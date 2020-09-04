«Долго, дорого, масштабно, глубоко и порой утомительно»: зачем вам стратегия цифровой трансформации и как ее разработать
О цифровой трансформации говорят все, но мало кто знает, с чего начать и какого результата необходимо достичь. Сориентироваться во всем этом поможет стратегия — которая, разумеется, тоже сама себя не разработает.
О создании такой стратегии для клиники «УГМК-Здоровье» и ее дальнейшей реализации рассказывает Михаил Пишванов, директор по развитию агентства креативных решений «Восход».
Два года назад наши департаменты стратегии, ресерча и диджитала сформировали продукт «Стратегия цифровой трансформации», который на стыке компетенций агентства позволяет спроектировать будущую цифровую трансформацию компании с точки зрения пользовательского опыта (как внешнего, так и внутрикорпоративного). В результате это помогает повысить эффективность работы не только диджитал-экосистемы, но и всех офлайн-точек контакта с клиентами.
Но легче сказать, чем сделать.
Формирование ТЗ или составление «дорожной карты» проекта цифровой трансформации, бюджетирование и приоритизация этапов — это отдельный процесс, требующий времени и работы специалистов. Будьте готовы: он займет не пару месяцев.
Чтобы составить дорожную карту проекта цифровой трансформации для медицинской клиники «УГМК-Здоровье», команде нашего агентства потребовалось полгода.
Задача
«УГМК-Здоровье» — уральская клиника европейского уровня, которая входит в топ-20 медицинских учреждений России. В планах — войти в топ-10. У компании нет недостатка клиентов. Но есть препятствия, которые не дают конвертировать многочисленные первичные обращения в дальнейшее взаимоотношение с клиникой.
Увеличение прибыли с каждого клиента за период работы с ним — стратегическая задача клиники. В чем «боль» клиента, почему часть клиентов не возвращается? В этом нам предстояло разобраться.
Как мы построили работу
Устроили глубокий брифинг с командой клиента. Поговорили со всеми заинтересованными людьми внутри клиники — представителями ключевых департаментов. Узнали, что мешает самим сотрудникам работать слаженно и гармонично.
Когда собрали мнение «изнутри», перешли к внешнему маркетинговому исследованию. Посмотрели на все боли и проблемы, обозначенные клиентом, глазами потребителя. Сделали рассылку по базе клиники и пригласили пройти анонимный опрос.
Опасались, что отклик будет низкий. Но 2 тысячи ответов дали достаточную базу для анализа потребительского поведения всех сегментов аудитории на всех этапах взаимодействия с медучреждением.
Мы узнали, как люди ведут себя при записи к врачу, как пользуются сайтом и приложением, какие выделяют недостатки и сильные стороны.
Собранная база помогла сегментировать аудиторию, сначала по финансовому признаку — как часто пациент посещает клинику, сколько денег тратит на услуги. Ничего особенного и отличительного не нашли.
Затем сегментировали по психографическим характеристикам. Готовы ли пациенты использовать digital-каналы для коммуникации с коммуникации, каков необходимый уровень приватности и т.д.
Andrey_Popov / Shutterstock
В результате мы получили пять аудиторных сегментов:
- digital-ready «откровенные»,
- digital-ready «стеснительные»,
- педанты,
- рассеянные ипохондрики,
- консерваторы.
Категория откровенных и технологически активных пациентов предпочитает общаться с клиникой через все мессенджеры сразу. Они легко обсуждают проблемы со здоровьем при большом скоплении людей, но не любят углубляться в изучение своего диагноза. Педанты, наоборот, приходят на прием уже подкованными, начитавшись статей в интернете и часто заранее, еще до консультации со специалистом, определив свой диагноз.
Дальше мы посмотрели Customer Journey Map каждого сегмента и обозначили точки роста.
Из этих точек роста собралась карта возможностей, которая трансформировалась в перечень конкретных решений по каждому этапу взаимодействия с медучреждением: от момента возникновения потребности в консультации врача до планирования повторного визита.
Пациенту, который любит копаться на медицинских форумах, необходимо дать больше информации о причинах заболевания и профиле специалиста для первичного обращения, оптимизировать процесс поиска врача, автоматизировать запись к нему, максимально упростить процедуру назначения повторного приема.
Также он должен получить положительный опыт лечения в клинике: для этого можно создать инструменты персональных напоминаний о запланированных манипуляциях, дать возможность отслеживать прогресс и получать напоминания о приеме.
В итоге мы взвесили все решения с точки зрения влияния на CJM и достижение KPI и определили наиболее эффективные digital-инструменты для усовершенствования пользовательского пути.
Наши дальнейшие расчеты показали, что реализация проекта диджитал-трансформации за год увеличит средний чек текущей аудитории клиники на 2% только за счет оптимизации процессов и повторных визитов.
В середине марта проект был успешно защищен и закрыт, а в конце месяца случился карантин. Трансформацию начали реализовывать на удаленке.
Что конкретно мы сделали
- Актуализировали сайт клиники, загрузили более 40 статей на востребованные медицинские темы (список тем выбрали по итогам исследования).
- Сформировали техзадание на создание нового информационно-развлекательного ресурса о ЗОЖ, на доработку сайта и личного кабинета, на расширение функций приложения.
- Внедрили на сайт сервис по самодиагностике.
- Во время исследования мы выявили спрос на электронные подарочные сертификаты и запустили проект сразу во время карантина. Тут же начались продажи — без затрат на рекламу.
В итоге разработки стратегии цифровой трансформации нам удалось вместе с командой клиента связать все направления работы клиники в единую стройную систему. И синергия усилий начала давать желаемые результаты.
Первые шаги реализации плана по трансформации помогли колл-центру успешно справиться с посткарантинным спросом, так как запись на прием активно перекочевала в онлайн.
Количество повторных приемов возросло на 15%, а прибыль с каждого клиента в среднем увеличилась более, чем на 5%.
Как достичь максимума
И если после прочтения этого текста вы подумали, что хотите так же, воспользуйтесь нашими рекомендациями.
- Не стоит сразу бежать к разработчикам digital-продуктов! Внедрение новых инструментов нужно осознать и подготовить. Опросить сотрудников несложно. Собрать мнение клиента — задача «со звездочкой», требует запуска отдельного исследования.
- Даже если у вас есть усредненный портрет целевой аудитории — этого недостаточно. Сегментирование, которое мы провели в ходе работы с «УГМК», помогло четко определить, какой опыт общения с клиникой нужен каждому пациенту.
- Не пренебрегайте построением project map. Проект может показать, что потенциальные затраты — временные и финансовые — окажутся весомее, чем нужный вам результат.
- Еще один фактор в пользу разработки плана: четкий to-do список поможет корректно поставить задачу конкретным исполнителям. Это бережет усилия и время.
Долго, дорого, масштабно, глубоко и порой утомительно — но разработка стратегии трансформации даст возможность не сливать ресурсы впустую только ради погони за цифровизацией.
Фото на обложке: Chan2545 / Shutterstock
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