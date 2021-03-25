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Как рынки стриминга и онлайн-образования стали «новым черным», и что нужно для запуска собственного YouTube или TikTok без миллиардных вложений

Колонки
Дмитрий Лазаренко
Дмитрий Лазаренко

директор по продукту Mail.ru Cloud Solutions

Алина Алещенко

Пандемия обеспечила взрывной рост на рынках онлайн-образования, медиа и развлечений — за год они стали «новым черным». Дмитрий Лазаренко, директор по продукту облачной платформы Mail.ru Cloud Solutions, рассказал о технической стороне такого бизнеса. 

Вы узнаете, как Netflix удается стримить миллионы видео одновременно, YouTube — хранить такое количество пользовательского контента, а TikTok — обслуживать пользователей по всему миру.

Как рынки стриминга и онлайн-образования стали «новым черным», и что нужно для запуска собственного YouTube или TikTok без миллиардных вложений

Рынок онлайн-образования ежегодно увеличивался и до пандемии, но после введения первых ограничений начался по-настоящему взрывной рост. Например, в 2020 году за две недели самоизоляции число платных студентов в GeekBrains увеличилось на 90%.

По всей видимости, рынок онлайн-образования продолжит расти. По прогнозам, к 2025 году мировой рынок EdTech увеличится в 2,5 раза по сравнению с 2019 годом. Ежегодный прирост — 16,3%. 

Параллельно возрос интерес к онлайн-развлечениям. По итогам шести месяцев 2020 года доля людей, платящих за подписку на онлайн-кинотеатры, выросла в два раза. Подписку оплачивают две трети пользователей, часть из них подписаны сразу на несколько платформ. Растут и соцсети: за 2020 год в России количество пользователей увеличилось на 4,8 млн человек. 

При этом на рынках образования, развлечений и медиа появляются новые игроки. Например, в августе 2020 года в России запустили Chill — первый в стране кинотеатр с веб-сериалами. Он предлагает формат короткого контента, продолжительность роликов — 8-15 минут. 

Это происходит даже на таком, на первый взгляд, уже поделенном рынке, как соцсети. Так, в 2021 году в России стал популярен Clubhouse — звуковая соцсеть, где пользователи создают комнаты для общения на определенные темы.    

Получается, что бизнес в сфере онлайн-образования, развлечений или медиа может стать перспективной идеей. И здесь возникает вопрос: какие технические решения нужны для запуска и, что еще важнее, как на них сэкономить. Давайте разбираться по порядку.

 

IT-инфраструктура, которая сможет выдержать большие нагрузки

В основе любой стриминговой платформы или онлайн-хостинга вроде Netflix или YouTube лежит IT-инфраструктура, то есть серверы, на которых запускаются все программы и приложения. Чтобы ее создать, можно организовать собственный центр обработки данных (ЦОД), арендовать серверы в чужом ЦОДе (эта услуга называется colocation) или мощности у облачного провайдера.

Собственные серверы — недешевое удовольствие. Их нужно покупать, настраивать, обслуживать, а также обеспечивать отказоустойчивость, то есть способность работать при любой нагрузке, и быстрое восстановление в случае форс-мажоров.

Вся ваша инфраструктура должна быть зарезервирована, продублирована, чтобы в случае ее выхода из строя приложения продолжили работу, а пользователи не заметили проблем. Это критически важно сейчас, когда развлекательных и образовательных сервисов много и требования к качеству растут.  

Еще одна проблема — масштабирование инфраструктуры, то есть ее рост вместе с увеличением нагрузки. По мере развития любой платформы нагрузка на IT-инфраструктуру возрастает из-за появления новых пользователей, ее требуется расширять, добавляя новые ресурсы.

В традиционной инфраструктуре вопросы отказоустойчивости и масштабирования решают дозакупками оборудования, при этом не всегда получается расширить инфраструктуру в короткие сроки: часто мощности нужны уже сегодня, а поставок приходится ждать.

По этим причинам многие компании отдают предпочтение облачной инфраструктуре (IaaS), где возможно быстрое и фактически неограниченное масштабирование. Так, в последние годы затраты компаний на облака растут, а на традиционную инфраструктуру сокращаются.

В 2020 году из-за пандемии вложения в публичные облака выросли на 47% и впервые обошли классическую инфраструктуру. Причем российский рынок публичных облачных услуг, по предварительным оценкам IDC, в 2020 году превысил 1 млрд долларов.  

