«Долго, дорого, масштабно, глубоко и порой утомительно»: зачем вам стратегия цифровой трансформации и как ее разработать

О создании такой стратегии для клиники «УГМК-Здоровье» и ее дальнейшей реализации рассказывает Михаил Пишванов, директор по развитию агентства креативных решений «Восход».

О цифровой трансформации говорят все, но мало кто знает, с чего начать и какого результата необходимо достичь. Сориентироваться во всем этом поможет стратегия — которая, разумеется, тоже сама себя не разработает.

Два года назад наши департаменты стратегии, ресерча и диджитала сформировали продукт «Стратегия цифровой трансформации», который на стыке компетенций агентства позволяет спроектировать будущую цифровую трансформацию компании с точки зрения пользовательского опыта (как внешнего, так и внутрикорпоративного). В результате это помогает повысить эффективность работы не только диджитал-экосистемы, но и всех офлайн-точек контакта с клиентами.

Но легче сказать, чем сделать.

Формирование ТЗ или составление «дорожной карты» проекта цифровой трансформации, бюджетирование и приоритизация этапов — это отдельный процесс, требующий времени и работы специалистов. Будьте готовы: он займет не пару месяцев.

Чтобы составить дорожную карту проекта цифровой трансформации для медицинской клиники «УГМК-Здоровье», команде нашего агентства потребовалось полгода.



Задача

«УГМК-Здоровье» — уральская клиника европейского уровня, которая входит в топ-20 медицинских учреждений России. В планах — войти в топ-10. У компании нет недостатка клиентов. Но есть препятствия, которые не дают конвертировать многочисленные первичные обращения в дальнейшее взаимоотношение с клиникой.

Увеличение прибыли с каждого клиента за период работы с ним — стратегическая задача клиники. В чем «боль» клиента, почему часть клиентов не возвращается? В этом нам предстояло разобраться.



Как мы построили работу

Устроили глубокий брифинг с командой клиента. Поговорили со всеми заинтересованными людьми внутри клиники — представителями ключевых департаментов. Узнали, что мешает самим сотрудникам работать слаженно и гармонично.

Когда собрали мнение «изнутри», перешли к внешнему маркетинговому исследованию. Посмотрели на все боли и проблемы, обозначенные клиентом, глазами потребителя. Сделали рассылку по базе клиники и пригласили пройти анонимный опрос.

Опасались, что отклик будет низкий. Но 2 тысячи ответов дали достаточную базу для анализа потребительского поведения всех сегментов аудитории на всех этапах взаимодействия с медучреждением.

Мы узнали, как люди ведут себя при записи к врачу, как пользуются сайтом и приложением, какие выделяют недостатки и сильные стороны.

Собранная база помогла сегментировать аудиторию, сначала по финансовому признаку — как часто пациент посещает клинику, сколько денег тратит на услуги. Ничего особенного и отличительного не нашли.

Затем сегментировали по психографическим характеристикам. Готовы ли пациенты использовать digital-каналы для коммуникации с коммуникации, каков необходимый уровень приватности и т.д.





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В результате мы получили пять аудиторных сегментов:

digital-ready «откровенные»,

digital-ready «стеснительные»,

педанты,

рассеянные ипохондрики,

консерваторы.

Категория откровенных и технологически активных пациентов предпочитает общаться с клиникой через все мессенджеры сразу. Они легко обсуждают проблемы со здоровьем при большом скоплении людей, но не любят углубляться в изучение своего диагноза. Педанты, наоборот, приходят на прием уже подкованными, начитавшись статей в интернете и часто заранее, еще до консультации со специалистом, определив свой диагноз.

Дальше мы посмотрели Customer Journey Map каждого сегмента и обозначили точки роста.

Из этих точек роста собралась карта возможностей, которая трансформировалась в перечень конкретных решений по каждому этапу взаимодействия с медучреждением: от момента возникновения потребности в консультации врача до планирования повторного визита.

Пациенту, который любит копаться на медицинских форумах, необходимо дать больше информации о причинах заболевания и профиле специалиста для первичного обращения, оптимизировать процесс поиска врача, автоматизировать запись к нему, максимально упростить процедуру назначения повторного приема.

Также он должен получить положительный опыт лечения в клинике: для этого можно создать инструменты персональных напоминаний о запланированных манипуляциях, дать возможность отслеживать прогресс и получать напоминания о приеме.

В итоге мы взвесили все решения с точки зрения влияния на CJM и достижение KPI и определили наиболее эффективные digital-инструменты для усовершенствования пользовательского пути.

Наши дальнейшие расчеты показали, что реализация проекта диджитал-трансформации за год увеличит средний чек текущей аудитории клиники на 2% только за счет оптимизации процессов и повторных визитов.

В середине марта проект был успешно защищен и закрыт, а в конце месяца случился карантин. Трансформацию начали реализовывать на удаленке.



Что конкретно мы сделали

Актуализировали сайт клиники, загрузили более 40 статей на востребованные медицинские темы (список тем выбрали по итогам исследования).

Сформировали техзадание на создание нового информационно-развлекательного ресурса о ЗОЖ, на доработку сайта и личного кабинета, на расширение функций приложения.

Внедрили на сайт сервис по самодиагностике.

Во время исследования мы выявили спрос на электронные подарочные сертификаты и запустили проект сразу во время карантина. Тут же начались продажи — без затрат на рекламу.

Это ощутимо поддержало трафик на сайте в период карантина, когда упал спрос на медицинские услуги. Число визитов на сайт в начале карантина (март, апрель, май) сократилось всего до 72% от февральского значения. Когда на сайт подгрузили статьи на COVID-тематику , трафик поднялся до докарантинного значения. В июле — в исторически самый провальный месяц для работы медучреждения — вырос до 103% от значения февраля.Туда планируется добавить функцию планирования приема препаратов и лечения с возможностью получить напоминание в удобной форме уведомлений. Среди других фич — интеграция бонусной системы с приложением, телемедицина, подгрузка результатов анализов из других клиник, партнерская программа с агрегаторами такси.Эта «игрушка» помогает разгружать колл-центр и привлекает аудиторию. При 800 тысячах звонков в год экономия двух секунд разговора освобождает у колл-центра 19 суток рабочего времени.

В итоге разработки стратегии цифровой трансформации нам удалось вместе с командой клиента связать все направления работы клиники в единую стройную систему. И синергия усилий начала давать желаемые результаты.

Первые шаги реализации плана по трансформации помогли колл-центру успешно справиться с посткарантинным спросом, так как запись на прием активно перекочевала в онлайн.

Количество повторных приемов возросло на 15%, а прибыль с каждого клиента в среднем увеличилась более, чем на 5%.



Как достичь максимума

И если после прочтения этого текста вы подумали, что хотите так же, воспользуйтесь нашими рекомендациями.

Не стоит сразу бежать к разработчикам digital-продуктов! Внедрение новых инструментов нужно осознать и подготовить. Опросить сотрудников несложно. Собрать мнение клиента — задача «со звездочкой», требует запуска отдельного исследования. Даже если у вас есть усредненный портрет целевой аудитории — этого недостаточно. Сегментирование, которое мы провели в ходе работы с «УГМК», помогло четко определить, какой опыт общения с клиникой нужен каждому пациенту. Не пренебрегайте построением project map. Проект может показать, что потенциальные затраты — временные и финансовые — окажутся весомее, чем нужный вам результат. Еще один фактор в пользу разработки плана: четкий to-do список поможет корректно поставить задачу конкретным исполнителям. Это бережет усилия и время.

Долго, дорого, масштабно, глубоко и порой утомительно — но разработка стратегии трансформации даст возможность не сливать ресурсы впустую только ради погони за цифровизацией.

Фото на обложке: Chan2545 / Shutterstock