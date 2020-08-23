Колонки
Первый кредит под залог токенов и пополнение карт в магазине на кассе: финтех-дайджест
Колонки
Ольга Лисина
Выпуск #131
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Первый кредит под залог токенов и пополнение карт в магазине на кассе: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, читатели!
- Сообщают, что, вероятно, у нас с вами скоро появится возможность пополнять карты на кассах магазинов. Например, сдачу сразу на карту закинуть! Это якобы должно «повысить финансовую доступность в отдаленных и малонаселенных регионах». Ну... не знаю. Хотя, почему нет?
- Как ребята из «Кошелька» загружали банковскую карту из iPhone в брелок. Материал может быть полезен руководителям продуктов, технологам, iOS-разработчикам, QA-инженерам, которые занимаются мобильными платежами, а также всем, кто интересуется технологиями финтех-отрасли, для расширения кругозора.
- Huawei может лишиться поддержки банковских приложений на своих смартфонах — все дело в двойных стандартах: Google ранее выдавал им сертификат SafetyNet, нужный для работы приложений, а сейчас перестанет по инициативе страны, где находится штаб-квартира поискового гиганта.
- Оплата бизнес-картами занимает менее 1% в общем объеме B2B-транзакций. Что мешает предпринимателям платить бизнес-картами? Разбирается FrankRG.
- Ставка рефинансирования падает — падают и ставки по вкладам в банках. Это уже норма для РФ, к сожалению. Вклады в банках стали приносить катастрофически мало дохода, если не сказать иначе. Что делать? Куда бежать? Куда вкладываться?
- Больше супераппов хороших и разных. «Яндекс» объединил «Еду», «Лавку», «Такси» и «Драйв» в одно суперприложение — Go. Покемонов надо было «пасхалкой» туда еще добавить, и был бы полный наборчик.
- ICT запустили базу знаний VR/AR. Что вошло? Витрина московских решений в сфере VR/AR, кейсы московских, российских и зарубежных компаний, аналитика рынка и презентации.
- У ABBYY — аналитика по реализованным проектам за полугодие. Банки, как всегда, лидируют: 36% из новых реализованных проектов за шесть месяцев — в финансовых организациях.
- Без Open API уже никуда: эта технология — неотъемлемый инструмент цифровой экономики. Какими будут «открытые» сервисы и платформы?
- Началось тестирование технологии, которая позволит превратить любой смартфон в платежный терминал при оплате через СБП. Пока пишут про два банка, где запустили пилоты: «Русский стандарт» и СКБ-банк.
- Банки никогда не были единственным местом, где люди могли получить заемные деньги. Так случилось и сейчас — ROSCA снова набирает обороты, пора присмотреться к этому виду P2P-кредитования пристальнее.
- Samsung выпустил Samsung Pay Card. В партнерстве с Mastercard. Все работает на платформе Curve. Карта доступна клиентам в Великобритании с 18 августа. В чем удобство и отличие от? Curve позволяет привязать к карте счет в любом банке.
- Что там у криптовалют и ЦФА? На уходящей неделе предпринимателю Михаилу Успенскому в «Экспобанке» выдали заем через договор индивидуальной банковской ссуды под залог токенов Waves, например.
Спасибо за чтение. Делитесь с друзьями и коллегами и приходите через пару недель — я в отпуск. Увидимся!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
RUSBASE РЕКОМЕНДУЕТ
Наша главная рассылка. Раз в неделю делимся самыми важными и полезными материалами, чтобы вы ничего не пропустили.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма