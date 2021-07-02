Кто такой гейм-дизайнер и как им стать?

На фоне пандемии индустрия видеоигр находится в полном порядке — только в прошлом году, по данным исследовательской компании IDC, она прибавила 20%, обогнав доходы спорта и кино. В этом велика заслуга гейм-дизайнеров, которые как раз придумывают и создают видеоигры. Виктория Гусарова, выпускница буткамп-школы программирования Elbrus Coding Bootcamp и разработчик компании Playgendary, рассказала о том, кто такой гейм-дизайнер, о структуре игр и навыках, помогающих создавать новые увлекательные истории, в которые играют миллионы людей.

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Что такое геймдизайн

Геймдизайн — обширная область, основанная на компьютерных науках, программировании и графическом дизайне. Профессия окутана неким романтическим ореолом, и здесь действительно большую роль играет творческое начало. Однако не всем, кто любит играть в видеоигры, понравится их создавать.

Геймдизайн можно считать инструментом планирования всего процесса создания видеоигры. Ни одна игра не может быть сделана без плана, а геймдизайн и есть процесс создания такого плана. Это гибридизация творчества и технических навыков, которые объединяются в четко сформулированную идею о том, что люди могут работать с использованием конкретных и выполнимых задач.

Типы геймдизайна

Внутри профессии существует пять основных направлений работы:

Системный дизайн, то есть создание правил и общих расчетов для игры — это задача актуальна для абсолютно любой игры;

Контент-дизайн — создание персонажей, предметов, миссий и всего, что «населяет» игру;

Дизайн уровней — работа над уровнями, ландшафтом карт и расположением объектов на карте;

Дизайн мира — продумывание пространств и локаций для многопользовательских открытых игр;

Дизайн интерфейсов (UI), то есть того, как игрок взаимодействует с игрой, получает реакцию на свои действия.

Что такое «Ядро игры»

Разработка дизайна любой игры начинается с «ядра игры» — это основные действия, которые структурируют весь дизайн, и игроки участвуют в многократной циклической последовательности. Например, в Mario это были ходьба, бег и прыжки. Различные враги, окружающие предметы – все здесь для того, чтобы удивить игрока, бросить вызов его навыкам. Другими словами, добавить дополнительную глубину опыта.

Основной цикл геймплея состоит из действий, которые игроки могут предпринять в любой момент времени. Мы ожидаем, что игрок будет использовать их регулярно. Это бег и прыжок в беге, обмен драгоценными камнями и так далее. Основная петля геймплея может напоминать что-то вроде ходьбы, атаки, сбора монет.

Задача этих действий — удержать пользователя как можно дольше в игре. На мобильном телефоне или в сети, если основная механика не интуитивна, управление не идеально, можно потерять игрока в течение минуты или двух.

Гейм-дизайнер должен задуматься: какой опыт он хочет предоставить? Что уникально и существенно для его проекта? Все аспекты дизайна игры взаимосвязаны, как и различные петли, которые его создают.

Термины в геймдизайне

Терминологии в геймдизайне можно посвятить отдельную статью (и не одну), я приведу только шесть из них в качестве примера.

Матч-мейкинг — автоматический подбор соперников по уровню в многопользовательской онлайн-игре так, чтобы им не было скучно играть друг с другом, т.е. силы их должны быть примерно равны.

Фетч-квест — это рутинные и скучные квесты, когда игрок, например, забирает посылку в пункте А и отдает в пункте Б. Такие истории сегодня считаются дурным тоном для любой игры.

Итерирование — повторная разработка продукта или его части, чтобы достигнуть более высокого качества или отладить функционал. Итерирование может производиться много раз.

Пайплайн — порядок разработки и способ наладить взаимодействия между отделами и людьми, которые занимаются разными частями разработки.

Вертикальный срез — неполная версия игры, в которой тем не менее уже присутствуют все ключевые элементы, механики и так далее.

Понятие МДЭ

Любой гейм-дизайнер мыслит в трех категориях: механика, динамика и эстетика. Они помогают формализовать проектирование игр и корректно оценить качество разработки на каждом этапе.

Механика игры является основой геймдизайна. Это правила игры в широком смысле слова. В настолках, например, бросание кубиков, игровые раунды, ходы, пропуск ходов и есть механика. В компьютерных и консольных механика чуть сложнее, но она тоже объединяет все алгоритмы и логические связи игры.

