Как подготовить приложение к запуску и добиться успеха в App Store и Google Play

Разработка мобильного приложения или игры – довольно трудозатратный процесс. Представьте, что вы прошли его практически целиком, от валидации идеи, исследования рынка, разработки, и вплотную приблизились к решающему моменту: публикации в магазине приложений, будь то App Store или Google Play.

Придумайте релевантное и привлекательное название и описание

Если быть точнее, для App Store вам нужно придумать название, подзаголовок и описание, а для Google Play – название, короткое и длинное описания. Название должно отражать суть вашего приложения и игры.

По данным, полученным с помощью экспериментов на нашей платформе SplitMetrics, поясняющие приписки в заголовках приложений и в App Store, и Google Play повышают конверсию, то есть число скачиваний. Интересно, что даже крупные бренды, чье название говорит за себя, например, Google, пользуются этой хитростью.

Примеры приложений, где имя бренда в названии соседствует с описанием. Источники: App Store и Google Play

Попробуйте добавить пояснение в название своей игры или приложения. Если вы не уверены, что это сработает, лучше предварительно протестировать разные варианты названий с помощью инструментов A/Б-тестирования в магазинах приложений. Сравните версию с обыкновенным названием и с расширенным, посмотрите, при каком варианте конверсия будет выше, определитесь с окончательным названием вашего приложения.

Подзаголовок / Краткое описание

Уделите внимание подзаголовку вашего приложения в App Store и его аналогу – краткому описанию в Google Play. Так как эти элементы продуктовой страницы в магазинах приложений индексируются, они напрямую влияют на вашу позицию в поиске. К тому же, в обновленном Google Play основной фокус теперь именно на кратком описании, поскольку длинное скрыто и пользователи увидят его только, нажав на специальную кнопку.

Краткое и длинное описание игры на Google Play

Для наилучшего результата поработайте над посылом в подзаголовке / кратком описании: пусть текст будет лаконичным и заставит ваших целевых пользователей нажать кнопку установки. И не забудьте добавить ключевые слова – о них мы поговорим в следующем пункте.

Позаботьтесь о ключевых словах и не забывайте их оптимизировать

Чаще всего люди ищут приложения или игры, которые их интересуют, через поиск в магазинах приложений: по данным Apple, около 65% загрузок происходит напрямую из поиска в App Store. По аналогии с поисковыми системами вроде «Яндекс» или Google, ключевые слова важны и в магазинах приложений для того, чтобы пользователи увидели ваше приложение на первых позициях в поиске, и, как следствие, скачали.

Как искать ключевые слова

Существует множество способов, я расскажу о нескольких, которые точно стоит попробовать.

Поставьте себя на место пользователей. Проведите мозговой штурм с коллегами и подумайте, какие слова пользователи могут использовать при поиске приложения, подобного вашему.

Изучите страницы ваших конкурентов в App Store и Google Play. Позаимствуйте идеи ключевых слов у них, проанализируйте и возьмите в работу.

Воспользуйтесь специальными инструментами для оптимизации в магазинах приложений, которые позволяют находить релевантные ключевые слова. Обратите внимание на AppTweak и ASOdesk.

Каким критериям должны соответствовать ключевые слова

В первую очередь ключевые слова должны быть релевантными. Если пользователи посчитают ваше приложение нерелевантным поисковому запросу, который ввели, вероятность, что они захотят скачать его, близится к нулю. После этого алгоритмы App Store и Google Play начнут реже показывать ваше приложение пользователям.

Кроме того, при отборе ключевых слов, которые вы добавите в специальное поле на вашей странице в App Store, а также в подзаголовок и краткое описание, ориентируйтесь на слова с высоким трафиком (многие пользователи ищут игры или приложения таким образом) и низкой конкуренцией (мало конкурентов их использует).

Оптимизация

Как только вы отобрали слова, соответствующие всем трем критериям, и добавили их в метаданные, это не значит, что с ключевыми словами вы разобрались раз и навсегда. Ситуация в магазинах приложений меняется, появляются новые конкуренты, обновляются алгоритмы, пользователи начинают искать по-другому и так далее. Чтобы оставаться в топе поисковой выдачи, ключевые слова нужно регулярно пересматривать, по крайней мере, в первое время после запуска.

Если вы выходите на зарубежные рынки и в дальнейшем планируете запускать рекламу в магазинах приложений, используйте аккаунт в Apple Search Ads для оптимизации ключевых слов. Apple Search Ads – это рекламная платформа на базе App Store. Техник поиска ключевых слов с помощью Apple Search Ads очень много, это тема для отдельной статьи.

Кроме того, вы можете воспользоваться сторонними платформами для управления и оптимизации рекламы в Apple Search Ads. Например, в SearchAdsHQ есть встроенный инструмент для быстрого нахождения ключевых слов. Просто введите название своего приложения (или приложения конкурентов), выберите целевую страну, добавьте ключевое слово – и вы получите множество вариантов.

Инструмент для поиска ключевых слов в SearchAdsHQ

Разработайте и протестируйте визуальные элементы

Иконка

Иконка сильно влияет на первое впечатление пользователей. Поэтому важно, чтобы она была релевантной, отличалась от иконок конкурентов и, самое главное, передавала идею вашего приложения. В противном случае вы будете терять пользователей, которые будут видеть только иконку вашего приложения в рекомендациях и различных подборках, составляемых магазинами приложений.

