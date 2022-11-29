Изнанка модной индустрии: 4 барьера, с которыми сталкиваются локальные бренды

С точки зрения российских ритейлеров эта картинка выглядит по-другому: дефицит торгового оборудования и сырья, рост расходов на материалы, фурнитуру и логистику товаров. Мария Ким, сооснователь Inspire , рассказала об основных сложностях фешн-сегмента и поделилась решениями, которые помогут брендам быстро набрать обороты.

После ухода иностранных ритейлеров рынок перешел к локальным производителям. Однако не все клиенты остались довольны: часть брендов повысила цены в 1,5-2 раза, при этом ассортимент в целом значительно сократился .

Производство или аутсорсинг

Свой цех — отдельный бизнес. Открывать его на старте — не лучшая идея: есть риск потерять много времени и денег, которые лучше вложить в разработку продукта и маркетинг.

Некоторые предприниматели отказываются от контрактного пошива одежды в пользу собственного цеха. Это обосновано тем, что в работе с фабриками или надомными швеями:

нет гарантий,

часто случаются задержки сроков,

брак в изделиях,

высокая стоимость услуг, часть позиций (трикотажные платья, топы, юбки) дешевле шить самостоятельно.

Из плюсов передачи изготовления одежды на аутсорсинг можно отметить следующее.

Нет необходимости нанимать швей, закройщиков и технологов в штат или закупать оборудование и технику для пошива;

Отсутствие простоев на производстве;

Сниженные риски при заключении договоров с фабриками. Часто в них оговаривается, что при выявлении брака заказчику возмещаются убытки;

Возможность масштабировать бизнес. Увеличение объема производства в таком случае не ограничено: вы можете расширять и обновлять ассортиментный ряд.

Что делать?

Если бюджет ограничен и нет четкого понимания, какие категории товаров вы будете отшивать, при этом нет возможности контролировать процесс, обратитесь к швеям-надомницам (если партия мелкая, 20-30 единиц) или держите производство на аутсорсе.

Способов найти такое производство несколько:

Посетить выставки моды, которые организуют Русская Ассоциация участников фэшн-индустрии (РАФИ) и Collection Premiere Moscow (CPM);

Telegram-каналы с контактами швейных фабрик. Большинство ресурсов предоставляет доступ пользователям с подпиской. Но есть и каналы с бесплатной информацией («Швейное производство», «Швейные заказы»);

Обучение на индивидуальной основе у владельцев бренда одежды.

Перед тем как подписать договор с предприятием, обязательно закажите пошив образца и найдите возможность лично посетить производство. Максимально подробно пропишите техническое задание и требования к готовым изделиям.

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Запускаем бренд одежды — что нужно знать, чтобы занять место ушедших ритейлеров

Будьте готовы, что первая партия может не отвечать вашим представлениям. Скорее всего, придется вносить изменения в модель, выбор фурнитуры, ткани или отделки, технологии обработки изделия.

Дефицит тканей

В России на данный момент нет ткани для повседневной одежды (хлопок, акрил, полиэстер, шерсть, вискоза), поэтому некоторые крупные предприниматели заказывают сырье напрямую из Турции или Китая.

Зачастую объемы производства молодых брендов меньше, чем того требует минимальный заказ материалов из-за границы. Тогда возникает непонимание, где покупать ткань, нитки и фурнитуру для пошива без сумасшедших наценок.

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Где выгодно покупать ткани?

Посредники

Многие российские бренды одежды заказывают ткани из стран Юго-Восточной Азии через специальные сервисы. Они занимаются поиском нужной фабрики, таможенным оформлением и доставкой.

Оптовые базы и рынки

Это может быть база, куда приезжают поставщики особенной категории товаров, или универсальный городской рынок. Их можно найти в геосервисах «2ГИС», «Яндекс.Карты», «Google Карты».

Бизнес-выставки

Рассмотрите отраслевые или универсальные ярмарки и конференции. Вы сможете не только сравнить цены и ассортимент представленных компаний, но и договориться о выгодных условиях.

Высокая конкуренция

Результаты исследования логистического оператора СДЭК в 2022 году показали: каждый второй россиянин готов покупать одежду отечественных производителей. После ухода западных ритейлеров (Zara, Massimo Dutti, H&M, Cos, Oysho) произошел бум спроса на российские марки, которые до этого оставались в тени.

Уровень конкуренции кратно вырос, поэтому выжить в борьбе за место под солнцем и масштабироваться — непростая задача для молодого бизнеса.

Как отстроиться?

Позиционирование

Среднее время жизни бизнеса — 10 лет. Стать брендом-долгожителем можно, если сформулировать эффективную концепцию компании.

Для этого используйте формулу маркетинга 4P (product, price, promotion, placement):

Определите, какой продукт вы будете производить — базовую, «носибельную» одежду или, наоборот, только вечернюю.

Продумайте ассортиментную матрицу, установите ценовую политику компании: от нее зависит сегмент, в котором вы будете размещать продукт.

Сформируйте стратегию продвижения бренда на ближайшие полгода.

Продумайте образ компании, который вы хотите создать, конкретный результат рекламы в цифрах, каналы коммуникации, бюджет.

Определите каналы продаж одежды вашего бренда: социальные сети, офлайн-магазин, корнеры, мультибрендовые шоурумы, маркетплейсы.

Разрыв шаблона: как бренду правильно отстроиться от конкурентов Читайте по теме:

Отличительные особенности

Тщательно изучите конкурентов, пропишите «плюсы» и «минусы» их товара, маркетинга, места размещения, сервиса. На основе собранных данных подумайте, что вы можете предоставить покупателям такого, что отличало бы вас от других?

Например, услуга офлайн-шоппинга со стилистом бренда или письмо с рекомендациями после покупки, как носить вещь, детская зона в магазине, беспроводные зарядки для смартфонов в примерочных.

Работа с отзывами

По статистике Anketolog, 93% интернет-пользователей изучают отзывы перед покупкой товара, при этом для 63% важно, как компания реагирует на негативные отзывы.

Нельзя игнорировать недовольство клиентов, если вы хотите, чтобы они возвращались к вам и рекомендовали близким. Приносите публичные извинения, предлагайте покупателям решения их проблемы и оставайтесь вежливыми в любой ситуации.

Продвижение

До блокировки «Нельзяграм» был самой удобной площадкой для рекламы. Сейчас предприниматели ищут новые релевантные каналы коммуникаций с клиентами.

Чтобы увеличить трафик, необходимо использовать платные и бесплатные способы продвижения:

контекстную рекламу «Яндекс Директ», кабинет «ВКонтакте», покупка рекламы у блогеров, кросс-маркетинг, коллаборации.

Сегодня продвижение через инфлюенсеров наиболее популярно среди брендов. Работая с лидерами мнений, можно повысить узнаваемость компании, набрать аудиторию в соцсетях и завоевать доверие клиентов.

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Обязательно измеряйте эффективность рекламных интеграций по:

брендовым запросам,

упоминаниям,

числу касаний, переходов на сайт и покупок.

Лучше всего нанять в штат инфлюенс-менеджера, который возьмет блок задач по подбору блогеров и организацию рекламы.

Новые реалии модной индустрии диктуют предпринимателям свои условия. Если вы готовы не поддаваться панике, упорно работать над запуском собственного бренда с учетом вышеизложенных рекомендаций, действуйте решительно.

Более подходящего момента для этого не будет.

Фото на обложке: Shutterstock / Krasnikova Kat