Динамика игры — это поведение механики в процессе игры, отклик на действия игрока и механический отклик самого игрока на случающиеся события. Другими словами, это реализация механики на практике.

Эстетика игры — все эмоциональные реакции, которые вызывает игра у человека в результате прохождения (т.е. механики и динамики). Наслаждение от процесса прохождения, стимулирование фантазии, ощущение единства с другими игроками, соперничество и так далее.

Интеллектуальная собственность в геймдизайне

Многие игры основаны на интеллектуальной собственности: Spiderman и Pokemon Go используют героев комиксов и мультсериалов, FIFA и NHL — бренды звезд спорта и самых известных команд мира, The Harry Potter — сюжет культовой книги.

Для разработчиков игр использование интеллектуальной собственности — это гарантия, что их игра будет пользоваться как минимум популярностью у фанатов первоисточника (а ещё поможет в продвижении, так как об этом охотнее расскажут СМИ, да и POS-материалы в точках продаж с любимыми героями привлекут больше внимание), а для обладателя прав на произведение — дополнительный способ монетизировать предыдущую работу.

Win-win история, которая смягчает риск.

Но некоторые разработчики игр идут по пути производства проектов с нуля, создавая свою интеллектуальную собственность и дальше на ней дополнительно зарабатывая. Например, за счет мерча, экранизаций, создания комиксов и книг. Вспомните, например, Warcraft.

Что входит в понятие геймдизайна?

Гейм-дизайнер — носитель идеи, который руководит всеми другими подразделениями и оценивает, насколько их работа отвечает изначальному замыслу. Некоторые сравнивают роль дизайнера игры с кинорежиссером в кино. Хотя работа варьируется в зависимости от размера студии, ваши обязанности могут включать:

Развитие сюжетной линии, истории персонажей и диалогов;

Разработка геймплея, правил и системы подсчета очков;

Определение уровня сложности;

Создание интерфейсов и среды;

Дизайн уровней и мира;

Программирование/скриптование;

Цифровое редактирование;

Визуализация изображения;

Тестирование.

Гейм-дизайнер — сценарист работает над сюжетом игры, что включает в себя создание сеттинга (среды) и истории, создание персонажей и их предысторий, планирование повествовательного сюжета и, возможно, написание всего диалога. В больших командах гейм-дизайнер может просто координировать действия со специально назначенными сценаристами. Тем не менее, он всё равно часто будет вовлечен в создание сюжета.

Гейм-дизайнер — художник переводит созданный сценаристом мир в визуальную форму. Отрисовывает квесты, сценарии, персонажей, вещи, миры, уровни и так далее. Если проект большой, то он контролирует этот процесс и визирует работы художников.

Гейм-дизайнер — контент-менеджер работает с игровой логикой, создает целостный геймплей и продумывает детали. Прорабатывает квесты, диалоги и сценарии, поддерживает и корректирует существующие, следит за интеграцией контента в игру, участвует в предварительном тестировании, дает задачи художникам и сценаристам, делится с ними информацией о достоверности моделей, например, исторической и так далее.

Гейм-дизайнер — аналитик под лупой изучает пользовательский опыт и данные, глубоко погружается в цикл жизни игроков. Например, если это приложение — сколько людей его скачали, сколько времени в нем проводят, как часто и как долго заходят, на каких уровнях «отваливаются» и т.д.

Аналитик также занимается прогнозом и осуществлением монетизации. Например, смотрит, что люди покупают внутри игры, а что нет, и исходя из этого корректируют предложения или дают задачу гейм-дизайнерам других направлений поработать над юнитами и предметами.

Гейм-дизайнер — программист либо занимается программированием сам, либо контролирует технические аспекты. По-хорошему, большинство разработчиков игр должны разбираться и в программировании, и в компьютерных науках, и в математике.

В более крупных командах гейм-дизайнер может и не программировать вообще, но базовые знания все равно необходимо иметь, чтобы контролировать производство игры. Потому что если программист в команде делает что-то не то, гейм-дизайнеру будет трудно сообщить о проблеме. А с технической подготовкой они смогут поговорить «на одном языке».

Языки программирования. Некоторые популярные языки выдержали испытание временем, пережив многочисленные изменения в технологической индустрии. Есть и относительно новые, разработанные для адаптации к этим изменениям. Самыми «ходовыми» в геймдеве являются C# и Java, затем — Python и С++.

