«Захотелось бросить вызов себе»: как я уволился из Google ради мечты стать предпринимателем
Изменения пугают. Особенно в сфере технологий, где все постоянно меняется: новые технологии возникают стремительно, рынок труда нестабилен, а карьерные пути закручиваются самым непредсказуемым образом. Мой путь от инженера в Google до основателя собственной EdTech-компании помог мне осознать, что перемены не только необходимы, но и невероятно полезны.
О преодолении своих страхов и переживаний рассказывает Таалай Джумабаев, основатель образовательной платформы Growthhungry.
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Содержание
Сила сложного процента
Я уверен, что любого человека можно довести до уровня работы в Google, если правильно направлять и мотивировать. Пример тому мой брат: гуманитарий по образованию, он за три года вырос от продавца на базаре в Бишкеке до программиста с зарплатой $7 тыс. в месяц.
Я верю в сложный процент: когда маленькими шагами можно прийти к большому успеху. Но на этом пути крайне важны дисциплина, упорство и постоянное обучение.
Я родился в Оше на юге Кыргызстана. Мой жизненный путь круто развернулся уже в пятом классе, когда я обошел на конкурсе шестиклассников и получил полную стипендию на обучение в престижном турецком лицее в Бишкеке. Моей маме тогда пришлось оставить работу врачом-терапевтом и пойти торговать на базар, чтобы дать нам двоим с братом возможность получить качественное образование.
В лицее все технические предметы преподавались исключительно на английском, что в моменте было сложно, но в дальнейшем сыграло ключевую роль в моей карьере. Ещё у нас существовала уникальная традиция — «учебные часы». Каждый вечер с 19:00 до 21:00 все ученики возвращались в школу для двух часов интенсивного и сосредоточенного обучения. Полная тишина была обязательным правилом — никакого общения, никаких отвлекающих факторов.
Оглядываясь назад, я понимаю, насколько эта дисциплина сформировала меня и стала тем умением, которое я очень ценю по жизни. В старших классах лицея я стал участником международной олимпиады по математике — впервые среди студентов-кыргызов.
Все старания вскоре окупились — я поступил на математический факультет СПбГУ. Много участвовал в математических турнирах и развивал навыки решения сложных задач. Именно в университете я начал серьезно погружаться в программирование, особенно меня увлекало создание игр. В какой-то момент вовсе перевелся на «информационные технологии», так как математика все же слишком далека от практики. Параллельно учился в Академии современного программирования основанной Андреем Бреславом (одним из создателей языка Kotlin), чтобы получить больше практических навыков, которых не хватало в университете.
В 2009 и 2010 годах меня брали на стажировку в Кембридж. Так в один момент мечта становится реальностью.
На место претендовали ребята гораздо умнее меня, которые намного лучше программировали, но все же выбрали меня, потому что умение программировать — это одно, а умение ясно донести свою мысль — совсем другое.
Свободное владение английским и сильные soft skills помогли выделиться. Наглядный пример того, что коммуникация и настойчивость открывают двери, о которых даже не мечтал.
В следующие 15 лет после выпуска я работал программистом в России, США и Великобритании, создавая высоконагруженные распределенные системы. Этот путь привел меня сперва на Уолл-стрит, где я проработал три года, а после в Google. По всем меркам, это был «успешный успех».
Самый глупый в комнате
В Google я пришел на позицию Senior Software Engineer и выбрал одну из самых сложных команд в компании. Мы занимались разработкой, масштабированием и оптимизацией высоконагруженных систем, работающих на тысячах серверов по всему миру, обрабатывали триллионы событий в день.
Сказать по-правде, я чувствовал себя самым глупым в комнате, но для меня это скорее хороший признак — он означает, что я нахожусь в окружении очень умных людей.
Google — это компания, где можно получить сильное инженерное образование и стать высококлассным специалистом. За четыре года в компании мне удалось поработать и в Нью-Йорке, и в Остине, а в период пандемии я путешествовал по США, работая удаленно.
Я жил так, как многие назвали бы «мечтой». Работал в Big Tech, занимался передовыми проектами, был окружён блестящими умами и зарабатывал $500 тыс. в год. На бумаге у меня было все: престиж, стабильность и карьера, которой можно только завидовать. Но внутри не покидало ощущение, что что-то не так.
В сентябре 2023 года я принял решение, которое изменило жизнь. Да, из Google тоже увольняются по собственному желанию. Что я и сделал: ушел со своей безопасной и высокооплачиваемой работы ради идеи, в которую искренне верил. Это было не просто сменой карьеры — это был прыжок в неизвестность. Но иногда самые пугающие решения приводят к самым глубоким трансформациям.
Личностный кризис и новая миссия
Кризис идентичности настиг меня в 33 года. Я стал задаваться вопросами: какие у меня ценности, что для меня действительно важно, чего я хочу от жизни? Внешне было все: успешная карьера, финансовая стабильность, сильное окружение. Но внутри оставалась пустота, которую я уже не мог игнорировать. Чувствовал себя так, будто бегу по беговой дорожке, гонюсь за успехом, но не прихожу к финишу.
