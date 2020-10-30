Выпуск #139

Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.

Три революции банковского сектора и тренды приложений: финтех-дайджест