Планирование и создание игрового дизайна. Частью обязанностей игрового дизайнера является определение эстетики игры. Такая работа может включать в себя создание базовых дизайнов персонажей, визуальных дизайнов среды. Здесь также будут приниматься технические решения, такие как: делать ли пиксель-арт, 3D-графику и так далее.

В некоторых случаях разработчики игр создают базовую концепцию, которую затем передают профессиональному гейм-дизайнеру, чтобы оформить её в удобный материал для создателей игрового контента.

Этапы создания игры

Процесс создания игры можно разделить на этапы. Приходя к концу каждого из них, разработчик должен предоставить определенный контент. Это может быть документ, комплект художественных объектов или цельная игра.

Препродакшн в геймдизайне сводится к написанию концепт-документа и принципиального бизнес-плана по игре с расчетом затрат и времени на подготовку бета-версии, описанием аудитории игры, темы, жанра, целевых платформ, очень краткого списка фич. Идея проекта должна быть четко понятна уже на этом этапе, который заканчивается утверждением у инвестором.

сводится к написанию концепт-документа и принципиального бизнес-плана по игре с расчетом затрат и времени на подготовку бета-версии, описанием аудитории игры, темы, жанра, целевых платформ, очень краткого списка фич. Идея проекта должна быть четко понятна уже на этом этапе, который заканчивается утверждением у инвестором. Проработка концепции включает подготовку сюжета игры, описание основных и второстепенных героев (включая эскизы), механики игры, уровней и миров. В результате этой части работы на бумаге должна быть готова игра в общих её чертах.

включает подготовку сюжета игры, описание основных и второстепенных героев (включая эскизы), механики игры, уровней и миров. В результате этой части работы на бумаге должна быть готова игра в общих её чертах. Прототипирование — следующий этап, когда дизайнеры фокусируются на игре, пренебрегая графикой. Ключевой фактор здесь — скорость, ведь чем больше итераций, тем выше качество. По итогам прототипирования понятно общее ощущение от игры, ее механики; можно оценить насколько весь процесс получается динамичным и увлекательным.

— следующий этап, когда дизайнеры фокусируются на игре, пренебрегая графикой. Ключевой фактор здесь — скорость, ведь чем больше итераций, тем выше качество. По итогам прототипирования понятно общее ощущение от игры, ее механики; можно оценить насколько весь процесс получается динамичным и увлекательным. Документация. Гейм-дизайнеры в самом начале проекта создают специальный «живущий» дизайн-документ, который постоянно претерпевает ревизии и видоизменяется, содержит полное дизайнерское видение игры. Обращаясь к этому документу, каждый из исполнителей сможет точно представлять, как устроена игра, механика, сюжет, отношения персонажей и так далее. Такой документ может размещаться в файле документа или в вики.

Гейм-дизайнеры в самом начале проекта создают специальный «живущий» дизайн-документ, который постоянно претерпевает ревизии и видоизменяется, содержит полное дизайнерское видение игры. Обращаясь к этому документу, каждый из исполнителей сможет точно представлять, как устроена игра, механика, сюжет, отношения персонажей и так далее. Такой документ может размещаться в файле документа или в вики. Продакшн — непосредственный процесс создания игры, который содержит несколько итераций. Например, в альфа-версии весь код теоретически завершен, но ещё много багов и неидеальный баланс, бета-версия более стабильна, в ней учтено большинство багов, контент прописан и внедрен, золотая версия — это та, которая идет в релиз.

Но с выходом игры процесс не заканчивается. Команда может создавать новые уровни, функции, предметы, квесты, расширяя и дополняя изначальную версию или убирая какие-то этапы, исходя из рекомендаций аналитиков.

Командная работа

Разработка игр — проектная командная вещь, поэтому объем работы и уровень стресса варьируются в зависимости от того, на каком этапе проекта вы сейчас находитесь. Точно можно сказать, что за рабочий день вам придется общаться с множеством разных людей. Это делает труд гейм-дизайнера одновременно и интересным, и сложным.

Главное — помнить, что начинаться все может с идеи, а затем стать чем-то, от чего потенциально получат удовольствие миллионы людей.

