DeedTech в транспортной отрасли: кто инвестирует в наукоемкие стартапы

Одна из отраслей, где активно применяют DeepTech-решения, — транспортная. Андрей Попов, директор по инвестициям и стратегическому развитию Фонда «Транспортные инновации Москвы», рассказал об особенностях DeepTech в России и какие перспективы у транспортного DeepTech.

Во всем мире растет спрос на DeepTech. По данным Futures Market Insights, к 2032 году совокупная выручка deeptech-компаний составит $3,73 млрд, в 2022 году она достигла $518,2 млн. Заметный интерес к DeepTech проявляют и венчурные инвесторы: средний объем инвестиций в диптех-проекты сегодня доходит до $100 млн и более.

DeepTech в венчурной индустрии

Согласно отчету Dealroom совместно с Lake Star и Walden Catalyst, за последний год DeepTech-решения привлекли около $60 млрд от ведущих венчурных инвесторов со всего мира. Наибольшая доля пришлась на США — 55%, или $33 млрд. Наименьшая — на страны Европы, которые не входят в состав ЕС (Россию, Монако, Норвегию и другие), — $1 млрд.

В 2023 году сектор показал отрицательный рост, но и не было такого сильного падения, как в 2022-м по отношению к 2021-му. Наивысшие показатели были в 2021 году — только в США в DeepTech проинвестировали около $72 млрд.

В 2021 году мировая макроэкономическая политика, включая действия Федеральной резервной системы и европейских центральных банков, привела к снижению процентных ставок и увеличению ликвидности на вторичном рынке. Деньги стали более доступными, но при этом снизилась доходность защитных активов — золота и государственных облигаций.

В результате венчурные капиталисты стали больше интересоваться инвестициями в стартапы, что привело к коррекции в сторону увеличения мультипликаторов, используемых для оценки стартапов (P/E, EV/Sales, EBITDA и так далее). Фактически это указывает на то, что ожидания инвесторов относительно прибыли и выручки компаний в условиях подобной макроэкономической конъюнктуры уменьшились.

Если говорить о конкретных инвесторах, которые сегодня вкладываются в DeepTech, то Private Equity List выделяет такие ключевые фонды в разных регионах:

Северная Америка — Sequoia, Founder Fund, Boost VC;

Азия — IncuVest, Peak XV, Golden Alpha;

Европа — Balderton, Aleph, Angular VC;

Ближний Восток и Северная Африка — Pitango, Beyond Capital и другие.

Отличительные особенности DeepTech в РФ

Из таблицы ниже видно, что большинство стран акцентируют внимание на развитии искусственного интеллекта, генетических технологий, водородной и зеленой энергетики, а также квантовых технологий. Россия осуществляет комплексное развитие робототехники и сенсорики, работает над распределенным реестром и вычислениями. Некоторые направления, такие как SpaceTech и создание инновационных материалов, находятся на этапе активного развития.

Инвестиции в DeepTech вряд ли изменятся из-за макроэкономической обстановки. Большая часть вложений сейчас идет в искусственный интеллект, но в будущем они могут перераспределиться и в другие секторы — зеленую энергетику и космос.

Такие DeepTech-направления, как энергетика, SpaceTech и генетические технологии, в значительной степени недооценены, хотя обладают большим потенциалом для роста. Предполагаю, что, как только завершится период активного развития в сфере ИИ, часть инвестиций будет направлена подобным DeepTech-стартапам.

Что касается ситуации на российском рынке, то в силу острой необходимости в развитии автопрома мы будем нуждаться в своих разработках в области автономного транспорта, IT, датчиков, батареи. Эти ниши станут наиболее привлекательными для инвесторов.

DeepTech в транспорте

DeepTech-решения активно применяются в транспортной отрасли. По нашим данным В расчет не принимались сделки в области космических технологий, отслеживания цепей поставок, доставки продуктов питания, в 2023 году объем венчурных инвестиций в транспортные компании достиг $18,4 млрд, из которых $8,8 млрд пришлись на электротранспорт и беспилотники. В крупнейших сделках участвовали такие компании, как Vinfast ($1 млрд), Stack AV ($1 млрд), Hozon и Zeekr ($960 млн и $750 млн соответственно), Conigital ($620 млн).

