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Дефицит инвестиций и сопротивление инновациям: главные проблемы развития EdTech-рынка

Колонки
Татьяна Амарян
Татьяна Амарян

Основатель детского сада Discover

Виктория Сафронова

Рынок EdTech развивается стремительно, но не без трудностей. Татьяна Амарян и Виктория Боева, основатели сети английских детских садов и клубов Preschool Discovery, поразмышляли о проблемах EdTech-индустрии и возможных путях их решения.

Дефицит инвестиций и сопротивление инновациям: главные проблемы развития EdTech-рынка

EdTech — это не только онлайн-обучение, но и весь набор цифровых инструментов и услуг в сфере образования: интерактивные учебники и пособия, приложения для учителей, школьников, сотрудников, ПО для корпоративного обучения, системы управления учебным контентом, сервисы для создания курсов, тестов, вебинаров, инструменты геймификации и так далее.

В 2020 году мировой рынок EdTech дорос до $227 млрд. Российский — до 30 млрд рублей, что включает 30-35% роста только за прошлый год. Причины — вынужденная цифровизация в пандемию и низкие стартовые показатели. Традиционное образование не успевает за меняющимся миром, и у отрасли EdTech огромный потенциал. Но на глобальном и российском уровне есть проблемы, которые требуют решения.

 

1. Нехватка инвестиций 

Образование испытывает дефицит инвестиций — государственного и частного капитала. Инновации требуют вложений, а многие страны финансирует образование на историческом уровне, что приводит к крайне ограниченному бюджету части академических институтов. 

Глобальный рынок образования достигает $5,4 трлн или 6% ВВП мира, на цифровые же технологии приходится менее 4% от всех расходов. С 2010 года венчурное финансирование в EdTech выросло в 32 раза, и в 2020 году составило $16,1 млрд, но этого недостаточно. Инвесторы становятся все избирательнее, а большая часть инвестиций приходится на поздние раунды. Распределение по миру неоднородно: более 60% приходится на Китай, на США — 15%, на Индию — 14%, на Европу — 5%. 

Что делать:

Решающее значение в увеличении финансирования имеет государственно-частное партнерство. Что касается привлечения инвестиций стартапами, основатель «Нетология-групп» Максим Спиридонов уверен: больше всего шансов их получить у игроков, предлагающих AI, ML, Big Data, геймификацию и другие революционные решения.

На глобальном рынке есть тренд на рост инвестиционного интереса к цифровой инфраструктуре, ПО, корпоративному образованию, мобильному и микрообучению (интервальные занятия по 1-5 минут). При этом продукты должны решать проблемы рынка и быть масштабируемыми. Стартапам также нужно отслеживать акселераторы, которые показывают реальные результаты. 

Развивая инновационный подход к дошкольному образованию, мы столкнулись с нехваткой капитала и выбрали путь привлечения инвестиций путем франчайзинговой модели. Но будьте готовы: во избежание потери качества франшиза должна быть нишевой, а не массовой, а ее упаковка и управление потребуют огромных ресурсов.

 

2. Плохая материально-техническая база, консервативность и сопротивление инновациям

Технического оснащения в сфере зачастую недостаточно для внедрения не то что прорывных, а самых простых инноваций. Большая часть школ, колледжей, университетов находятся в аналоговой среде. А в мире есть целые регионы, лишенные даже базовой инфраструктуры и ресурсов, включая интернет и электричество. А те же видеоуроки очень требовательны к скорости загрузки...

На протяжении многих лет сфера образования почти не менялась. Некоторые относятся к онлайн-ресурсам настороженно. Кто-то убежден, что онлайн-обучение — что-то недорогое, массовое и среднего качества, а частные офлайн-школы и сады — премиальный продукт (как Оксфорд и Кэмбридж). Многие академические лидеры привыкли к традиционным методам и/или не имеют средств для внедрения новых технологий. 

Несмотря на развитие технологий, темпы изменений в классах низкие. Классическое образование и EdTech испытывают сложности во взаимодействии: 10% опрошенных в исследовании «Барометр онлайн-образования 2020» назвали консервативность отрасли главным барьером при входе на рынок онлайн-образования в России. Сопротивление инновациям распространено. Так, по словам директора онлайн-школы «Фоксфорд» Алексея Половинкина, печатать бумажные учебники издательствам выгоднее, чем делать электронные, а последние, если и предлагаются, то «напоминают отсканированные бумажные».

Что делать: 

Проблема требует технологической модернизации, а стартапам важно учитывать инфраструктурные ограничения их целевой аудитории. Другой момент — уход от инертности и изменение мышления, что требует времени. Конференции типа EdCrunch и партнерства между вузами и прогрессивными участниками EdTech-рынка также способны переломить ситуацию. 

Но здесь нужен баланс: революционный отказ от старых моделей и бездумный переход ко всему новому — не всегда благо. В сегменте, например, дошкольного образования сложностей масса: малышам важна тактильность, живое взаимодействие с педагогом и посещение сада, который создает среду для развития.

 

3. COVID-19: внезапный взрывной рост и удар по экономике

Да, пандемия выступила драйвером для EdTech-рынка, но нагрузка на платформы привела к техническим сбоям. Преподавателям пришлось экстренно переписать программы и методики. Тотальный локдаун привел к усталости от онлайна, из-за чего возврат к офлайну и устаревшим методам обучения воспринимается как благо.

