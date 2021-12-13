Разработка игры на основе тренда из TikTok: что для этого нужно?

Каждый день в мире появляются тренды, которые можно использовать в качестве идеи для проекта. Как создать мобильную игру на основе тренда, что важно учесть и какая команда для этого нужна, рассказывает Дмитрий Ковалев, Lead Game Producer минской игровой студии FreePlay. Этот материал будет полезен игровым компаниям и фрилансерам, которые работают в жанре гиперказуальных игр или хотят освоить это направление.
Команда
Количество специалистов в игровой команде разнится в зависимости от типа игры и продуктовой стратегии.
Наша команда, которая разрабатывала первую версию игры Fidget Toys Trading, состояла из 8 человек: гейм-продюсер, дизайнеры, 3D-художники, программисты. Весь состав мы разделили на микрокоманды: одна часть занималась основным проектом, вторая — экспериментами с механиками и графикой для креативов, третья — аналитикой первой версии игры.
Мы выбрали такой подход, чтобы иметь возможность быстро масштабироваться, если результаты первой итерации игры окажутся хорошими. В итоге это оказалось верным решением.
Если говорить о рабочих процессах, мы проводим еженедельные созвоны, на которых обсуждаем популярные проекты и их креативы, которые вышли в мировой топ или показывают впечатляющие результаты. Важно, чтобы вся команда разработки присутствовала на созвонах.
Каждый член команды обладает определенным опытом и видением, которые помогают составить более целостное представление о разбираемом проекте и найти инсайты. Например, программисты подмечают технологии, которые используются для построения физики и механики креатива, и в дальнейшем могут подсказать, где применить такую же технологию в собственном продукте, чтобы он стал еще интереснее.
Где искать тренды?
Тренды можно искать везде: от соцсетей до раздела «Тренды» в Google. Мы определили для себя следующие основные инструменты:
- Storeglide — платформа для отслеживания новых игр в App Store and Google Play. Этот ресурс помогает ориентироваться в происходящем на рынке и понимать, в каком направлении он движется.
- Sensor Tower — аналитическая платформа, с помощью которой можно проводить конкурентное сравнение и посмотреть, какие креативы используются другими компаниями.
- YouTube — здесь следите за блогерами.
Среди последних мы выделяем для себя три категории:
Первая категория — блогеры, которые делают обзоры. Здесь не стоит устанавливать рамки — изучайте различные обзоры челленджей, игр, смешных или вирусных видео. Блогеры конкурируют между собой и стремятся первыми сделать контент, который соберет много просмотров. Поэтому выберите для себя несколько топовых обзорщиков и постоянно следите за ними. Так вы будете в курсе актуальных и зарождающихся трендов.
Вторая категория — люди, которые создают изделия, рисуют картины разными способами или занимаются другими видами искусства. Их деятельность — тоже хороший источник для поиска идей.
Третья категория — обзорщики гиперказуальных игр. Обзоры этих блогеров экономят время: за пару минут вы узнаете все о игре без необходимости скачивать ее. К слову, это отличный инструмент после выхода вашего продукта на глобальный рынок.
Вы можете посмотреть, как пользователь взаимодействует с игрой и отметить, есть ли места, где он ведет себя не так, как предполагалось, а также возникают ли у него сложности на каком-либо этапе. Так вы поймете, что можно улучшить.
TikTok — социальная сеть, где тренды появляются чуть ли не каждый день. Поэтому важно находить время для изучения нового контента на этой платформе.
В целом TikTok очень нужный инструмент для масштабирования и маркетинга, и чем лучше вы будете понимать его аудиторию, тем проще вам будет развивать проект. В приложении есть отдельный раздел, который называется discover, где собраны трендовые хэштеги на определенный момент — анализируйте их.
Еще одно хорошее упражнение — следить за аккаунтами, в которых выкладывают гиперказуальные игры и разбирать, пытаться понять, почему одни ролики становятся виральными, а другие — нет.
Лайфхак: из комментариев под постами можно узнать, что «заходит» аудитории, почему конкретно этот ролик собирает лайки и репосты, и по какой причине остальные видео не столь успешны, что в них не нравится.
Вопросы разработки
Наш проект вышел на базе тренда из TikTok — обмен игрушками (#fidgettrading).
Существует несколько важных аспектов при разработке продукта на основе тренда:
- 1. Удержание пользователя
Для начала стоит проанализировать, достаточно ли глубины механики у выбранного тренда — не заскучает ли игрок? Возможно, помимо одной механики следует сделать сборку из нескольких, чтобы пользователь еще больше погружался в игру, а трендовую механику использовать для привлечения.
Мы остановились на одной механике — коллекционирование. Это сильный мотиватор, который отлично показывает себя в метаиграх.
- 2. Контент
Нужно отобрать контент, который вы возьмете из тренда. Определите, какие свойства контента вы хотите перенести в игру, и начинайте поиск подходящих элементов и предметов, которые сейчас популярны и набирают оборот.
В #fidgettrading в обмене обычно участвовали ASMR-игрушки (антистресс-игрушки), и нашей целью было перенести эти антистресс-свойства в проект. Поэтому в качестве основных игрушек мы выбрали поп-ит, симпл-димпл и сквиш.
- 3. Скорость разработки
Учитывая реалии рынка, нужно понимать, что тренд рано или поздно заметят другие и начнут разрабатывать практически аналогичный проект. В этом случае важно выстроить оперативный процесс разработки, исходя из ваших ресурсов и планов.
- 4. Креативы
Помимо того, что тренды довольно быстро устаревают, нужно помнить, что не все люди с ними в принципе знакомы. Поэтому заранее позаботьтесь о рекламных видео: проработайте различные варианты графики, вид камеры и сюжетов, которые могли бы заинтересовать и тех, кто не видел тренд.
Подготовьте багаж креативов еще до выхода в глобальный запуск. Так, после запуска вы сможете сконцентрироваться на внесении небольших правок в игровые метрики.
Советы
- Учитывая постоянный рост цены установки, нужно стараться ее снизить либо приостановить. И не переставайте улучшать игровые метрики даже после выхода на глобал.
- Наблюдайте за событиями из реальной жизни и интегрируйте их в игры. Например, к приближению Хэллоуина мы подготовили креативы в тематике этого праздника, и они отработали лучше большинства креативов, которые мы делали до этого.
Выводы
- Организуйте процесс разработки таким образом, чтобы при масштабировании вам не пришлось его резко перестраивать.
- Непрерывно следите за продуктами, которые выходят на рынок, а также за конкурентами и их креативами. Нужно разбирать, что в них интересно, что реализовано некачественно, какие есть ошибки. Эта информация поможет вам в разработке собственных креатив и снизить CPI (стоимость установки приложения).
- Аналитические платформы, социальные сети и видеохостинги — одни из основных инструментов для поиска трендов.
- Оценивайте тренд с разных точек зрения: глубина механики, используемый контент, скорость распространения, информированность вашей целевой аудитории об этом тренде.
Фото на обложке: Shutterstock / NeoLeo
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