В 2023 году в DeepTech-стартапы в области транспорта инвестировали:

автопроизводители: Ford Motor, BMW, Toyota, Volvo, GAC, Porsche, Stellantis. А также производитель железнодорожного транспорта CRRC и производитель автозапчастей ZF Group;

крупные компании не из отрасли мобильности: VINGroup, Tencent, SK Telecom, Ocado Group, Aloi Nissay Dowa Insurance, Nvidia и Xiaomi;

государственные и региональные инвесторы: Mubadala, Bpifrance, California Transportation Commission, NEOM, Xin’an Intelligent Manufacturing Fund;

городские учреждения и институты развития, такие как Сингапурское управление наземного транспорта (LTA), столичное управление транспортом (MTA) и Innovate UK.

Два ключевых направления DeepTech в транспорте и мобильности — автономные и электрические транспортные средства. Инвестиции в электротранспорт соответствуют общей повестке по переходу к альтернативным источникам энергии и сокращению выбросов, поэтому наибольшие инвестиции привлекают электромобили.

Инвестиции идут от крупных корпораций, способных обеспечить финансирование для конкуренции с ведущими автопроизводителями. Инвесторы видят потенциал в автономных системах для транспорта. Инвестиционные компании видят потенциал рынка. Телекоммуникационные компании оценивают потенциальный объем передаваемых данных. Для производителей чипов, автозапчастей и страховых компаний это новый растущий рынок.

Инвесторы в основном ориентируются на рынок роботакси, другие направления — это автоматизация специального транспорта для складов, предприятий и шахт, а также автономные грузоперевозки.

В 2024 году ожидается внедрение автономных грузоперевозок, автономного спецтранспорта на закрытых территориях производств и распределительных центров, начало эксплуатации аэротакси. Можно предположить, что в 2030 году сервисы автономных такси будут функционировать на территориях всех развитых и развивающихся стран, большая часть мировых грузоперевозок будет совершаться автономными грузовиками, аэротакси станут доступны более широким слоям населения.

Российский транспортный DeepTech

В России DeepTech-проекты, как правило, реализуются крупными компаниями. Это производители электромобилей Evolute и «Москвич», «Камаз», «Алмаз-Антей», сервис электрического каршеринга на Сахалине от «РусГидро», сервис электрического такси от Hyper, электрические речные трамваи от Sitronics, автономные грузовики от Starline, «Сберавтотеха» и «Камаза», автономная агротехника от Cognitive Technologies и Ростсельмаша, автономный спецтранспорт от «Камаза», умные трамваи от Cognitive Technologies и ПК «Транспортные системы», автономные поезда от «РЖД» и водные суда от Sitronics, автономное такси и роботы-курьеры от «Яндекса».

Среди стартапов и мелких компаний можно выделить производителей небольших электрогрузовиков EVM PRO, электрического трактора «Ермак», электрических гольфкаров «Конкордия» и «Эльтавр», автономных грузовиков и платформ Evocargo и DronesHub, автономной коммунальной техники «Автономика».

Фонд «Транспортные инновации Москвы» поддерживает развитие российских DeepTech-проектов. Мы можем смело утверждать, что в России не хватает производителей микромобильного транспорта и компаний, предоставляющих удаленное управление автомобилями/спецтехникой, разрабатывающих системы помощи водителям и машинистам. Сервисы аренды электротранспорта по подписке, электромобили в каршеринге и такси также недостаточно распространены.

Мы рассматриваем для инвестиций любые проекты, связанные с электротранспортом и автономным вождением для всех видов транспорта. Подать заявку на получение инвестиций можно по ссылке.

Фото на обложке: metamorworks / Shutterstock

Фото в тексте: предоставлено Фондом «Транспортные инновации Москвы»

ФОНД «ТИМ»

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