Компании заинтересованы в таких решениях, поскольку услуги провайдеров оплачиваются по модели pay-as-you-go, то есть за фактически использованные мощности. А значит, возможен запуск бизнеса без существенных вложений на старте. 

 

Оптимальное хранилище для размещения массивов контента

С базовой IT-инфраструктурой разобрались, следующий шаг — организовать хранилище для размещения видеороликов, фильмов и другого медиаконтента. На таких платформах, как YouTube, TikTok, Netflix и другие, огромное количество контента, и его объем постоянно растет. Для его хранения есть разные варианты. 

Например, можно взять традиционное файловое хранилище. У него иерархическая структура, напоминающая каталог архива. Как оно работает? Предположим, вы продаете видеокурсы, в хранилище они рассортированы по образовательным направлениям, а внутри каждого направления — по датам старта новых потоков.

Чтобы открыть нужный пользователю ролик, система ищет нужную папку на каждом из уровней иерархии, и чем их больше, тем дольше этот процесс.  

При этом традиционное хранилище изначально не предназначено для хранения данных, к которым часто обращаются. Запросов станет слишком много — может случиться сбой.

Второй вариант: объектное хранилище, где нет иерархической структуры, то есть запрос идет напрямую к нужному объекту. Так что миллионы пользователей могут одновременно просматривать одни и те же ролики, открывая их просто по ссылке на сайте, и это никак не скажется на работе хранилища. 

Кроме того, при увеличении объема хранения — а это неизбежно случается с ростом проекта, когда пользователей и контента становится все больше, — не нужно подключать и настраивать новые диски, чтобы вместить все данные. Объектное хранилище моментально подстраивается под нужную емкость, в результате его ресурсы используются эффективнее, чем у традиционного. 

Подключив объектное хранилище в облаке, компании платят только за тот объем данных, который фактически хранят.

Если сравнивать объектное хранилище с обычными облачными дисками, то экономия может составлять от 40% за счет того, что емкость объектного хранилища используется полностью. Для сравнения: традиционное хранилище используется только на 60%, поэтому для хранения данных надо арендовать больший объем хранения, а значит, и больше платить. 

 

Трансляция видеороликов без задержек и сбоев

Мало поместить контент в надежное и производительное хранилище. Следующая задача — обеспечить высокую скорость воспроизведения, чтобы ролик подгружался и включался сразу же, как только пользователь кликнет на него. Для соцсетей, онлайн-кинотеатров, онлайн-школ это критично, ведь клиенты не хотят долго ждать загрузки фильмов или роликов. 

На скорость отклика влияет расстояние между сервером, где вы разместили свой контент, и вашими клиентами. Допустим, вы разместили контент на сервере в Москве. Это значит, что для жителей столицы он будет подгружаться мгновенно, а вот людям на другом конце страны, например во Владивостоке, придется ждать загрузки.

Понятно, что ждать никто не будет: сегодня зрители начинают закрывать видео, если воспроизведение не началось в первые две секунды. Если же задержка составляет 10 секунд, то отваливается уже половина пользователей, а это чревато убытками, негативными отзывами и требованиями возврата денег за курсы или подписку на сервис.

Чтобы не оказаться в такой ситуации, нужна технология CDN — сеть доставки контента. Она работает так: подключаются дополнительные серверы, так называемые промежуточные узлы. Их много, и они распределены по всему миру.

Когда первый пользователь из Владивостока запускает ваш видеоролик, контент дублируется с основного сервера на промежуточный узел, расположенный в этом регионе. Для первого зрителя контент подгружается с задержкой: системе нужно время на копирование. Зато в дальнейшем для всех пользователей из Владивостока видео запускается так же быстро, как и для пользователей из Москвы. 

Еще одно преимущество технологии — в защите от DDoS-атак. При такой атаке хакеры отправляют одновременно тысячи запросов к сайту — не успевая их обрабатывать, оборудование отказывает. При использовании CDN вредоносные запросы обработает сеть доставки контента, основной сервер не пострадает.  

 

Что в итоге потребуется для запуска своего видеохостинга, онлайн-школы или соцсети


  1. Развернуть надежную инфраструктуру, выбрав один из трех вариантов: собственный центр обработки данных (ЦОД), аренду серверов в чужом ЦОДе (эта услуга называется colocation) или мощностей у облачного провайдера.
  2. Организовать хранилище данных, которое сможет справиться с большим объемом запросов от пользователей.
  3. Обеспечить быстрый доступ к медиафайлам и другому контенту для пользователей в любой географической точке. 

Фото на обложке: pixabay.com

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