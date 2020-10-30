Три революции банковского сектора и тренды приложений: финтех-дайджест

Светлана Зыкова
Выпуск #139
Эту подборку для вас подготовил автор Telegram-канала FinVeritas Александр Попов. Что в ней? Публикации, новости и события из мира финтеха — все самое актуальное и свежее по теме за прошедшую неделю.
Три революции банковского сектора и тренды приложений: финтех-дайджестАлександр Попов
Финтех-привет, дорогой читатель!
- Кому рейтинг сетей банкоматов и анализ банкоматов как каналов для поставки банковских услуг? У Markswebb есть такой! К сожалению, у нас пока банкоматы не воспринимаются банками как средство борьбы за клиента, а надо бы!
- Да, если уж речь зашла про Markswebb, то держите сразу и их Business Banking Fees Monitoring 2020 H2 — как пандемия повлияла на тарифы банков для малого и среднего бизнеса и кто смог предложить компаниям лучшие условия во второй половине 2020 года?
- VK Pay и Home Credit Bank открыли
ранний доступ к рассрочке, которую можно оформлять и погашать прямо в соцсети. Принимая во внимание то число товаров, что сейчас есть у ВК внутри сети (12 миллионов), остается за ребят только порадоваться.
- Yota запустила «Yota Полка», в рамках проекта российские предприниматели смогут продавать свои продукты в торговых точках оператора и его партнеров.
- Алена Владимирская составила свой «Индекс привлекательности банков для миддлов и топов». А что? Очень даже занятно получилось. Государственные или окологосударственные банки заняли прочные позиции, надо отметить.
- Мария Шевченко, QIWI, рассказывает, какие инструменты помогают финтех-компаниям строить открытый диалог с клиентами. Там пейвол стоит, но можно читать бесплатно месяц, если пройти регистрацию.
- «Профиль» пишет про три революции, через которые в ближайшее время предстоит пройти банковскому сектору РФ: open banking, ПД и информация о платежах. И все это ради того, чтобы построить новую финансовую систему... Ну, вполне себе ничего.
- «ОТП Банк» рассказывает, как переход на эджайл повлиял на рекрутинг и продукт в банке: «Мы гибко подходим к процессу в зависимости от интересов кандидата и команды».
- Пять трендов в развитии банковских приложений по версии директора цифровых финансовых технолгий Globus Дениса Ягубцова: супераппы, коронавирус, услуги бизнесу, бюджетирование и инхаус-разработка.
- «Райффайзенбанк» запустил возможность открытия брокерского счета в мобильном приложении для всех своих клиентов. Ранее, для информации, это было возможно, если вы являлись премиальным клиентом.
- Хороший вопрос поднимает Владимир Макеев из Surf: «Что есть нынче семейный банкинг»? Будущее части банковского бизнеса или просто маркетинговый ход? Если первое, то стоит сильно подумать о качестве, которое сейчас, в гонке за клиентом, страдает у всех игроков.
- Вы пользуетесь Viber? Я — нет. Но если пользуетесь, то новость вам будет любопытна: Rakuten Viber, владелец Viber, запускает новую функцию — «Платежи в чат-ботах» (Chatbot Payments). Пользователи смогут использовать приложение для покупки товаров и услуг, совершая платежи через Google Pay или другую платежную систему.
- Топ-100 блогов и сайтов про стартапы и предпринимательство — акселераторы, фонды, просто венчурные капиталисты и предприниматели. СМИ типа Techcrunch и т.д. Добавляйте в закладки!
- Когда-то банки на хайпе развивали в Телеграм (и не только) чат-ботов, а из каждого утюга нам сообщали, что это прорыв, революция и будущее. Это было в 2016. А что теперь? Мягко говоря, теперь все почему-то иначе. Понятно, что создание хорошего бота по затратам сравнимо с написанием мобильного приложения, но все таки… Печально все это.
- Анализ выхода на Ant Group на китайский фондовый рынок: во главе инноваций в банковской сфере стоит Китай, это безусловно! Какие есть плюсы и минусы у всего, что происходит?
За сим расчеркиваюсь пером. Приходите через недельку — всегда рады.
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