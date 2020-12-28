Мероприятия в эпоху онлайн: как не упустить аудиторию

Вторая волна коронавирусных ограничений не оставляет нам надежд на быстрое возвращение к привычным форматам очных мероприятий. Однако диджитал-конференции — не просто иной медиум, а иной формат, законы которого необходимо уважать. Как не потерять интерес аудитории и сделать все согласно законам онлайна, рассказывает Евгения Скобелева, управляющий директор Grayling Russia.

Онлайн-ивент и с чем его едят

Что такое онлайн-ивент? Сейчас, спустя полгода непрерывных онлайн-ивентов мы можем сказать, что это еще одна беспокойная вкладка в браузере, которая зачастую:

не грузится; не проигрывает звук; имеет неудобный интерфейс и прочая, и прочая.

При этом невозможно контролировать внимание слушателей: залогинившись, каждый может просто отправиться обедать, оставив спикера распинаться перед индифферентным котом.

Не все проблемы можно предусмотреть, но некоторые задачи вполне решаемы.

Советы для онлайн-ивентов

Форма регистрации — узкое место воронки лидов

Будем честны: не все имеют рычаги влияния на выбор платформы для проведения онлайн-мероприятий.

Так что, когда не грузится картинка и нет звука, остается только желать счастья и здоровья айтишникам. За что стоит сломать копья, так это за количество полей для регистрации.

Весь опыт проведения мероприятий различного масштаба для прессы или/и для профессиональной аудитории доказывает неготовность потенциальных участников к заполнению 12-15 строк.

Можно понять желание компании забить CRM, однако велика угроза, что в этом случае бюджеты на продвижение уйдут в песок. Оптимальное количество вопросов для регистрации – пять-шесть. В отдельных случаях мы своими глазами наблюдали, как сокращение на 50% числа обязательных полей дает прирост лидов примерно на 90%.

Набор «Золотой» для сбора регистраций:

Имя и Фамилия

Компания

Должность

Телефон

E-mail

Если пустота вместо точных сведений об индустрии причинит продажам невыносимые нравственные страдания, предложите игровые механики. Например, попросите гостей заполнить дополнительные строки во всплывающем окне при первом логине, чтобы участвовать в розыгрыше призов.

Чтение текста с бумажки: не думайте, что никто не замечает

Перейдем к подготовке спикеров. Просмотр хотя бы пары конференций (неважно, российских или международных) позволяет легко заметить одну неприятную тенденцию: спикеры откровенно читают по написанному.

Без выражения, без интонации, без логических пауз, без заинтересованности и без угрызений совести за эти грехи, которые никто бы не простил в офлайне.

В лучшем случае слушателям неловко, в худшем они теряют интерес.

«Зачем было занимать мое время в расписании, если можно было просто прислать на почту скрипт, с которым можно было ознакомиться в удобное для меня время?» — спрашивает себя участник мероприятия и переключается на почту и чаты.

Между тем на онлайн-презентации спикер должен предложить своим слушателям в два раза больше харизмы, вдвое больше подготовки, в три раза лучшее владение техникой речи, чтобы заинтересовать аудиторию, которой очень просто покинуть виртуальный зал.

Советы спикеру по подготовке речи:

Выучите текст, пропустите его через себя. Задайте себе вопрос: «Что я действительно хочу сказать? Что стоит за этими ключевыми сообщениями? Что аудитория должна вынести из моего сообщения?». Это поможет расставить логические акценты в презентации.

Задайте себе вопрос: «Что я действительно хочу сказать? Что стоит за этими ключевыми сообщениями? Что аудитория должна вынести из моего сообщения?». Это поможет расставить логические акценты в презентации. Прогоните текст на камеру трижды. Первый раз прочитайте по бумажке. Подумайте, что можно улучшить в структуре подачи. Второй раз запишите видео, просто подглядывая в записи. Просмотрите на предмет технических ошибок, например, многозначительного эканья и слов-паразитов. Третью репетицию проведите без «суфлера», вообразив себе сцену и зал.

Первый раз прочитайте по бумажке. Подумайте, что можно улучшить в структуре подачи. Второй раз запишите видео, просто подглядывая в записи. Просмотрите на предмет технических ошибок, например, многозначительного эканья и слов-паразитов. Третью репетицию проведите без «суфлера», вообразив себе сцену и зал. Избегайте указательных местоимений «это», «то», «вон там», когда объясняете информацию со слайдов. Грамотная, стилистически выверенная речь, полные и при этом емкие предложения помогают усваивать ключевые сообщения, даже когда слушатель отвлекается от просмотра слайдов.

Иными словами, онлайн-конференция – это усиленное упражнение в риторике, а не возможность легко отделаться от обязательной программы публичных выступлений.

Успеть за 15 минут

Большая часть организаторов мероприятий с самого начала карантина поняли, что Боливар аудитория не вынесет сорокаминутных речей онлайн и значительно сократили тайминг презентаций.

Тем не менее в отдельных случаях еще можно столкнуться с сессиями по 30-40 минут.

Если ваши спикеры не предлагают развлекательный контент или своим именем не собирали «Олимпийский», ограничьте выступление 12-15 минутами. Это идеальное время, чтобы изложить тему и при этом не погружаться в чрезмерную детализацию.

Рыцари круглого стола

Отдельного внимания заслуживает жанр круглых столов.

Такой формат вполне легитимен как альтернатива презентациям соло, но его можно предлагать только исходя из списка спикеров, а не из желания разнообразить строчки в расписании. Никого не обманет определение «дискуссия», если все спикеры будут уныло читать по бумажкам заранее заготовленный сценарий, с пристрастием выхолощенный пиаром, джиаром, лигалом и другой полицией корпоративных нравов.

Однако при соблюдении фундаментальных условий круглый стол с элементами дебатов действительно украсит любую программу.

Для начала стремитесь приглашать на подобные сессии как минимум двоих-троих харизматиков, которым комфортно выступать экспромтом и легко вести цивилизованные дебаты.

Хорошие спикеры «сделают шоу», даже если модератор окажется слабоват.

Во-вторых, аудитория ожидает от выступающих разнообразных точек зрения, что предполагает профессиональную зрелость экспертов и глубокое знание ими предмета обсуждения. Так, критерий «есть Паша, он три года назад работал с автозапчастями» не подходит для подбора спикеров для обсуждения новых трендов в промышленном машиностроении.

Также стоит задаться вопросом, можно ли себе позволить эту дискуссию с точки зрения интересов стейкхолдеров. Если от одной идеи плюрализма мнений дрожащая рука юриста тянется к «Валидолу», вашей компании такой жанр не годится.

В целом, представьте себе хорошее ток-шоу, которое сами хотели бы посмотреть – это хороший принцип, следуя которому можно подготовить качественный круглый стол.

«А слайды можно потом получить будет?»

Кажется, это наиболее частый вопрос на онлайн-конференциях. Не отказывайте своим гостям в своевременном доступе к презентационным и видеоматериалам — это техническая опция, предложение которой становится частью цифрового этикета.

В заключении хотелось бы дать общую рекомендацию: уважайте свою аудиторию, ставьте себя на место слушателей, а гости вашего онлайн-мероприятия останутся вам за это признательными.

Фото на обложке: Eugenia Terekhova/Shutterstock