Лайфхак: избегайте мелких деталей на иконке. По нашим данным, избавление от лишних элементов на иконке повышает конверсию. Кроме того, если иконки приложений конкурентов сделаны в похожих цветах, сыграйте на контрасте. В этом случае с большой вероятностью пользователи обратят свое внимание именно на вашу игру или приложение.

Примеры иконок приложений со схожей тематикой в Google Play

И еще один лайфхак: чтобы быть стопроцентно уверенными, что именно придется пользователям по душе, сделайте несколько вариантов и проверьте их с помощью A/Б-тестирования. Оптимизация иконки позволяет удвоить число скачиваний приложения.

Скриншоты

Пожалуй, мы подошли к самому важному моменту. Скриншоты – лицо вашей игры или приложения. Именно их, как правило, разглядывают дольше всего, ведь они дают представление о том, что ждет пользователей после того, как они скачают приложение. Поэтому скриншоты – один из главных элементов, влияющих на конверсию.

В случае со скриншотами A/Б-тестирование – фактически незаменимый инструмент. По нашим данным, оптимизация скриншотов может приводить к повышению конверсии почти на 50%. Разработайте несколько вариантов скриншотов, а затем протестируйте их, порядок, в котором они будут расположены, и ориентацию (горизонтальную и вертикальную) с помощью платформы для А/Б-тестов в магазинах приложений – например, SplitMetrics, StoreMaven или встроенного инструмента в Google Play.

Для понимания механики процесса: реальные пользователи будут видеть страницу вашего приложения так, как будто они находятся в настоящем Google Play или App Store. По их реакции на вариации с разными скриншотами вы поймете, какие из них работают лучше: инструмент покажет разницу в конверсии между вариациями и вариант-победитель, если такой есть.

Так, например, перед запуском Angry Birds 2 компания Rovio, разработчик этой игры, протестировала скриншоты и их ориентацию на нашей платформе.

Результат: 2,5 миллиона (только вдумайтесь) дополнительных скачиваний игры благодаря правильно подобранным скриншотам.

Лайфхак: в связи с недавними обновлениями дизайна и App Store, и Google Play и появлением Dark Mode позаботьтесь о том, чтобы адаптировать свои скриншоты и иконку и под темный, и под светлый фон. Иначе визуальные элементы могут плохо отображаться, сливаться с фоном в одном из режимов, и вы потеряете часть целевых пользователей.

Источник: App Store

На что еще обратить внимание?

Локализация

Выясните, нужна ли локализация приложения, с помощью A/Б-тестов.

Речь идет о локализации не самого приложения, а его страницы в магазине приложений. Например, если вы выходите на китайский рынок, протестируйте, стоит ли в App Store пользователям из Китая показывать ваше англоязычное приложение с названием и подписями на скриншотах на китайском языке.

Сезонность

Обратите внимание, нет ли каких-то праздников, широко освещаемых событий в ближайшее время. Если есть, то, вероятно, стоит адаптировать скриншоты и иконку к предстоящим праздникам (например, Рождество или Хэллоуин) или к событию вроде Евровидения, если вы запускаете музыкальное приложение на европейский рынок.

Так, разработчики MSQRD добавили изображение маски с лицом Леонардо Ди Каприо на скриншоты (и саму маску, конечно же) накануне церемонии вручения премии «Оскар», что позволило им добиться вирального эффекта.

Реклама

Использование Apple Search Ads может помочь вам занять первое место в поисковой выдаче App Store. Точнее, ваша игра (приложение) будет расположена в самом топе страницы поиска: над всеми остальными приложениями, что значительно увеличит шансы на успех.

Как достичь максимума от запуска мобильного приложения

Добавьте поясняющее описание в название вашей игры или приложения – это может повысить конверсию, то есть число скачиваний. Основной упор сделайте на подзаголовок в App Store, так как описание там не индексируется, и краткое описание в Google Play, так как длинное скрыто. Добавьте ключевые слова.

Ключевые слова должны быть релевантными, с высоким трафиком и низкой конкуренцией. Их нужно регулярно оптимизировать.

Иконка должна передавать идею вашего приложения. Сделайте ее на контрасте с иконками конкурентов и избегайте мелких элементов.

Создайте несколько вариантов скриншотов, в вертикальной и горизонтальной ориентации, попробуйте менять их расположение и протестируйте различные вариации с помощью платформ для A/Б-тестирования, таких как SplitMetrics или StoreMaven. Скриншоты должны одинаково хорошо смотреться и на стандартном светлом фоне, и на новом темном в магазинах приложений. А/Б-тестирование иконок и скриншотов может помочь удвоить число скачиваний приложения.

Протестируйте, необходимо ли вам локализовать приложение, если выходите на китайский, арабский рынок и т.д.

Если планируете запуск накануне праздников или известных мероприятий, попробуйте адаптировать иконку и скриншоты к соответствующей тематике.

Рассмотрите возможность запуска рекламы в App Store с помощью платформы Apple Search Ads – это позволит получить преимущество в виде самой высокой позиции в поисковой выдаче.

Фото на обложке: Unsplash