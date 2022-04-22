Культурный шок при релокации: советы, чтобы адаптация прошла легче

Сделать это непросто и в обычное время, а когда все происходит стремительно, то дополнительный стресс практически обеспечен. Фёдор Васильев, генеральный директор TheSales, проанализировал свой опыт релокации и разработал чек-лист с советами по преодолению культурного шока.

Многим сотрудникам крупных компаний сегодня приходится переезжать на новое место работы. Хорошо, когда процесс происходит после подготовки, по четкому расписанию и в ближайшие регионы. Однако, к сожалению, ситуация сейчас такова, что перемещаться приходиться не куда хочется, а куда необходимо.

Что такое культурный шок и какие у него стадии цикла?

Культурный шок — один из терминов, который вроде бы хорошо известен, но при этом мало кто знает, как он работает. Сам термин интуитивно понятен — это стресс, который мы испытываем от перемещения в чуждую культурную среду. Но здесь есть ряд очень важных нюансов.

Стадии шока:

Первая стадия — стадия розовых очков.

Это когда мы приезжаем в другую страну и нам все нравится. Грубо говоря, переживаем конфетно-букетный период.

Вторая стадия, когда розовые очки начинают спадать, а количество стресса резко возрастает.

Третья стадия — апофеоз, когда наступает стадия ощетинившегося ежа.

Мы начинаем ненавидеть все, что происходит вокруг: обвиняем всех в том, что они какие-то не такие и пытаемся их вылечить.

Четвертая стадия, когда уровень стресса начинает падать.

Пятая стадия — выход на плато, когда стресса нет и мы адаптировались.

Ключевой фактор — пропускать стадии нельзя. Должна быть соблюдена именно такая последовательность, и именно так вы их будете проходить. Понимание этапов уже позволит эффективнее бороться с культурным шоком.

Ключевые характеристики культурного шока

Культурный шок неизбежен

Как бы вы ни любили страну, в которую переезжаете, как бы ни думали, что готовы, — все равно это будет большое стрессовое событие. Знаю, о чем говорю: сам через это проходил.

Культурный шок отложен по времени

При переезде вам может показаться, что он уже наступил, но тут надо понимать, что цикл культурного шока — в среднем от 6 до 12 месяцев. Будьте готовы, что пик шока придется именно в этот период.

Культурный шок цикличен

Если вы доползли до пика культурного шока и преодолели его — будьте готовы, что ровно так же — через 6-12 месяцев — вас может накрыть новой волной. Звучит не радужно, но предупрежден — значит вооружен.

Изучите культурные отличия, потому что ключевой источник культурного шока — кроме климата, чистоты, незнания языка и остального — заключается именно в непонимании того, что можно или нельзя делать в той или иной культуре. Незнание — мощный источник культурного шока, поэтому нужно четко знать, чем мы отличаемся друг от друга.

Например, есть эмоциональные и сдержанные культуры. Названия говорят сами за себя: эмоциональные — это там, где можно проявлять эмоции в открытую, а сдержанные — где этого делать нельзя, потому что считается неэтичным.

Во что это может вылиться? Например, вам на улице улыбается незнакомый человек. Соответственно, представители эмоциональных культур почувствуют себя здесь абсолютно комфортно, а представители сдержанных начнут думать: «Господи, боже мой, что тебе от меня нужно?». Поэтому знание как минимум этого различия позволит вам четко понимать разницу обычных, казалось бы, проявлений.

Культурный шок бывает не только со знаком «-», но и со знаком «+»

Культурный шок может быть и позитивным. Например, когда я релоцировался в Лондон, то оказался в маленькой компании переводчиков и специалистов по кросскультурной коммуникации. До этого у меня был опыт работы только в Министерстве иностранных дел, и там все происходило в максимально вертикальной и формальной структуре. Я привык к жесткой дисциплине, отдавать честь входящим руководителям и так далее.

Когда я оказался в Великобритании и устроился на работу, то вот эта маленькая команда стала полной противоположностью: максимально горизонтальная структура, где руководители улыбались и помогали друг другу. Все кончилось тем, что в первую неделю руководитель позвал меня в местный кабак и мы долго и неформально общались

К чему это я? К тому, что культурный шок может поражать со знаком «-» и удивлять со знаком «+». Через годы опыта я могу сказать, что для меня гораздо органичней вторая — горизонтальная и открытая система управления компаний, нежели формальная иерархичная структура. Поэтому будьте готовы не только к негативному, но и к позитивному культурному шоку.

Используйте различные техники стресс-менеджмента. Врать не буду, стресса при релокации будет много и с ним нужно работать. Приведу в качестве примера одну технику, которая позволит с ним бороться и хорошо поможет именно в контексте переезда. Техника называется «три списка»: она увеличит возможность адаптироваться в новом месте.

Как я уже писал, источников культурного шока много. Один из них — потеря привычек, которые вы поддерживали в предыдущем месте, но теперь не можете поддерживать в другом. Чтобы снизить стресс конкретно от этого — заранее подготовьте три списка.

Первый — привычки, которые берете с собой.

Например, вы любите бегать по утрам. Это можно делать почти в любой точке мира, поэтому записывайте: «буду бегать».

Второй список — привычки, которые, к сожалению, придется оставить.

Например, если вы любите посещать общество любителей варки борща или грибного маминого супа, то понятно, что после отъезда в Африку вы вряд ли сможете посещать что-то подобное.

Третий список — привычки, которые вы попробуете, оказавшись в новой стране.

Например, переезжая в Японию, можно будет начать изучение национальных боевых искусств.

Таким образом получается три списка:

Что возьмете с собой; Что прекратите делать; Что начнете делать в новом контексте.

Это даст вам ощущение контроля над своей жизнью, и вы заранее будете готовы к тем микроизменениям в ваших привычках, которые неизбежно произойдут.

Понятно, что это не панацея, но уже с ними вам будет чуть проще. Удачного переезда!

Небольшой бонусный совет: мне в релокации сильно помогало исследование местной кухни. Ничего так меня не будоражило, как индийский карри и блюда из разных регионов.

В Лондоне — где бы вы ни жили — можно найти место в двадцати минутах ходьбы с кухней любой страны мира. Это очень гедонистический способ переживать культурный шок. С одной стороны, вы его заедаете, но с другой — исследуете и получаете огромное удовольствие от новой для вас кухни.

Поэтому всегда, куда бы вам не приходилось переезжать, исследуйте местную кухню. Это очень помогает заземлиться и прийти в себя.

Фото на обложке: Shutterstock / Rawpixel.com