Карьера в Google вышла на плато. Захотелось бросить вызов самому себе, начав что-то с нуля. После месяцев самоанализа я осознал главное: хочу создавать проекты, которые будут иметь большое влияние на общество, действительно менять жизни людей.
Я мог бы пойти более безопасным путем — присоединиться к Apple, Amazon или другому технологическому гиганту. Но понял, что не хочу просто быть частью большой корпорации. Вместо этого решил следовать своей миссии — реализовать что-то большее, чем я сам, что переживет меня.
Кроме того, мне хотелось внести существенный вклад в развитие своей родины — Кыргызстана, где я вижу большой потенциал для развития. В то время я уже активно занимался социальными инициативами, развивал проект для мам и учителей «Энелер-Мария», и хотел посвящать этому больше времени.
Составил два долгосрочных плана — на 10 и 20 лет, продумывая как и где смогу оставить значимый след. Самым актуальным направлением для меня стала сфера образования. Я выделил три ключевых проекта, которые сегодня являются делом моей жизни: карьерная навигация — инициатива, помогающая людям выстраивать осмысленную карьеру и находить своё призвание; революционный подход к образованию — создание систем на основе ИИ-технологий, которые действительно служат интересам учащихся; «Энелер-Мария» — проект, поддерживающий матерей и учителей, помогая им раскрывать свой потенциал.
Сегодня я полностью погружен в воплощение этих идей, и впервые за долгое время чувствую, что нахожусь именно там, где должен быть. Эта работа наполняет меня ощущением удовлетворенности, смысла и предназначения, которого я никогда не испытывал в корпоративном мире. Хотя тут стоит отметить, что мое решение уйти стало возможным благодаря финансовой независимости, которую я достиг за годы работы в крупных компаниях. Я мог позволить себе рискнуть.
Из IT в предпринимательство
Вот уже полтора года я строю Growthhungry — образовательную экосистему для IT-специалистов, включающую академию, карьерный хаб и социальные инициативы. Путь из точки «принял решение уволиться» до точки «CEO и фаундер стартапа» был и остается полным вызовов.
Было бы глупо отрицать, что мне не было страшно. Выйти из зоны комфорта — как прыгнуть со скалы в бездну без страховки. Я решался на это много месяцев. Но намного сильнее страха — жажда роста.
Мне кажется, страх — отличный показатель того, что ты поставил перед собой действительно серьезную цель.
Я решил не привлекать сторонние инвестиции на старте проекта, а финансировать его самостоятельно. За год мне нужно было построить устойчивую, самоокупаемую компанию, так как моих средств хватало лишь на работу в течение этого времени. Можно было бы остаться работать в Google, параллельно играя в стартапера, и если что заливать деньгами любые свои ошибки и проблемы.
Но я сознательно перекрыл тот золотой краник. Теперь у меня не оставалось запасного варианта, нужно было считать каждую копейку, концентрироваться и впахивать. Любое изменение — это дискомфорт. Большой быстрый рост — боль. Прыгнув со скалы, нужно было в моменте научиться летать. И я учился, так как построить серьезную компанию невозможно без максимального фокуса и погружения.
Самым тяжелым оказалось продавать сложный путь в IT. Большинство конкурентов продают легкую альтернативу: они обещают быстрый вход в профессию и высокую зарплату сразу же после получения диплома.
И, конечно, такой путь пользуется успехом. Но это утопия. Людям часто не хватает стратегического видения: что простые дороги никогда не приведут к значимым достижениям на длинном отрезке.
В последний год в Google я мог сосредоточенно работать всего два часа в день, выполняя план и получая свои полмиллиона долларов. Но перед этим я очень много пахал. Когда только устроился, уезжал из дома в 7 утра и возвращался в 9 вечера, каждый день на протяжении года. И это с учетом того, что у меня уже было 10 лет опыта за спиной.
Чтобы расширить воронку, сначала запустили трехмесячное менторство — но быстро поняли, что так не работает. Слишком короткий срок даже для специалистов среднего уровня. Чтобы действительно закрыть фундамент, человеку нужно гораздо больше времени (а пробелы в знаниях есть практически у каждого).
Потом разработали программу на три года, очень обширную, детальную, но поняли, что и это не работает. В современных условиях, когда обстоятельства меняются со скоростью света, людям сложно зафиксироваться на столь долгий срок.
Плюс у каждого человека свои карьерные цели — невозможно вести группу 3 года и привести всех в одну и ту же точку Б. Кроме того, наши менторы — действующие инженеры лучших компаний мира, получить коммит на целых 3 года от них практически невозможно.
Так, набив шишки, мы оптимизировали программу проекта и уложили весь материал в один год — наконец, сработало. Достигли, как нам кажется, идеального баланса между менторством, теоретическими и практическими знаниями, и навыками найма в одной комплексной программе.
