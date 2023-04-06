Кофаундеры в бизнесе: как выбрать идеальное партнерство и эффективно работать вместе

Привлекать кофаундеров в проект — удобно. С ними можно разделить задачи, доверить им развитие новых направлений и, в конце концов, рассчитывать на моральную поддержку. Сооснователь банка для предпринимателей «Бланк» Дмитрий Салатов на своем опыте рассказывает, в каких случаях нужно искать бизнес-партнера, должно ли их быть несколько и как организовать работу в новом составе.

Зачем нужны кофаундеры?

Когда-то главный креативный директор AKQA Рей Инамото сказал: «Чтобы управлять эффективной командой, вам нужны всего три человека: хипстер, хакер и хаслер». Хипстер отвечает за дизайн и пользовательский опыт, хакер — за инженерную часть и разработку, а хаслер — за продажи и маркетинг. Можно дополнить список аналитиком и финансистом.

Известные истории компаний Apple, Airbnb, Netflix и др. подтверждают эту гипотезу и вдохновляют людей основывать бизнес вместе, т. е. с кофаундерами. Статистика поддерживает их решение. По данным CBInsights, в мире 1000 стартапов-единорогов (с капитализацией более $1 млрд), из них лишь 238 компаний основаны соло-фаундерами.

Почему начинать бизнес с кофаундерами полезно?

Быстрый результат. Отслеживать процессы в 4-6 глаз эффективнее, это помогает быстро запускать проекты.

Второе мнение. По ключевым вопросам кофаундеры могут принимать вместе более взвешенные решения.

Разные квалификации. В бизнесе важен специалист в разных областях: технической части, продажах, настройке операционных процессов, общении с инвесторами и партнерами. Часто один СЕО не понимает одинаково хорошо все стороны бизнеса, или же у него нет времени заниматься всеми вопросами и глубоко погружаться в их суть.

Сколько должно быть кофаундеров в проекте?

По статистике стартап-аксселератора Y Combinator, только 10% компаний из каждого набора имеют одного основателя, однако в процессе даже они все-таки приглашают партнеров. Обычно в бизнес привлекают дополнительно 2-3 кофаундеров, на это есть несколько причин.

Один кофаундер — это всегда риск, т. к. он может создать перекос в решениях, а несколько кофаундеров вызовут больше доверия у потенциальных инвесторов. Четырем и более партнерам сложнее договориться, из-за чего может затягиваться принятие решений в компании.

Конечно, итоговое количество кофаундеров лучше определять индивидуально. Оцените, каких качеств вам как фаундеру не хватает и сколько специалистов и с какими компетенциями вас дополнят.

Искать кофаундера можно в объединении стартаперов Y Combinator Startup School, в сервисах Teamfinding и Bepartner, а если нужны партнера из-за рубежа — в CoFoundersLab и StartHawk.

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Кого брать в кофаундеры?

Большинство споров в компании между основателями происходит из-за людей, а не ситуаций, поэтому выбирать будущих партнеров нужно внимательно. Хороший сооснователь не просто смотрит с вами в одном направлении, но дополняет своей экспертизой. Вот короткий список требований к партнеру по бизнесу, который я проверил на своем опыте:

Доверие. Проверяйте партнера сами и не стесняйтесь узнать рекомендации. Проверить людей можно по доступным базам или запросить референсы от предыдущих партнеров.

Проверяйте партнера сами и не стесняйтесь узнать рекомендации. Проверить людей можно по доступным базам или запросить референсы от предыдущих партнеров. Примерно одинаковый социальный статус. Обычно это значит, что у него нет долгов, есть достаточный уровень дохода и капитала. В противном случае персональные риски одного руководителя будут выше, чем у другого, и это уничтожит равноправие в команде. Вы не сможете быстро и эффективно принимать решения.

