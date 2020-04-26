Выпуск #120

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю

Что будет с банками после кризиса и как пройти в Y Combinator: финтех-дайджест