Что по бизнес-инсайтам
Во-первых, мы поняли, что невозможно оставаться одинаково продуктивным и мотивированным в течение всего года. Наша жизнь очень динамична: кто-то женится, у кого-то рождаются дети, кто-то теряет работу и другие значимые события.
В такие периоды эффективнее всего работает поддержка комьюнити и живые встречи с менторами — потому что человеку нужен человек. Также важен регулярный видимый результат, желательно еженедельный. Все знают, как нам важен дорогой дофамин, достающийся тяжелым трудом.
Во-вторых, менторская часть обучения оказалась предельно важна. Сегодня на нас ежедневно льётся огромный поток информации, и он напрямую влияет на наше ментальное здоровье (к сожалению, негативно).
Я считаю, что сейчас ни одна долгосрочная программа не может быть без поддержки ментального здоровья.
У нас в Академии инженерией разума занимается Миша Ледер — инженер-программист и НЛП-практик. За 15+ лет в Google его семинары посетили более 4 тыс. человек. А сейчас он еженедельно работает над тем, чтобы наши студенты находили баланс между работой и личной жизнью, были более счастливыми, и более продуктивными.
Также мы видим, насколько сильно наших студентов мотивируют опытные инженеры, когда объясняют теоретические знания из учебников на практике. Даже скучная теория графов становится увлекательной, если разбирать ее на примере реальных проектов Google.
В-третьих, мы поняли, что без собственной AI-платформы не обойтись. У нас учатся люди из абсолютно разных часовых поясов, от Японии и Кореи до Канады и США. Платформа позволит нам быть гибкими, предоставляя каждому студенту персонализированный подход.
Они смогут учиться в удобное для себя время, при этом у каждого будет четкая структура, подотчетная система, и по-прежнему живые встречи для sense of community. Релиз планируем с первым потоком этого года. Прелесть в том, что многие фичи платформы смогут писать сами студенты — получать реальный опыт работы над реальным проектом.
Новый мир строится по крупицам
Чего вы хотите в жизни? Многие участницы проекта «Энелер-Мария» на старте обучения не могут ответить на этот вопрос.
Я верю в то, что мы создаем себя сами, шаг за шагом. При этом огромную базу, в том числе ментальную, в нас закладывают родители. Если твой ребенок, одет, обут, сыт и не плачет — это не значит, что твоя работа как родителя закончена. У детей есть мнение, с которым нужно считаться, и эмоции, которые нужно принимать. Если они получают чуть больше любви, понимания и поддержки от родителей, их ждет совсем другая жизнь. Такие вещи критически важны, если мы хотим растить здоровую нацию.
«Энелер-Мария» мы с друзьями начали развивать, когда я еще работал в Google. Идея проекта возникла после того, как я начал публиковать челленджи для личностного роста в соцсетях. Я заметил, что большинство участников моих челленджей — женщины в возрасте 25-35 лет.
И понял, что в Средней Азии действительно мало возможностей для матерей развиваться и получать поддержку. Родив ребенка, многие женщины остаются дома, становятся финансово-зависимыми, у них нет ни сил, ни ресурсов для развития.
Через матерей можно добиться очень многого. Именно поэтому мы решили вкладываться в развитие детей через них. Суть проекта — внедрить идею осознанного родительства и помочь женщинам в Средней Азии раскрыть свой потенциал.
Проект финансируется исключительно за счет моих личных средств и средств моих друзей, без привлечения грантов. Не зависеть от внешних источников финансирования — принципиальная позиция. Я считаю, что проекты, которые зависят от грантов, часто теряют свою эффективность, так как вынуждены подстраиваться под требования доноров.
Энелер — переводится как «мамы». Мария — имя моей бабушки. За четыре года существования проекта в нём приняли участие от 660 девушек в год запуска (2021) до 3150 в прошлом году, когда мы подключили Казахстан. В этом году ставим себе целью привлечь до 5000 участниц.
Помню, самым трогательным моментом для меня стало признание одной из мам: «Самое важное, что я поняла за время этого проекта — что я тоже человек». В своем самопожертвовании она забыла себя. Ее дочь и сын выросли бы с пониманием, что жена — это прислуга в доме. И этот порочный круг не разорвется пока не изменится мышление.
Новый мир строится по крупицам. Результат мы сможем увидеть лишь через много лет, и скорее всего не сможем измерить. Но эти женщины — меняют целое поколение.
Вместо вывода
Когда я встречаю нового студента, я спрашиваю: «Где ты сейчас?» и «Куда ты хочешь прийти?». Ответы всегда разные: наши студенты приходят из самых разных сфер, у каждого своя уникальная история и мотивация.
Кто-то приходит, чтобы заполнить пробелы в знаниях, кто-то — чтобы сменить профессию, а кто-то — чтобы попасть в Big Tech. Но всех объединяет жажда роста и стремление преодолеть границы возможного. Моя главная награда — видеть, как люди не просто находят работу, а становятся теми профессионалами, которыми они достойны быть.
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