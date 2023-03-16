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«Безопасный выход из зоны безопасности»: как совмещать создание стартапа с корпоративной работой

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Кирилл Осипенко
Кирилл Осипенко

Продакт-менеджер Google

Анастасия Удальцова

Как предприниматели пришли к идее построить свое дело? Кто-то сразу горел мыслью создать что-то новое, а кто-то перешел в эту сферу из найма. Однако на деле идеальный образ человека, который работает и не устает, а потом получает свои миллионы, претерпевает испытание реальностью.

Кирилл Осипенко, продакт-менеджер Google, поделился историями своих друзей-стартаперов и выводами американских исследователей о том, как сделать работу в корпорации фундаментом для бизнеса и обеспечить плавный переход из найма в стартап с минимальными рисками и трудностями.

«Безопасный выход из зоны безопасности»: как совмещать создание стартапа с корпоративной работой

Работа в корпорации vs собственное дело 

В отличие от корпоративной карьеры предприниматель сам определяет стратегию развития и ставит задачи — сотрудник компании в большинстве случаев реализует планы и задачи, которые формулируются вышестоящим руководством. Предприниматель намеренно отказывается от предсказуемости и стабильности, которую, как правило, обеспечивает работа в корпорации; он берет на себя риски. 

В последние годы мы видим, что эти два пути вовсе не взаимоисключают друг друга — многие специалисты и руководители стали заниматься развитием собственных проектов параллельно с основной работой. 

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Популярность предпринимательского пути резко возросла из-за удаленки. В целом после пандемии мы наблюдали структурные перемены на рынке труда, которые привели к значительному росту в целом ряде областей:

  • образовании, 
  • коучинге, 
  • кибербезопасности. 

Вполне логично, что вместе с этими изменениями многие задумались о смене карьеры или открытии собственных бизнесов.

 

К кому и когда приходит желание создать стартап

Задумываясь о карьере предпринимателя, довольно часто мы представляем себе человека с уникальными навыками и индивидуальностью — в общем, полную противоположность образа сотрудника в корпорации. 

Тем не менее, истории многих успешных бизнесменов берут свое начало именно в корпоративной среде. 

  1. Работая в средней или крупной компании над каким-то проектом, сотрудник начинает изучение новой области и имеет возможность существенно развить свою экспертизу. 
  2. Это очень благодатная почва для обнаружения неизученных проблем и инновационных подходов к их решению. При этом сама компания может не иметь особого интереса к этому открытию, и на то может быть масса причин (например, недооценивается потенциал идеи). 

В своем эссе «Как найти идею для стартапа» Пол Грэхэм рассказывает историю Стива Возняка, создателя компании Apple — после того, как был построен компьютер Apple I, Стив предложил права на производство своему тогдашнему работодателю, Hewlett-Packard. Руководство компании отказалось от предложения, а как сложилась история Apple, нам всем хорошо известно.

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Для тех, кто находится в начале своего предпринимательского пути, я советую использовать такие подходы:

  • Старайтесь обращать внимание и исследовать именно те проблемы, которые вам близки. 
  • Фокусируйтесь на тех проблемах, для которых вы можете построить прототип решения самостоятельно, бюджетно и быстро. Работающий прототип позволит быстро протестировать спрос и при необходимости скорректировать курс.
  • Ориентируйтесь на будущее — сформулируйте свое видение того, как будут решаться те или иные задачи. И на его основе стройте ваше оригинальное решение.

 

«Безопасный выход из зоны безопасности»

Бытует мнение, что основатели успешных стартапов — люди, которые живут по принципу «кто не рискует, тот не пьет шампанского». 

Это не совсем так — большинство предпринимателей отличает именно продуманный подход к рискам. 

В своей книге «How I Built This» журналист и эксперт в области предпринимательства Гай Раз описывает принцип «безопасного выхода из зоны безопасности»англ. Leave your safety zone, but do it safely

Такой принцип предполагает, что предприниматель должен:

  • подобно финансисту, хэджировать свои риски;
  • насколько это возможно, осуществлять поэтапный переход. 

Гай считает, что риски и неудачи — это неотъемлемая часть предпринимательского пути, но при этом они не должны приводить к разрушительным последствиям. Всегда должен быть запасной план. 

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С практической точки зрения это может означать, что фаундер продолжает работать в корпорации, набирая опыт и создавая «подушку безопасности», и осуществляет переход, толькокогда бизнес выходит на определенную траекторию роста.

