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Переводы через Telegram и превращение смартфонов в терминалы: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #116

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Переводы через Telegram и превращение смартфонов в терминалы: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатели!

  • «Яндекс.Деньги» запустили переводы через Telegram: «Мессенджер научился распознавать в тексте сообщения номер карты и автоматически создавать по нему ссылку на страницу «Яндекс.Денег», с которой можно сделать перевод».
  • Forber опубликовал рейтинг «100 надежных российских банков — 2020». Первое место занял «Райффайзенбанк», поздравляю! Молодцом! Дальше в топ-5: «Юникредитбанк», «Росбанк», Сбербанк и «Ситибанк».
  • Что там с многострадальным законом о цифровых финансовых активах? Все плохо: «Законопроект предусматривает запрет на выпуск и обращение криптовалюты в России, вводит ответственность за нарушение запрета».
  • Сообщают, что Apple, Amazon, Facebook, Google и Microsoft скупили почти все стартапы, работающие в сфере искусственного интеллекта. И не случайно! Таким образом они избавляются от возможных конкурентов.
  • Хотите стать резидентом «Сколково»? Держите инструкцию от VR_Bank: как избежать ошибок при получении резидентства и в полной мере воспользоваться преимуществами нового статуса.
  • МТС StartUp Hub опубликовал 12 вопросов (и ответов) про корпоративный акселератор МТС: какие стартапы ищут, кто подходит, что за Индустрия 4.0 и так далее. Если планировали участие, рекомендую почитать. 
  • На фоне борьбы с коронавирусом «МегаФон» на месяц сделал бесплатными свои сервисы для проведения онлайн-конференций и вебинаров. Чтобы все, кто остается дома, могли не потерять в продуктивности. Одно «но»: это все для компаний малого и среднего бизнеса.
  • Сбербанк сообщает о развертывании тестирования новой бесконтактной технологии приема оплаты смартфоном во всех регионах страны — Tap On Phone. Что делает? По сути в смартфоне будет стоять приложение, которое превратит его в терминал безналичной оплаты. Хороший и правильный шаг! Правда, работает пока только под  Android.
  • Чего ждать от мобильного банкинга в будущем? А что уже есть? Гиперпрозрачность? AR? Невидимый UI/UX? Оплата в диалоге? Таргетплейс? Инфографика чеков? А может, все сразу?  
  • Что слыхать за private banking? Руководитель «Открытие Private banking» Виктория Денисова расскажет нам о главных потребностях состоятельных клиентов! Ну-с... 
  • Как остановить все новые и новые утечки персональных данных из банков? Ввести жесткие ограничения? Уголовную ответственность? Или просто надеяться на сознательность банкстеров? Ответ: без «волшебного пинка» регулятора никак не обойтись.

Почитать

  • «Лента.ру» рассказывает, как братьям Бурлаковым удалось вывести бизнес онлайн-платежей RBK.Money на новый уровень и преодолеть несколько кризисов. Ну, и про планы не забывают. Занятно.
  • Большинство американских миллениалов уверены, что рано или поздно они станут миллионерами. А что в РФ? У нас, как всегда, все сложно и понятие миллениалы у нас слишком разнится. В любом случае, для тех и других у экономистов не самые оптимистичные новости

Рисерч

  • Future Today Institute выпустил отчет «Технологические тренды 2020»: edge computing, квантовые технологии, цифровые двойники, синтетическая еда и лекарства, цифровые выбросы и еще много-много всего в отчете. Осторожно! 60МБ! 

Спасибо за чтение, не забудьте поделиться дайджестом с друзьями и коллегами. И, надеюсь, вы все на удаленке и сидите дома!

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