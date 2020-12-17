Виртуальные площадки и онлайн-интерактивы — тренды мероприятий в 2021 году

Привычные активности стали доступны онлайн — от звонков близким до деловых встреч, а мероприятия теперь конкурируют с zoom-звонками и социальными сетями за внимание посетителя. О том, как локдаун помог индустрии совершить квантовый скачок, рассказывает Антон Зима, генеральный директор ивент-агентства Advanza.

Что есть на рынке: 2D- и 3D-форматы

Профессиональные решения для проведения мероприятий в онлайне начали разрабатываться еще несколько лет назад, и постепенно входили в обиход как дополнение к крупным международным мероприятиям. Кризис 2020 года дал толчок развитию индустрии. Появились новые инструменты для проведения мероприятий, а вместе с ними и гибридный формат, когда часть мероприятия проводится в онлайне, а другая часть — в офлайне.

На старте пандемии многие пытались использовать Zoom, но быстро стало понятно, что для крупных и длительных мероприятий этот формат не подходит. Масштабные мероприятия требуют серьезного вовлечения, которого трудно добиться в «плоском» онлайне. На помощь приходят виртуальные пространства, в которых участник испытывает эффект «полного погружения», исследуя 3D пространство мероприятия при помощи компьютерного аватара и взаимодействуя с другими участниками.

Теперь крупные игроки проводят мероприятия на онлайн-платформах. Например:

ООН для своего следующего мероприятия SDG Action Zone выбрали онлайн-платформу TheVirtual.Show. LG Innovation Days 2020 провели на Areena Virtual Space, которую недавно запустили в России. На платформе 6Connex за май 2020 провели 52 тыс. мероприятий — рост в 1000%. Virbela сфокусировалась на совместной работе распределенных команд и проведении научных лекций в виртуальном пространстве. Сервисы Inxpo и TheVirtual.Show использовали крупные бизнес-игроки — например, конференция Webit в течение трех месяцев проводила по три виртуальных саммита в неделю на базе TheVirtual.Show.

Проблемы онлайн-мероприятий

Большинство организаторов стремятся перенести офлайн в онлайн буквально, без изменений. Например, проводят длинные мероприятия и создают параллельные Zoom-комнаты, в которых легко запутаться. Если в офлайне, на многочасовой конференции всегда можно уйти с доклада, пообщаться с коллегами и выпить чашку кофе на welcome-зоне, то в онлайне такой возможности нет — приходится слушать доклады. Так спикеры превращаются в «говорящие головы», и смотреть на них несколько часов скучно. В онлайне люди отвлекаются еще больше: переключаются на push-уведомления, отвечают на звонки и сообщения в мессенджерах. Даже если человек смотрит мероприятие дома с ноутбука, он может параллельно сидеть в смартфоне, смотреть телевизор и отвлекаться на домашние дела. Спикеру трудно взаимодействовать с участниками, а участникам — друг с другом. Выступающий не чувствует визуального контакта, не видит реакции на свой доклад. А участники, если захотят общаться, смогут сделать это только с помощью чатов и комментариев. Люди устали от Zoom и подобных платформ. Из-за пандемии общение по видео стало обыденностью. После того как человек провел семь-восемь онлайн-встреч, вряд ли он захочет подключаться к семинару в Google Meets. Кроме того, нейропсихологическое исследование Zoom-усталости показало, что негативное восприятие и недоверие между людьми связано с задержками звука.

Чтобы решить перечисленные проблемы, организаторы мероприятий в 2021 должны найти способы вовлечь аудиторию. Например, использовать виртуальные платформы, которые добавляют интерактив и глубже погружают человека в мероприятие.

Эволюция онлайна: как виртуальные платформы меняют мероприятия

3D-пространство помогает пользователям взаимодействовать с контентом во время мероприятия: исследовать локации, общаться с другими гостями, максимально вовлекаясь в событие. Для участников такое мероприятие похоже на современную игру.

В пандемию игры также стали площадками для мероприятий, но более нишевых. Например, концерт Кирилла Рихтера или группы AMERICAN FOOTBALL’S можно было посетить в Minecraft. А американский учитель дал дистанционный урок математики в Half-Life.

