Колонки
Смех в биометрии и безналичные чаевые: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #128
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Смех в биометрии и безналичные чаевые: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, дорогие читатели!
- Что там с новичком на ниве бесконтактных платежей — SberPay? Hi-Tech.Mail.ru сделали наглядный обзор платежной системы: как подключить, как настроить, как платить и т.д. Забирайте в закладки.
- В России запустили сервис, который поможет предпринимателям просто и быстро создать ИТ-проект. Платформа Skipp автоматизирует подбор продуктовых команд и экспертов со всего мира.
- Серьезно! Смех человека может быть использован в биометрии и является достаточно надежным способом защиты данных. Самое интересное, что голос, например, можно сымитировать, а вот смех, говорят, — нет.
- Ребята из платежной системы RBK.money, которые вместе с Data Insight исследовали платежные привычки и предпочтения россиян в разных сферах, выделили интересные закономерности: россияне считают, что удобство и безопасность платежей важнее скидок и бесплатной доставки.
- Samsung совместно с Mastercard все-таки объявила о готовности к эмиссии в США своего нового банковского продукта — физических банковских карт Samsung Money. Почитайте. Но помните, что бы вам там ни втирали маркетологи корейской компании, это всего лишь еще одна дебетовка, не более.
- Котики из Qiwi запустили сервис Leak-Search для автоматического сканирования публичных репозиториев на наличие утечек исходного кода, конфигураций и секретов компании!
- Интересный материал, показывающий, в каком мире мы живем: крупная международная компания подверглась хакерской атаке и была вынуждена приостановить работу на несколько дней. Речь, конечно, о Garmin, сеть которой была заражена вымогателем-шифровальщиком WastedLocker.
- Фань Цзигуан, глава российского офиса UnionPay International, рассказал о развитии эмиссионной и эквайринговой составляющей, программах лояльности и планах на будущее одной из самых крупных мировых платежных систем: «Россия является не только одним из самых крупных государств, граничащих с Китаем, но и одним из ключевых рынков для платежной системы UnionPay».
- Собираетесь вложить немного денег в иностранные/отечественные акции? Или, может, хотите открыть ИИС? Тогда почитайте этот обзор брокеров от читателя vc.ru. Какого брокера выбрать для инвестиций? Какой брокер самый выгодный и удобный?
- Mastercard и Etiquette запустили в России сервис безналичных чаевых: «чтобы оставить чаевые, нужно своим смартфоном считать NFC-метку или QR-код у официанта, на карту которого моментально придут деньги».
- Сказ о том, как в даркнете продают базы с данными клиентов «Альфа-Банка» и других крупнейших финансовых организаций. Причина утечки, скорее всего, банальная — инсайдеры.
- Что там у биткоина? В прошедшие выходные криптовалюта преодолела отметочку в $10 тысяч, астрологи предвещают активизацию «мамко-трейдеров», «онолитегов» и прочих диванных экспертов по криптовалютам в ближайшее время.
- Какие мобильные приложения лидируют по загрузкам в последние полгода? А что там было во время пандемии? Логично: фудтех с соцсетями потеснили каршеринг и мобильный банкинг. Но в целом финансовые сервисы, ритейл и каршеринг — в лидерах.
- UsabilityLab представили (очень детально) результаты исследования удобства мобильных банковских приложений для физических лиц. Пятерочка выглядит так: Сбербанк, «Тинькофф», «Альфа» и ВТБ, «Райффайзенбанк», ПСБ.
- Российская команда разработчиков создала универсальный пульт для хакеров с тамагочи внутри — там есть «кибер-дельфин», который кормится за счет взломанных устройств. Кстати, проект собрал на Kickstarter больше $200 тысяч всего за два часа!
Спасибо за чтение. Расскажите о дайджесте друзьям и приходите еще!
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