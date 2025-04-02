«Захотелось бросить вызов себе»: как я уволился из Google ради мечты стать предпринимателем

Изменения пугают. Особенно в сфере технологий, где все постоянно меняется: новые технологии возникают стремительно, рынок труда нестабилен, а карьерные пути закручиваются самым непредсказуемым образом. Мой путь от инженера в Google до основателя собственной EdTech-компании помог мне осознать, что перемены не только необходимы, но и невероятно полезны.

Сила сложного процента

Я уверен, что любого человека можно довести до уровня работы в Google, если правильно направлять и мотивировать. Пример тому мой брат: гуманитарий по образованию, он за три года вырос от продавца на базаре в Бишкеке до программиста с зарплатой $7 тыс. в месяц.

Я верю в сложный процент: когда маленькими шагами можно прийти к большому успеху. Но на этом пути крайне важны дисциплина, упорство и постоянное обучение.

Я родился в Оше на юге Кыргызстана. Мой жизненный путь круто развернулся уже в пятом классе, когда я обошел на конкурсе шестиклассников и получил полную стипендию на обучение в престижном турецком лицее в Бишкеке. Моей маме тогда пришлось оставить работу врачом-терапевтом и пойти торговать на базар, чтобы дать нам двоим с братом возможность получить качественное образование.

В лицее все технические предметы преподавались исключительно на английском, что в моменте было сложно, но в дальнейшем сыграло ключевую роль в моей карьере. Ещё у нас существовала уникальная традиция — «учебные часы». Каждый вечер с 19:00 до 21:00 все ученики возвращались в школу для двух часов интенсивного и сосредоточенного обучения. Полная тишина была обязательным правилом — никакого общения, никаких отвлекающих факторов.

Оглядываясь назад, я понимаю, насколько эта дисциплина сформировала меня и стала тем умением, которое я очень ценю по жизни. В старших классах лицея я стал участником международной олимпиады по математике — впервые среди студентов-кыргызов.

Все старания вскоре окупились — я поступил на математический факультет СПбГУ. Много участвовал в математических турнирах и развивал навыки решения сложных задач. Именно в университете я начал серьезно погружаться в программирование, особенно меня увлекало создание игр. В какой-то момент вовсе перевелся на «информационные технологии», так как математика все же слишком далека от практики. Параллельно учился в Академии современного программирования основанной Андреем Бреславом (одним из создателей языка Kotlin), чтобы получить больше практических навыков, которых не хватало в университете.

В 2009 и 2010 годах меня брали на стажировку в Кембридж. Так в один момент мечта становится реальностью.

На место претендовали ребята гораздо умнее меня, которые намного лучше программировали, но все же выбрали меня, потому что умение программировать — это одно, а умение ясно донести свою мысль — совсем другое.

Свободное владение английским и сильные soft skills помогли выделиться. Наглядный пример того, что коммуникация и настойчивость открывают двери, о которых даже не мечтал.

В следующие 15 лет после выпуска я работал программистом в России, США и Великобритании, создавая высоконагруженные распределенные системы. Этот путь привел меня сперва на Уолл-стрит, где я проработал три года, а после в Google. По всем меркам, это был «успешный успех».

Самый глупый в комнате

В Google я пришел на позицию Senior Software Engineer и выбрал одну из самых сложных команд в компании. Мы занимались разработкой, масштабированием и оптимизацией высоконагруженных систем, работающих на тысячах серверов по всему миру, обрабатывали триллионы событий в день.

Сказать по-правде, я чувствовал себя самым глупым в комнате, но для меня это скорее хороший признак — он означает, что я нахожусь в окружении очень умных людей.

Google — это компания, где можно получить сильное инженерное образование и стать высококлассным специалистом. За четыре года в компании мне удалось поработать и в Нью-Йорке, и в Остине, а в период пандемии я путешествовал по США, работая удаленно.

Я жил так, как многие назвали бы «мечтой». Работал в Big Tech, занимался передовыми проектами, был окружён блестящими умами и зарабатывал $500 тыс. в год. На бумаге у меня было все: престиж, стабильность и карьера, которой можно только завидовать. Но внутри не покидало ощущение, что что-то не так.

В сентябре 2023 года я принял решение, которое изменило жизнь. Да, из Google тоже увольняются по собственному желанию. Что я и сделал: ушел со своей безопасной и высокооплачиваемой работы ради идеи, в которую искренне верил. Это было не просто сменой карьеры — это был прыжок в неизвестность. Но иногда самые пугающие решения приводят к самым глубоким трансформациям.