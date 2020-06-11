Геймификация, TikTok и хакеры: что сейчас происходит с event-индустрией

Коронавирусная эпоха формирует новый опыт социального взаимодействия. Одной из первых это ощутила event-индустрия: отменили или перенесли сотни мероприятий по всей стране. Сооснователь Junk Reality Андрей Волков рассказывает, как меняется сфера организации мероприятий.

Многие игроки рынка трансформировали модели проведения мероприятий и перевели их в онлайн. Но оказалось, что на рынке не так много инструментов для проведения качественных онлайн-событий, которые могли бы конкурировать с офлайн-мероприятиями. Это заметно по интеграции бренда в визуальный нарратив, организации нетворкинга, вовлечения и создания позитивного эмоционального опыта.

Возможности платформ: позиционирование бренда в виртуальном мероприятии

Такие гиганты индустрии, как «Яндекс» или Mail.ru, могут позволить себе использовать собственные платформы. У них есть плееры, кодеки, серверы и защита.

Остальные компании используют общедоступные экосистемы: Zoom, Skype, Microsoft Teams. Есть еще видеочат в Telegram или Diskord, но их набор функций уже, а количество одновременных подключений ограничено.

Несмотря на критику, у Zoom и подобных платформ есть преимущества, которые делают их незаменимыми — это функциональность и постоянное обновление.

Организаторы не используют все технологические возможности для решения задач брендов в онлайн-событиях. Наоборот — функции сверх стандартного пакета остаются вне зоны их видимости. Они не углубляются в технологическую специфику онлайн-форматов. Часто организаторы даже не могут сказать, чем отличается онлайн-фестиваль от онлайн-конференции.

Необходимо развивать компетенции организаторов, потому что привычные метрики, такие как количество участников, больше не работают. Не работают и традиционные форматы бренд-позиционирования: сегодня большинство мероприятий обезличены.

Важно помнить, что визуальные решения онлайн-событий должны одинаково работать для смартфонов, планшетов и ноутбуков.

Для брендинговых решений можно использовать перехват сигнала конференции. На видеопоток в перехваченном сигнале накладываются фоны, рамки, титры, заставки в стилистике мероприятия, партнеров и спонсоров. Зрителям вещание производится уже с задержкой — в режиме реального времени менять фоны и заставки для каждого спикера технически невозможно.

Для реализации этих функций необходим полноценный медиацентр с профессионалами. Сегодня развиваются сервисы прогрессивной видеоаналитики — выделение и распознавание предметов из видеопотока, которые раньше использовались преимущественно в TikTok. Эти инструменты можно использовать для отслеживания упоминаний бренда в трансляции мероприятий.





Пультовая управления онлайн-мероприятием





Новая логистика и вовлечение участников

Онлайн-конференция — это не только Skype, Zoom и Telegram. Проведение мероприятия не ограничивается выбором платформы и освоением ее функций. Напротив, она только начинается.

Важный тренд событий в сети — новые формы и методы контроля. Если раньше не хватало стульев или нужно было решить задачу по трафику у стойки регистрации, то сегодня во главе угла стоит безопасность от хакеров, использование собственного софта, встраивание плееров на сайты партнеров и кросс-вещание в их социальные сети.

Онлайн-мероприятие решает те же задачи, что и офлайн, но является более технологически сложным процессом, который требует адаптации и прокачивания навыков в управлении площадкой.

Режиссировать онлайн мероприятие по многим параметрам сложнее, чем, скажем, вести новостной выпуск.

Да, у вас та же виртуальная студия, спикеры, камеры, но вы управляете вниманием зрителей здесь и сейчас: удерживаете, получаете обратную связь, мгновенно реагируете. «Черным лебедем» для нас стало управление комментариями при кросс-вещании в социальные сети.

Взаимодействие с интернет-зрителем отличается от общения с тем, кто пришел на живое мероприятие. Вы не можете знать, как он смотрит мероприятие: в режиме реального времени или в записи, сидит он, лежит или стоит, в каком он состоянии и что его отвлекает.

Участие в мероприятии иностранных спикеров — отдельная большая задача для организаторов. Необходимо организовать синхронный перевод, не теряя связи и вовлечения участников. Качественная онлайн-конференция может достигать бюджета офлайн-мероприятия.





Схема технологического подключения онлайн мероприятия





Геймификация и виртуальные бренд-амбассадоры

В социальной изоляции мы увидели изобилие бесплатного качественного контента. Так будет не всегда. По аналогии с киноиндустрией в онлайн-кинотеатрах есть динамика роста ставок за аренду и покупку контента, причем в России рост быстрее, чем в других странах. Предполагаю, что событийный сегмент тоже будет расти, а вместе с ним будет расти и конкуренция.

Необходимо менять подходы: нельзя будет просто провести эфир в Instagram, нужны собственные фишки.

Нужно будет расширять возможности для представления компаний и спонсоров, усиливая собственные цифровые компетенции или привлекая подрядчиков. Будет развиваться геймификация: людям нужны эмоции и впечатления.

Появляются спикеры новой волны, которые используют ситуацию в обществе для роста собственного бренда, и этот рост — взрывной. В повестку встраиваются бренды на волне экологического тренда и социальной ответственности. Площадкой становятся социальные сети. Сейчас активно растет все, что связано с играми: персонажи, атрибутика, в том числе и в сегменте контента для взрослых.

Эти тенденции будут проникать в деловые и развлекательные мероприятия, используя ресурсы виртуальных инфлюенсеров и игровых персонажей для продвижения бренда. В перспективе на рынке произойдет разделение между онлайн- и офлайн-мероприятиями, где за онлайном всегда будет преимущество, потому что расходы на их проведения — меньше.

Будущее event-индустрии — в гибридных моделях мероприятий, где технологии телевидения будут сочетаться с классическими моделями событий докоронавирусной эпохи.



Пример ментальной карты мероприятия





Как получить максимум:

Определитесь со стратегией. На первом этапе важно понять, что за мероприятие вы организуете, какого оно масштаба, на какую аудиторию рассчитано. От этого зависит то, какими инструментами вы будете пользоваться: рассылки и личные приглашения — для небольшого события, а таргетированная реклама, бренд-амбассадоры, топ-блогеры и партнеры-флагманы — для мероприятий с большой аудиторией. Структурируйте мероприятие и определитесь с бюджетом. Перед написанием сценария важно структурировать мероприятие, понять его изнутри. Создайте ментальную карту вашего события, например, в Miro или XMind, так вы не упустите смысловые нюансы. Посчитайте бюджет и переходите к технологической части. Выбирая платформу для мероприятия, думайте о его задачах. После того как вы поняли параметры мероприятия, можете переходить к выбору платформы. Помните, что помимо традиционных Zoom, Skype и MS Teams, есть менее известные, но более прикладные варианты. Например, OBS Studio, vMix, XSplit.



Изучите возможности платформы, на которой планируете мероприятие. Советуйтесь со специалистами, пытайтесь выжать максимум, чтобы интегрировать офлайн-задачи в онлайн-мероприятие. Используйте игровые элементы, чтобы удержать внимание аудитории. Необходимо подумать о том, как вы будете вовлекать участников. Прежние метрики и механики уже не работают. Геймифицируйте процесс, используйте собственные фишки, чтобы выделиться и стать первыми. Думайте о «черных лебедях». Разрабатывайте планы кризисного реагирования на технические проблемы, нестабильность связи и поведение людей. Создавайте резервные варианты, формируйте собственные чек-листы безопасности и логистики мероприятия.

Главное — сохраняйте спокойствие. Переходный период пройдет, а знания и навыки останутся с вами навсегда.





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