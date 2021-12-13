Разработка игры на основе тренда из TikTok: что для этого нужно?

Каждый день в мире появляются тренды, которые можно использовать в качестве идеи для проекта. Как создать мобильную игру на основе тренда, что важно учесть и какая команда для этого нужна, рассказывает Дмитрий Ковалев, Lead Game Producer минской игровой студии FreePlay . Этот материал будет полезен игровым компаниям и фрилансерам, которые работают в жанре гиперказуальных игр или хотят освоить это направление.

Команда

Количество специалистов в игровой команде разнится в зависимости от типа игры и продуктовой стратегии.

Наша команда, которая разрабатывала первую версию игры Fidget Toys Trading, состояла из 8 человек: гейм-продюсер, дизайнеры, 3D-художники, программисты. Весь состав мы разделили на микрокоманды: одна часть занималась основным проектом, вторая — экспериментами с механиками и графикой для креативов, третья — аналитикой первой версии игры.

Мы выбрали такой подход, чтобы иметь возможность быстро масштабироваться, если результаты первой итерации игры окажутся хорошими. В итоге это оказалось верным решением.

Если говорить о рабочих процессах, мы проводим еженедельные созвоны, на которых обсуждаем популярные проекты и их креативы, которые вышли в мировой топ или показывают впечатляющие результаты. Важно, чтобы вся команда разработки присутствовала на созвонах.

Каждый член команды обладает определенным опытом и видением, которые помогают составить более целостное представление о разбираемом проекте и найти инсайты. Например, программисты подмечают технологии, которые используются для построения физики и механики креатива, и в дальнейшем могут подсказать, где применить такую же технологию в собственном продукте, чтобы он стал еще интереснее.

Где искать тренды?

Тренды можно искать везде: от соцсетей до раздела «Тренды» в Google. Мы определили для себя следующие основные инструменты:

Storeglide — платформа для отслеживания новых игр в App Store and Google Play. Этот ресурс помогает ориентироваться в происходящем на рынке и понимать, в каком направлении он движется.

Sensor Tower — аналитическая платформа, с помощью которой можно проводить конкурентное сравнение и посмотреть, какие креативы используются другими компаниями.

YouTube — здесь следите за блогерами.

Среди последних мы выделяем для себя три категории:

Первая категория — блогеры, которые делают обзоры. Здесь не стоит устанавливать рамки — изучайте различные обзоры челленджей, игр, смешных или вирусных видео. Блогеры конкурируют между собой и стремятся первыми сделать контент, который соберет много просмотров. Поэтому выберите для себя несколько топовых обзорщиков и постоянно следите за ними. Так вы будете в курсе актуальных и зарождающихся трендов.

Вторая категория — люди, которые создают изделия, рисуют картины разными способами или занимаются другими видами искусства. Их деятельность — тоже хороший источник для поиска идей.

Третья категория — обзорщики гиперказуальных игр. Обзоры этих блогеров экономят время: за пару минут вы узнаете все о игре без необходимости скачивать ее. К слову, это отличный инструмент после выхода вашего продукта на глобальный рынок.

Вы можете посмотреть, как пользователь взаимодействует с игрой и отметить, есть ли места, где он ведет себя не так, как предполагалось, а также возникают ли у него сложности на каком-либо этапе. Так вы поймете, что можно улучшить.

TikTok — социальная сеть, где тренды появляются чуть ли не каждый день. Поэтому важно находить время для изучения нового контента на этой платформе.

В целом TikTok очень нужный инструмент для масштабирования и маркетинга, и чем лучше вы будете понимать его аудиторию, тем проще вам будет развивать проект. В приложении есть отдельный раздел, который называется discover, где собраны трендовые хэштеги на определенный момент — анализируйте их.

Еще одно хорошее упражнение — следить за аккаунтами, в которых выкладывают гиперказуальные игры и разбирать, пытаться понять, почему одни ролики становятся виральными, а другие — нет.

Лайфхак: из комментариев под постами можно узнать, что «заходит» аудитории, почему конкретно этот ролик собирает лайки и репосты, и по какой причине остальные видео не столь успешны, что в них не нравится.

Вопросы разработки

Наш проект вышел на базе тренда из TikTok — обмен игрушками (#fidgettrading).

Существует несколько важных аспектов при разработке продукта на основе тренда:

1. Удержание пользователя

Для начала стоит проанализировать, достаточно ли глубины механики у выбранного тренда — не заскучает ли игрок? Возможно, помимо одной механики следует сделать сборку из нескольких, чтобы пользователь еще больше погружался в игру, а трендовую механику использовать для привлечения.

Мы остановились на одной механике — коллекционирование. Это сильный мотиватор, который отлично показывает себя в метаиграх.

2. Контент

Нужно отобрать контент, который вы возьмете из тренда. Определите, какие свойства контента вы хотите перенести в игру, и начинайте поиск подходящих элементов и предметов, которые сейчас популярны и набирают оборот.

В #fidgettrading в обмене обычно участвовали ASMR-игрушки (антистресс-игрушки), и нашей целью было перенести эти антистресс-свойства в проект. Поэтому в качестве основных игрушек мы выбрали поп-ит, симпл-димпл и сквиш.

3. Скорость разработки

Учитывая реалии рынка, нужно понимать, что тренд рано или поздно заметят другие и начнут разрабатывать практически аналогичный проект. В этом случае важно выстроить оперативный процесс разработки, исходя из ваших ресурсов и планов.

4. Креативы

Помимо того, что тренды довольно быстро устаревают, нужно помнить, что не все люди с ними в принципе знакомы. Поэтому заранее позаботьтесь о рекламных видео: проработайте различные варианты графики, вид камеры и сюжетов, которые могли бы заинтересовать и тех, кто не видел тренд.

Подготовьте багаж креативов еще до выхода в глобальный запуск. Так, после запуска вы сможете сконцентрироваться на внесении небольших правок в игровые метрики.

Советы

Учитывая постоянный рост цены установки, нужно стараться ее снизить либо приостановить. И не переставайте улучшать игровые метрики даже после выхода на глобал.

Наблюдайте за событиями из реальной жизни и интегрируйте их в игры. Например, к приближению Хэллоуина мы подготовили креативы в тематике этого праздника, и они отработали лучше большинства креативов, которые мы делали до этого.

Выводы

Организуйте процесс разработки таким образом, чтобы при масштабировании вам не пришлось его резко перестраивать. Непрерывно следите за продуктами, которые выходят на рынок, а также за конкурентами и их креативами. Нужно разбирать, что в них интересно, что реализовано некачественно, какие есть ошибки. Эта информация поможет вам в разработке собственных креатив и снизить CPI (стоимость установки приложения). Аналитические платформы, социальные сети и видеохостинги — одни из основных инструментов для поиска трендов. Оценивайте тренд с разных точек зрения: глубина механики, используемый контент, скорость распространения, информированность вашей целевой аудитории об этом тренде.

Фото на обложке: Shutterstock / NeoLeo