Если в 2019 году только узкие специалисты знали, что такое антитела и ПЦР, то сейчас эти термины знакомы всем.

Слово года 2021 — вакцина. Тот факт, что мировой биотех смог в кратчайшие сроки разработать и выпустить сразу несколько вакцин, перевернуло правила игры: мы видим, что регуляторы могут работать в разы быстрее, что появились новые подходы, существенно сокращающие срок выхода препарата на рынок.

2020-й стал рекордным с точки зрения привлеченных на биотех-проекты средств от венчурных фондов, количества IPO и суммарных средств, привлеченных в ходе IPO. В 2021 эти рекорды будут побиты.

Сами IPO стали делать раньше — время от основания компании до выхода на биржу сокращается, что делает отрасль еще привлекательнее для инвесторов. Поэтому в следующем году стоит ожидать активизации рынка.

Число вакцинированных растет, границы постепенно открываются, скоро люди опять будут встречаться офлайн. Мы ожидаем, что это позитивно скажется на притоке инвестиций.

В то же время в биотехе стало проще строить международные компании. Пандемия «узаконила» проведение бизнес-переговоров и заключение сделок через Zoom. Это создает новые возможности для проектов с российскими корнями, позволяя им использовать преимущества — например, более низкую стоимость начальных этапов разработки.

Однако по-прежнему следует опасаться предвзятости ко всему русскому — я советую много коллаборировать с зарубежными партнерами, создавать международные команды, проводить ключевые исследования в независимых зарубежных лабораториях, CRO и исследовательских центрах, которые уже завоевали доверие в индустрии.

Я думаю, следующий год будет хорошим для привлечения инвестиций в биотех-компании и поиска зарубежных партнеров: успешная разработка российской вакцины от COVID-19 повысила международный престиж российской биотех-индустрии и открыла нам много новых интересных рынков — например, страны Латинской Америки.

Совет

Обязательно следить за своим ментальным здоровьем. С одной стороны, не бояться рисковать, с другой — заботиться о себе.

Георгий Бабаян

Основатель школы программирования Elbrus Bootcamp

Сегодня рынок образовательных программ, а в частности переобучения, востребован как никогда. Поэтому настроены мы более чем оптимистично.

Помимо интереса людей к переквалификации ввиду объективных причин — например, желания больше зарабатывать или переехать в другую страну — появились и другие мотивы, связанные с самоощущением и поиском себя. Далее этот тренд будет только усиливаться, ведь все поняли, что можно не тратить время на нелюбимую работу, когда можно делать то, что нравится.

Нам в плюс работает и рост зарплат в IT — идти в разработчики, если решил переквалифицироваться, логичный вариант с точки зрения развития и заработка. Кроме того, рынок становится в какой-то степени глобальнее — когда заканчиваешь буткемп, возможностей по трудоустройству очень много.

Важнее становится изучение английского — чтобы стать человеком мира, необходимо преодолеть языковой барьер. Мы в свою очередь работаем над внедрением англоязычных программ.

Что касается прогноза по рынку EdTech, то в следующем году у классических форм будут сильно отжимать рынок, станет еще больше игроков, конкуренция усилится в разы. Сохранится и тренд на новые форматы оплаты обучения — income share agreement, гранты от работодателя.

Думаю, что цена обучения без преподавателей — многочисленные курсы самообучения — будет падать. Но станет больше обучения с наставниками — и оно, безусловно, будет расти в цене не только из-за роста на оплату труда, но и потому, что будет превращаться в своего рода эксклюзив.

Чего опасаться — быть внимательными к решениям регуляторов. Жесткое регулирование — есть опасения, что нас ждет этот сценарий — все видели пример EdTech в Китае.

Тем, кто думает идти в EdTech, необходимо отталкиваться от боли клиента, но это стабильная история. Важно учитывать, что рынок образования станет еще конкурентнее — будьте готовы, что придется толкаться локтями.

Совет

Быстро тестируйте гипотезы, быстро отказывайтесь, быстро двигайтесь — скорость становится еще выше и важнее.