Помимо геймификации, виртуальные платформы обладают другими плюсами:

Виртуальные пространства могут поместить участников мероприятия в любую, самую необычную ситуацию. Корпоратив на луне, совещание в космосе — все зависит от вашего сценария, задач и бюджета. В отличие от Zoom-комнаты, подобный интерактив воспринимается, как что-то необычное и выполняет одну из главных целей любого мероприятия — дать зрителю новый опыт. Виртуальные пространства подходят для проведения масштабных конференций, бизнес-мероприятий и выставок, а не только для лекций и вебинаров, как Zoom. Это особенно актуально для крупных компаний — в одном пространстве можно собрать вместе представителей региональных офисов и международных участников. Например, LG Innovation Days 2020 провели на Areena Virtual Space. Там в некоторых комнатах можно было познакомить с продукцией бренда, которая стояла на виртуальных стендах. Виртуальное пространство можно переиспользовать. К примеру, если компания проведет корпоратив на онлайн-платформе, то в следующем году можно будет поменять брендинг, придумать новые активации и и провести будущий корпоратив в старой локации. Так компания сэкономит и деньги и время сотрудников. Это экологично. Если вы устраиваете международное мероприятие на огромное количество людей из разных стран на онлайн-платформе, то сильно сокращаете углеродный след. Люди не используют машины и самолеты для того, чтобы добраться до вас.

Как результат, нетворкинг и общение в таком формате проходят легче и эффективнее. При этом,информацию удается доносить более качественно — человеческая психика работает так, что через вовлечение человек учится и воспринимает информацию качественнее.

Что ждет онлайн в будущем?

Когда ограничения на проведения мероприятий снимут, нас ждут гибридные мероприятия. Есть предположение, что в третьем квартале 2021 вернется офлайн, но это не значит, что онлайн тут же будет «отменен», некоторые бренды уже запланировали свои мероприятия в двух форматах сразу. Например, выставка компьютерных игр Gamescom в 2021 году, сразу будет проходить и онлайне и офлайне.

Выставки, презентации продуктов — от авто до FMCG, — обучающие курсы, корпоративы и многое другое — все это будет дополняться онлайн-трансляциями или дополнительными виртуальными пространствами.

Если раньше онлайн считался необязательным дополнением к мероприятию, то теперь его станут включать в требования к организации мероприятия. Опции, которые предлагает онлайн, не будут ограничиваться live-трансляциями: скорее всего, вам предложат еще и виртуальное пространство, интерактивную игру или отдельную площадку для трансляции речи спикеров в удобным интерфейсе.

Я думаю, что общий список изменений будет следующим:

Мероприятия с небольшими бюджетами (500 тыс.-1 млн) так и останутся в онлайне. Например, это лекции, вебинары, пресс-конференции, talk-мероприятия не более пяти часов. Большая часть крупных мероприятий перейдет в гибридную модель.

Начнется гонка за креативность, соревнование за лучшую идею и реализацию. Теперь камеры в комнате для прямой трансляции будет недостаточно. Со стороны посетителей мероприятий два требования — иметь под рукой смартфон, планшет или ноутбук и вовремя подключиться. Для организаторов же начинается настоящий квест: разработка виртуального пространства включает не только режиссуру сценария мероприятий, но и продумывание дизайна комнат.

Сценарии гибридных мероприятий нужно будет продумывать, учитывая две аудитории — онлайн и офлайн. Причем активации будут вовлекать две аудитории одновременно.

Начнется переиспользование онлайна. Если компания заплатила за создание виртуального пространства, то в будущем можно будет переиспользовать комнаты повторно с незначительными модификациями для следующих мероприятий или деловых встреч.

В 2021 event-отрасль выйдет на новый уровень — во время пандемии рынок стал безальтернативным для офлайна, и спрос на виртуальные пространства начал расти. Процесс запущен, а новые стандарты и изменившийся мир больше не дают оценивать онлайн как «украшение» для мероприятия — а значит, гибридные форматы с сочетанием офлайна и онлайна определят будущее мероприятий.

Фото на обложке:sophiecat/Shutterstock