Многое зависит и от размера команды. Разработчик компьютерных игр может делегировать определенные задачи конкретным специалистам. В этом случае гейм-дизайнер будет проводить время, общаясь и сотрудничая с членами команды, чтобы убедиться, что все созданное — будь то изображение или само программирование — соответствует специфике дизайна.

Зарплата гейм-дизайнера

Если именитые гейм-дизайнеры получают миллионы долларов, то новичку придется начать с сумм поскромнее. Согласно информации Payscale, средняя годовая зарплата игрового дизайнера составляет $63838, а максимальная может достигать $93926.

Заработная плата в значительной степени зависит от опыта, местоположения, размера студии и отрасли, так что может быть выше или ниже этих средних показателей.

Благодаря многолетнему опыту и знаниям можно значительно повысить эти средние показатели. Заработок игровых дизайнеров зависит от их специализации и объема выполняемых работ

По состоянию на май 2021 года, средняя годовая зарплата игрового дизайнера в США составляла $130000 в год. Если взять калькулятор, то час будет стоить примерно $62.50.

Средняя месячная зарплата специалиста в России — 45000 руб. ($726). Старший гейм-дизайнер зарабатывает около 80000 руб. ($1290). В Москве зарабатывают от 88 до 140 тыс. рублей ($1419 — 2557), а в Санкт-Петербурге — от 60 до 80 тыс. ($967 — $1290).

Где учиться геймдизайну?

Если после прочитанного вы все еще хотите обучаться геймдизайну, знайте, что хотя многие вещи можно освоить самостоятельно, формальное образование не помешает.

Тем, у кого английский язык на уровне, можно отучиться в одном из западных вузов или спецшкол. В России геймдизайну тоже учат.

Так, в Высшей школе экономики действует программа бакалавриата «Геймдизайн и виртуальная реальность». Здесь студенты проходят разные этапы разработки игр: учатся оформлению первоначальной идеи, создают сюжет, игровые сценарии, думают, как монетизировать будущий продукт.

В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна есть программа бакалавриата «Анимация и графика компьютерных игр». Тут студенты больше сосредоточены на освоении технических программ, изучают основы веб-дизайна, техники графики, рисунка, принципов создания окружения и т.д.

Даже присравнении этих двух программ становится понятно, что выбирать обучение необходимо из тех задач, которые вы хотите решать: будете ли вы заниматься разработкой игр, то есть визуализацией и созданием кода, или непосредственно геймдизайном, то есть рулить игровыми механиками.

Курсов по этой интересной профессии тоже большое количество. При выборе обращайте внимание на экспертизу преподавателей, сколько учеников в группе, сколько лично вам будет уделяться времени. Важный фактор также – есть ли последующее трудоустройство или хотя бы практика.

Вот список книг, которые подойдут для начального уровня:

Tracy Fullerton (Трейси Фуллертон) «Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games». Jesse Schell (Джесси Шелл) «The Art of Game Design: A Book of Lenses». Steve Swink (Стив Свинк) «Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation». Scott Rogers (Скотт Роджерс) «Level Up! The Guide to Great Video Game Design». Raph Koster (Раф Костер) «Theory of Fun for Game Design».

Как стать гейм-дизайнером

Получить хорошую работу в индустрии непросто, это требует усердного труда и самоотверженности. Вы должны обладать некоторыми техническими знаниями и художественными навыками, а также пониманием того, как сделать что-то забавным, привлекательным и денежным.

Для создания дизайна и анимации нужно изучить несколько программ:

Создание интерфейса: Photoshop и Sketch.

Принципы создания интерфейса: Google Material Design и Apple’s UI Do’s and Don’ts.

Создание 2D-объектов: Photoshop, Gimp и Paint Tool SAI (для графики в стиле аниме).

Создание 3D-объектов: Blender (мощное ПО со сложным обучением), Maya (для анимации), 3D Max (для отрисовки).

Возможно, на должности гейм-дизайнера вам придется совмещать сразу несколько ролей. В большой студии ваша работа может быть более узконаправленной, чем в маленькой студии с небольшим числом сотрудников. Например, команда из 5-10 специалистов будет работать совсем иначе, чем команда из 1000 человек, как в Ubisoft или EA.

Важно также отметить, что если вы изучаете дизайн игр, вы не обязательно станете гейм-дизайнером. Существует множество различных рабочих мест, из которых можно выбирать, и с развитием технологии, которое происходит так быстро, новые рабочие места создаются постоянно.

Фото на обложке: pixabay.com