Артём Симонянц

Сооснователь фудтех-стартапа Qummy

Если бы предприниматели смотрели в будущие пессимистично, они бы не были предпринимателями. Я думаю о наступающем 2022-м позитивно, воспринимая возможные вызовы и угрозы как поле новой реальности с новыми открывающимися перспективами. Если говорить о факторах которые обязательно стоить учитывать при запуске бизнеса, я бы выделил следующие:

Общемировой рост инфляции

Думаю, предпринимателям стоит подумать над тем, как изменится бизнес, потребительские привычки клиентов, цепочки поставок из-за растущей инфляции — особенно это касается бизнесов, зависимых от международных поставок.

Пандемия и ограничения

Фактор очевидный, но сложно спорить с тем, что именно он сильнее всего влияет на ведение бизнеса. Пока коллективный иммунитет не выработается везде, будут появляться новые штаммы. Предпринимателям стоит четко осознать тот факт, что ограничения будут с нами еще долго.

А значит, стоит учитывать изменение потребительских привычек — растет сектор бесконтактной доставки товаров и услуг, но не каждый бизнес отвечает новым реалиям.

Может также пострадать бизнес, сильно зависящий от человеческого фактора. Именно по людям пандемия бьет в первую очередь, исключая работников из процесса производства. Стоит обратить внимание на роботизированные решения, цифровизацию и автоматизацию — это сделает ваше дело более устойчивым и улучшит экономику в долгосрочной перспективе.

Предпринимателям, планирующим запускать бизнес в России, я бы рекомендовал сразу рассматривать экспортные возможности, которые дает наша страна. Рост населения планеты и связанное с этим увеличение потребления открывает перед нашей страной большие возможности. Например, в ближайшем будущем она может стать крупнейшим экспортёром продуктов питания.

Предпринимателям, открывающим бизнес за рубежом, советую для начала максимально понять потребителя, новую культуру, в которой они релацированы, исторические особенности спроса. Стоит сфокусироваться на том, чтобы продукт давал большую дельту ценностей для максимального количества традиционных игроков этого рынка.

Совет

Еще никогда человечество не жило в эпоху таких скоростных изменений, появления технологий, которые каждый день дают нам новые возможности.

Главный навык предпринимателя этой эпохи — гибкость, способность быстро меняется в столь же быстро меняющемся мире. Ну и не забывать о главном лозунге всех стартеров — будьте голодными, будьте безрассудными!

Даша Тимбуш

Основатель и СЕО Castingform

Я всегда позитивно настроена. Оптимизм зависит от человека и свойств его личности. У нас впереди чудесный год новых побед, запланированы новые крутые коллаборации, партнёрские программы, команда расширяется, челленджей хоть отбавляй, но это та прекрасная часть задач, которые good to have.

Предпринимателям стоит ожидать еще большей скорости. Технологии развиваются семимильными шагами. Конкуренция за лучшие кадры нарастает, миллениалам наступают на пятки Gen Z. Поэтому берите в свои команды свежих, модных, не таких как вы и выращивайте своё поколение лучших экспертов, которые будут строить будущее вместе с вами. Иначе их кто-то вырастет за вас и выдавит вас с рынка.

Со всех сторон маячит обвал раздутого рынка. Коронавирус научил нас всех планированию надолго вперёд, подушка безопасности всегда пригодится.

Совет

Прекратите думать. Делайте. Говорите с пользователями. Ошибайтесь. Меняйте.

Руслан Юнусов

Руководитель проектного офиса по квантовым технологиям Госкорпорации «Росатом»

Мы смотрим в 2022 год с оптимизмом. Думаю, что в России появятся первые прототипы квантовых компьютеров на всех четырёх платформах, а также сильнее сократится разрыв между сверхпроводниками и ионами. Наверняка на рынке появится несколько новых квантовых стартапов, и что самое важное — мы наконец увидим первые пилотные проекты в области квантовых вычислений.

Предпринимателям стоит больше внимания уделять цифровизации: если она отсутствует или плохо развита, можно упустить не только конкурентные преимущества, но и потенциальные бизнес-возможности. Пандемия все изменила и продолжит менять: многие продукты уйдут с рынка, а значит, ряд ниш освободится.

Совет

Рекомендую фаундерам внимательнее подходить к анализу потребностей рынка — на самом деле это ключевой аспект, от которого стоит отталкиваться в стратегии.

Фото на обложке: Shutterstock / cla78