Согласно опросу SuperJob, организацией дистанционного обучения в школах недовольны 38% родителей, довольны — 36%. В феврале появилась нашумевшая статья в Wall Street Journal о том, что в США родители потеряли веру в госшколы и искали альтернативы.

Коронакризис также связан с падением покупательной способности. Люди больше заинтересованы в бесплатных курсах и учебных материалах, и большинство EdTech-стартапов используют для масштабирования модель freemium, что влечет неблагоприятные последствия в долгосрочной перспективе. По словам гендиректора EdTech-акселератора Ed2 Натальи Царевской-Дякиной, траты семей на образование в России и до пандемии составляли всего 0,3–4% (в Китае, например, 25%), а сейчас снижаются, как и в некоторых других странах.

Невысокая платежеспособность аудитории — основной барьер отечественного рынка онлайн-образования, по мнению 38% участников «Барометра онлайн-образования 2020». В том же исследовании отмечается, что 90% офлайн-игроков рассматривают выход в онлайн как временное решение, ведь нет смысла экстренно переводить бизнес в онлайн в период снижения продаж или маржи. 

Во время карантина мы столкнулись с тем, что онлайн-продукт требует больших ресурсов. Не имея опыта, параллельно развивать оба сегмента сложно: это разные рынки, аудитории и новая конкурентная среда, где много мощных гигантов. 

Что делать:

По мнению управляющего партнера Skyeng Александра Ларьяновского, которое приводит «Барометр онлайн-образования 2020», для выхода в онлайн нужно либо запасти не менее $200 тыс., либо переходить в другой ценовой сегмент, либо объединяться с другими проектами. 

Но мы рекомендуем скрупулезно отрефлексировать весенний стресс-тест — возможно, какие-то временные решения имеют право на существование. В карантин мы подготовили интерактивные пособия, и они стали отличным решением для малышей, которые уехали или не могут посещать сад по состоянию здоровья. А еще воспитанники Discovery оценили «болталки» в Zoom, предлагающие социализацию в условиях ограничений. 

 

4. Дефицит кадров, компетенций и непонимание рынка

Конкуренция на рынке ужесточается, инвестиции достаются все сложнее, пользователи становятся требовательнее, поэтому качество продукта, профессионализм основателя и команды критически важны.

Венчурные инвесторы глобального уровня предпочитают стартапы, у основателей которых есть значительный опыт и понимание проблем EdTech. При этом, по данным «Барометра онлайн-образования 2020», менее трети лидеров работало в сфере образования, и 16% из них испытывают нехватку квалифицированных сотрудников. Понимания рынка им тоже не достает: 25% основателей не смогли ответить, нужны ли проекту инвестиции, а 13% не знают объем ЦА своего продукта. На российском рынке также встречается стагнация бизнесов из-за нехватки опыта после акселерации, ангельских инвестиций и непродолжительного роста.

Многие из этих проблем справедливы и для глобального уровня: еще не прошло достаточно времени для появления нужного числа экспертов, профессионалов и предпринимателей инновационной EdTech-индустрии.

Что делать:

В исследовании «Барометр онлайн-образования 2020» сооснователь образовательной платформы Otus Дмитрий Волошин видит решением проблемы стагнации менторинг, помогающий выстроить и реализовать стратегию, привлечь инвестиции, выйти на новые рынки. 

По нашему опыту, практика кураторства действительно дает результаты. В English Preschool Discovery она используется преподавателями и управляющими филиалов: новичкам помогают эксперты, что позволяет уходить от непродуктивной конкуренции и обмениваться опытом в рамках нового подхода к дошкольному образованию.

Стартапам нужна четкая бизнес-модель, видение, техническая и маркетинговая экспертиза, понимание ЦА вплоть до портретов. Важна готовность к различным сценариям и рыночной конъюнктуре, просчитанная unit-экономика. Полезно отрефлексировать как успешный, так и провальный опыт других, чтобы не изобретать велосипед и уверенно огибать грабли. 

 

5. Несовершенство законодательства 

Во многих странах до сих пор неактуальная законодательная база и регламенты, далекие от специфики EdTech, а системы образования — государственные и централизованные. При этом регуляторы не всегда готовы к диалогу с частными игроками и EdTech-стартапами, а участие чиновников в принятии решений по EdTech часто замедляет прогресс. В России в пандемию это только обострилось: 53% участников «Барометра онлайн-образования 2020» не смогли получить или сознательно не воспользовались мерами господдержки в пандемию.

Что делать:

Компаниям важно лоббировать стремление к новым методикам обучения и достижениям технологического прогресса на федеральном уровне. Гендиректор и партнер GVA Замир Шухов уверен: нужен диалог и объединение экспертизы на уровне государств, бизнесов, рынков. 

 

Что дальше

Несмотря на проблемы, в мире явно назрел заказ на EdTech. Об этом говорит спрос, стратегии международных организаций и венчурных инвесторов. Поэтому рост рынка EdTech — отличная возможность для бизнеса и стартапов.

К 2022 году объем мирового EdTech-рынка достигнет $295 млрд, а к 2025 году — $404 млрд. Российский рынок EdTech вырастет на 20-25%. Самый активный рост отводят сегменту школьного дополнительного образования, ступени 10-11 классов, высшему и средне-специальному образованию (30-40%), дополнительному профобразованию (40-50%).

Эксперты не отрицают, что следующим IT-гигантом уровня Apple, Amazon или Google станет какая-нибудь онлайн-школа. И это уже в ближайшие лет десять!

Фото: Rido / Shutterstock

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