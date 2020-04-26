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Что будет с банками после кризиса и как пройти в Y Combinator: финтех-дайджест

Колонки
Александр Попов
Александр Попов

Автор Telegram-канала FinVeritas

Ольга Лисина

Выпуск #120

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю

Что будет с банками после кризиса и как пройти в Y Combinator: финтех-дайджест

Финтех-привет, читатель!

  • Герман Оскарович Греф у микрофона: «Если бы мы не делали инвестиций все предыдущие годы в развитие нас как цифровой структуры, мы себя не чувствовали бы настолько свободно, насколько мы чувствуем себя сейчас. Мы бы не могли предоставлять те услуги, которые мы сегодня предоставляем, и мы бы не могли меняться с той скоростью, с которой мы сегодня меняемся».
  • За счет лучшего развития безналичных платежей и онлайн-услуг российские банки оказались более готовы к пандемии, чем иностранные. Это BCG такой вывод сделали, если что.
  • Ребята из Dbrain на страницах VC рассказывают, как пройти в библиотеку... простите... в Y Combinator: «Если позвали в Пало-Альто — компанией заинтересовались всерьез. Если в европейский офис — интерес чуть меньше. Видеозвонок — ты чем-то понравился, но партнеры не уверены и делают дополнительный шаг перед живым интервью».
  • Новый World FinTech Report 2020 от Capgemini: финтех-стартапы из новичков превратились в опытных игроков рынка и уже могут соперничать с традиционными банками. Пора сотрудничать! Ведь лучше финтехов и бигтехов с данными пока никто не работает.
  • Отчет об основных трендах в развитии финансовых мобильных приложений (банковских и финтех-решений) от App Annie: высокий уровень доверия к приложениям, рост установок, популярность мобильных кошельков и т.д.
  • Девятое ежегодное исследование РАЭК «Экономика Рунета / Экосистема цифровой экономики России» подоспело и доклад «Рунет сегодня» вместе с ним.
  • Антон Арнаутов (Fintech Lab) — о вынужденном переходе бизнеса в онлайн и сегодняшнем состоянии финтеха в стране: "Если кто-то думает, что еще через пару недель все закончиться и «нас выпустят»… нет". 
  • «Храни Деньги!» поделились способом погасить кредит в одном банке за счет услуги «Перевод баланса» от «Тинькофф» и не платить проценты четыре месяца (минимальные платежи все равно есть). Однако если это не хитрая реклама «Тинькофф», то вполне себе неплохой способ. Сходу рождается бесплатный вариант обнала с кредитки на дебетовку, так как пишут, что «Тинькофф» не проверяет «куда» переводят деньги — на кредитку или нет.
  • Пока там некоторые выпускают очередную умную колонку, другие создают прототип умной колонки, которая может заставить говорить любой бытовой предмет, просто передав на нее звук. Все это физика: ультразвук, звуковые волны и отражения. Демо очень крутое, посмотрите.
  • Forbes рассуждает о том, какой будет банковская отрасль после окончания кризиса: через год мы увидим дешевую, высокотехнологичную и огосударствленную платежно-банковскую инфраструктуру. Или нет?
  • Пригодится! Михаил Шадрин разработал собственную отчетную форму в Google Таблицах и рассказал об этом на страницах ТЖ: «Туда я импортирую отчеты разных брокеров и записываю активы, чтобы понимать, что происходит с моим капиталом, и видеть достоверный бюджет поступлений на месяц вперед».
  • Чего там с роботостроением в РФ? Я вам так скажу: не все так плохо, как может показаться с первого взгляда: логистика, горнодобывающая промышленность, клининг, техобслуживание, медицина и даже киноиндустрия вполне себе заинтересованы в кремниевых помощниках и осознают, как они могли бы их использовать и где, а не просто так «в раздумьях».
  • С мест сообщают, что Google туда же — решились на выпуск собственной дебетовой карточки. Ну, как собственной? Тоже, скорее всего, будет с кем-то в коллабе. Кстати, а что там у Apple? 
  • В QIWI провели опрос среди фрилансеров и самозанятых, проживающих в России, и выяснили, что пандемия сильно отразилась на доходах фрилансеров — 59% опрошенных сообщили, что их доход сократился и они ищут новые способы заработка в сети.

Спасибо за внимание и приходите еще. Кстати, не забудьте поделиться дайджестом.

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