Обычно это значит, что у него нет долгов, есть достаточный уровень дохода и капитала. В противном случае персональные риски одного руководителя будут выше, чем у другого, и это уничтожит равноправие в команде. Вы не сможете быстро и эффективно принимать решения. Совпадение личных целей. Вам нужно иметь одинаковое представление о том, где хочется быть и чем заниматься в ближайшие 5-7 лет.

Вам нужно иметь одинаковое представление о том, где хочется быть и чем заниматься в ближайшие 5-7 лет. Совпадение ценностей. На первом месте обязательно стоит создание продуктов, которые решают реальные проблемы. А дальше определите для себя, что вы приоритезируете: деньги или клиенты/сотрудники, прибыль или инвестиции, открытость или конфиденциальность, гибкость или бюрократия и др.

На первом месте обязательно стоит создание продуктов, которые решают реальные проблемы. А дальше определите для себя, что вы приоритезируете: деньги или клиенты/сотрудники, прибыль или инвестиции, открытость или конфиденциальность, гибкость или бюрократия и др. Одинаковые бизнес-цели. Вы оба вовлечены в работу, практикуете схожий подход к организации процессов и понимаете, зачем строите бизнес.

Кофаундер — это ваш единомышленник, а не человек в найме, который может уволиться или не пройти испытательный срок. С ним вы будете строить и делить бизнес. Не стремитесь тут же переложить свои обязанности или уж тем более руководить кофаундером. Настройтесь на формат сотрудничества и товарищества.

Меморандум о партнерстве

Важно разработать алгоритм принятия решений и определить зоны ответственности. Например, у нас в «Бланке» 5 фаундеров. Вот некоторые правила, которые мы используем для эффективного управления:

1. У нас нет СЕО

Ключевые стратегические вопросы обсуждаются совместно, а решения принимаются большинством. Чтобы сделать процесс удобным, у нас есть ежедневная встреча, на который каждый из фаундеров может вынести свои вопросы, которые он бы хотел обсудить с остальными. По каждому вопросу мы записываем решения, и через некоторое время проверяем, были ли они выполнены.

2. Правило общего решения

В случаях, когда мнение кого-то из кофаундеров не совпадает с мнением большинства, у нас есть правило — придерживаться общего решения. Иначе это может привести к конфликтам, которые гарантированно затормозят бизнес и отдалят нас от общего результата.

3. Философия и принципы компании

У нас есть принципы, которых мы придерживаемся в работе и которые лежат в основе компании. Их соблюдение помогает найти точку опоры в сложных ситуациях, когда прийти к общему решению достаточно сложно.

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4. Распределение зоны ответственности

У каждого фаундера есть свои сильные стороны, поэтому мы распределили зоны ответственности и курируем различные подразделения, функции, проекты. Это значит, что мы самостоятельно выстраиваем их работу, нанимаем лидеров, отвечаем за результат.

5. «Брачный договор»

Мы не ограничиваемся только правилами управления и принятия решений. Например, мы обсуждаем, как поступать в различных ситуациях, когда один из фаундеров хочет выйти из проекта или когда остальные фаундеры не хотят больше с кем-то работать. Такой «брачный договор» помогает быть открытыми друг другу и эффективно развивать бизнес.

Но даже если вы на 100% уверены в своих кофаундерах и договорились, как будете работать в команде, не поленитесь закрепить оговорённые правила в бумажном соглашении или кодексе. Оно станет методичкой для вашей команды и поможет наладить работу в будущем, когда компания будет расширяться и понадобится быстро ввести нового партнера в курс дела.

Главный итог:

Определите, нужен ли СЕО. Опишите уровень его полномочий, будет ли он иметь преимущество при принятии решений. Сформулируйте бизнес-план и стратегию, которую вы будете обновлять по необходимости не менее одного раза в год. Закрепите зоны ответственности за каждым кофаундером, установите при необходимости показатели эффективности, на которые будете ориентироваться. Укажите распределение долей за партнерами, механизм их покупки и продажи. Опишите условия выхода или смены роли в проекте.

Фото на обложке сгенерировано нейросетью Midjourney