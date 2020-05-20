«Цукерберг хитёр»: зачем Facebook купил Giphy и почему это «стрёмно»

А мы публикуем этот пост с разрешения автора.

Facebook приобрёл сервис для поиска и хранения гифок Giphy за $400 млн. Сооснователь Prisma, Capture и Dasha.AI, а также основатель консалтинговой компании Hardy PR Арам Харди в своём Telegram-канале @hardypr рассказывает, «почему это стрёмно».

Giphy встроен в огромное количество приложений и сервисов по всему миру, включая всеми любимый Telegram. Хоть многие эксперты и кричат, что Giphy собирает персональные данных, на практике всё не совсем так. Giphy получает информацию лишь по поисковым запросам пользователей, при этом сервис не знает, кто вы.

После данной сделки Facebook получит данные об использовании различными сервисами (включая конкурентов Facebook) GIF-анимаций. Сюда входит информация о том, какие гифки при какой последовательности и частоте используются в различных сервисах. Каждый из продуктов Facebook (Instagram, WhatsApp, Messenger) после данной сделки станет лишь сильнее.





Источник: Giphy





Вот вам пример того, как Facebook будет использовать полученные данные для собственной выгоды.

Представим, что в Snapchat начала набирать популярность какая-то гифка. FB это видит и может пригласить автора данной анимации создать эксклюзивный пак специально для Instagram или WhatsApp.

$400 млн — это ниже оценки Giphy при последнем раунде инвестиций. Получается, что Facebook приобрел сервис с большой скидкой, что неудивительно. Во время пандемии огромное количество сервисов сталкивается с проблемами привлечения венчурного капитала.

Facebook уже приобретал стартап ради данных — Onavo. Благодаря этой сделке, Facebook мониторил основные метрики у конкурентов (Instagram, Snapchat). Список включал количество пользователей, число активной ежедневной аудитории и т.д.

Американские регуляторы обеспокоены доминированием Facebook, что неудивительно. Цукербергу удалось обвести всех вокруг пальца в 2012 году, когда FB удалось доказать регуляторам, что Instagram не конкурирует с FB, тем самым получив одобрение на поглощение.

Цукерберг уделал всех. Поглощение Instagram Цукербергом — катастрофа для всего технологического мира.





Источник: Giphy





Цукерберг хитёр. Понимая, что регуляторы не смотрят в будущее, он подавал Instagram как нечто совершенно другое. Там ведь даже нет кнопки репоста! А сколько разных сервисов похожих на рынке: Path, Flickr, Camera+. Цукербергу удалось убедить регуляторов в том, что поглощение Instagram не избавит рынок от конкуренции. В Instagram, более того, не было даже рекламы!

Правда была немного другой. Все похожие на Instagram приложения были в ужасном положении: Hipstamatic даже готовилась увольнять часть сотрудников. А то, во что в будущем превратится Instagram, осталось незамеченным регуляторами.

Юристы обеих компаний шерстили внутренние документы в попытках найти хоть какие-то намеки на то, к чему могут придраться регуляторы. Единственное, что бросилось в глаза, — переписка, где фаундеры радовались тому, что обошли Facebook в рейтинге AppStore. И даже тут FB удалось доказать, что обойти такого гиганта — честь и радость для любой компании, и конкуренция тут ни при чём.

Facebook нужно запретить покупать любые consumer tech компании.

Цукерберг, кажется, сходит с ума, когда появляется новая компания с классной технологией или интересными данными. Цукерберг сейчас обладает немыслимой мощью влияния на людей. Выборы президента США — лишь маленькое тому подтверждение.

В 2016 году, когда мы с партнёрами запустили Prisma, нас хотели купить все. Однако самые напряженные отношения у нас были именно с Facebook. Я даже немножко троллил их в СМИ. Когда мы запустили прямые трансляции в FB через наше приложение, Цукерберг тут же порезал нам доступ к Live API, ссылаясь на то, что данный API сделан не для приложений, а для различных гаджетов: дронов, экшн-камер и т.д.

Действительность была иной: Цукерберг просто видел в нас конкурента и всячески пытался «душить». Их Live API использовали огромное количество приложений, что делало причину, по которой нас лишили доступа к API, никчемной. Нужно было подавать в суд и выигрывать это дело.

Честная конкуренция — неотъемлемая часть развития технологического мира. FB — агрессивный доминант, который поглотит любой перспективный социальный продукт, если регуляторы не начнут качественно выполнять свою работу.

Фото на обложке: Shutterstock / TY Lim