Для меня ярким примером такого подхода стала история моих друзей — основателей компании Streetbee. Изначально их бизнес-идея состояла в том, чтобы использовать краудсорсинг с применением мобильных технологий для проведения полевых исследований для FMCG-компаний. 

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Любопытно, что до Streetbee они руководили FMCG-проектами в международной компании Accenture, и именно этот опыт подтолкнул их к созданию собственного стартапа.

Чтобы принять взвешенное решения, когда можно переходить в стартап, продумайте ответы на эти вопросы:

  • Какие выгоды или возможности обеспечит переход в стартап именно на этом этапе?
  • Есть ли возможность развивать стартап параллельно с работой? 
  • Имеет ли смысл перераспределить обязанности в команде стартапа или привлечь кофаундеров?
  • Какие критерии успеха были установлены для стартапа? Есть ли предварительные результаты, на основе которых можно прогнозировать дальнейший рост?
  • В чем будет состоять наихудший сценарий? Какие запасные варианты возможны в этом случае? 

 

Реально ли совмещать стартап с работой и как это делать

Предпринимателям, которые решили сохранять корпоративную работу, нужно быть готовым к значительным нагрузкам. Ведь основная деятельность не уходит, а к ней еще добавляется развитие стартапа! 

Авторы книги «Design Your New Work Life» Билл Бернетт и Дэйв Эванс отмечают, что большинство людей выбирают предпринимательский путь, исходя из желания большей автономии и независимости. Однако открыв свой бизнес, многие предприниматели оказываются в положении гораздо большей зависимости от работы, чем их коллеги на корпоративных позициях.

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Тем, кто решился на создание своего стартапа, необходимо четкое видение и предельно честный разговор с собой — чем именно вы готовы пожертвовать ради реализации своей мечты? Во многих случаях фаундеры оказываются настолько вовлечены в развитие своей компании, что в течение нескольких лет их жизнь буквально вращается исключительно вокруг работы. 

Иногда первые предпринимательские опыты даже сравнивают с появлением первого ребенка — вы испытываете безграничную радость и эмоциональный подъем, но при этом в жизни происходят очень серьезные изменения, к которым не все оказываются готовы.

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Признаться, я несколько раз наблюдал ситуации, когда стартап требовал массу времени и сил, практически не оставляя пространства для каких-либо занятий. Один из моих друзей после окончания бизнес-школы Йельского университета решил всерьез попробовать себя на поприще фуд-стартапов и стал развивать сеть кейтеринговых услуг в пригороде Бостона. По его словам, первые несколько лет стартап забирал «все имеющееся время плюс еще столько же». 

Оказавшись на грани выгорания, он пришел к необходимости четких правил и дисциплины при планировании рабочего времени.

 

Основные способы достижения баланса и максимальной эффективности

Четко определите, сколько времени в течение недели вы готовы отдавать стартапу

Для молодых специалистов, у которых еще нет своей семьи, это может быть 3-4 часа каждый день, включая выходные. Для тех, чей график помимо работы наполнен семейными делами, временные затраты на параллельный проект могут ограничиваться 10-15 часами в неделю. 

Как бы там ни было, я рекомендую придерживаться фиксированного расписания и делиться с семьей и коллегами изменениями в собственном графике.

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Продумайте вопрос целеполагания — как для стартапа, так и для основной работы

Оба направления будут требовать значительных вложений, поэтому необходимо понимать, в чем состоит смысл каждого из них. Возможно, предпринимательство для вас — возможность реализоваться в новом качестве, а основная работа — способ обеспечить семью. 

Здесь нет универсальных ответов, но важно, чтобы за каждым новым начинанием было представление, для чего вы это делаете и чего хотите достичь.

 

Если стартап уже начал показывать результаты, не спешите отказываться от основной работы

Сохраняя стабильный источник дохода, вы существенно снижаете риски, связанные с открытием собственного бизнеса. А такая «подушка безопасности» еще и зачастую повышает качество управленческих решений, поскольку фаундер в большей степени ориентируется на долгосрочные цели, нежели исключительно на возможность заработать.

Открытие стартапа — не всегда история про дополнительный заработок. Как правило, человеком движет желание реализовать себя и стать полноценным рулевым собственной карьеры. 

И когда на удаленке получается совмещать корпоративную карьеру с предпринимательской деятельностью, нужно помнить, что такая модель в любом случае будет сопряжена с определенными рисками, и просчитывать действия на несколько шагов вперед. 

 

Фото на обложке сгенерировано с помощью нейросети Midjourney

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