Кто такой гейм-дизайнер и как им стать?

На фоне пандемии индустрия видеоигр находится в полном порядке — только в прошлом году, по данным исследовательской компании IDC, она прибавила 20%, обогнав доходы спорта и кино. В этом велика заслуга гейм-дизайнеров, которые как раз придумывают и создают видеоигры. Виктория Гусарова, выпускница буткамп-школы программирования Elbrus Coding Bootcamp и разработчик компании Playgendary, рассказала о том, кто такой гейм-дизайнер, о структуре игр и навыках, помогающих создавать новые увлекательные истории, в которые играют миллионы людей.
Содержание
- Что такое геймдизайн
- Типы геймдизайна
- Что такое «Ядро игры»
- Термины в геймдизайне
- Понятие МДЭ
- Интеллектуальная собственность в геймдизайне
- Что входит в понятие геймдизайна?
- Этапы создания игры
- Командная работа
- Зарплата гейм-дизайнера
- Где учиться геймдизайну?
- Как стать гейм-дизайнером
Что такое геймдизайн
Геймдизайн — обширная область, основанная на компьютерных науках, программировании и графическом дизайне. Профессия окутана неким романтическим ореолом, и здесь действительно большую роль играет творческое начало. Однако не всем, кто любит играть в видеоигры, понравится их создавать.
Геймдизайн можно считать инструментом планирования всего процесса создания видеоигры. Ни одна игра не может быть сделана без плана, а геймдизайн и есть процесс создания такого плана. Это гибридизация творчества и технических навыков, которые объединяются в четко сформулированную идею о том, что люди могут работать с использованием конкретных и выполнимых задач.
Типы геймдизайна
Внутри профессии существует пять основных направлений работы:
- Системный дизайн, то есть создание правил и общих расчетов для игры — это задача актуальна для абсолютно любой игры;
- Контент-дизайн — создание персонажей, предметов, миссий и всего, что «населяет» игру;
- Дизайн уровней — работа над уровнями, ландшафтом карт и расположением объектов на карте;
- Дизайн мира — продумывание пространств и локаций для многопользовательских открытых игр;
- Дизайн интерфейсов (UI), то есть того, как игрок взаимодействует с игрой, получает реакцию на свои действия.
Что такое «Ядро игры»
Разработка дизайна любой игры начинается с «ядра игры» — это основные действия, которые структурируют весь дизайн, и игроки участвуют в многократной циклической последовательности. Например, в Mario это были ходьба, бег и прыжки. Различные враги, окружающие предметы – все здесь для того, чтобы удивить игрока, бросить вызов его навыкам. Другими словами, добавить дополнительную глубину опыта.
Основной цикл геймплея состоит из действий, которые игроки могут предпринять в любой момент времени. Мы ожидаем, что игрок будет использовать их регулярно. Это бег и прыжок в беге, обмен драгоценными камнями и так далее. Основная петля геймплея может напоминать что-то вроде ходьбы, атаки, сбора монет.
Задача этих действий — удержать пользователя как можно дольше в игре. На мобильном телефоне или в сети, если основная механика не интуитивна, управление не идеально, можно потерять игрока в течение минуты или двух.
Гейм-дизайнер должен задуматься: какой опыт он хочет предоставить? Что уникально и существенно для его проекта? Все аспекты дизайна игры взаимосвязаны, как и различные петли, которые его создают.
Термины в геймдизайне
Терминологии в геймдизайне можно посвятить отдельную статью (и не одну), я приведу только шесть из них в качестве примера.
Матч-мейкинг — автоматический подбор соперников по уровню в многопользовательской онлайн-игре так, чтобы им не было скучно играть друг с другом, т.е. силы их должны быть примерно равны.
Фетч-квест — это рутинные и скучные квесты, когда игрок, например, забирает посылку в пункте А и отдает в пункте Б. Такие истории сегодня считаются дурным тоном для любой игры.
Итерирование — повторная разработка продукта или его части, чтобы достигнуть более высокого качества или отладить функционал. Итерирование может производиться много раз.
Пайплайн — порядок разработки и способ наладить взаимодействия между отделами и людьми, которые занимаются разными частями разработки.
Вертикальный срез — неполная версия игры, в которой тем не менее уже присутствуют все ключевые элементы, механики и так далее.
Понятие МДЭ
Любой гейм-дизайнер мыслит в трех категориях: механика, динамика и эстетика. Они помогают формализовать проектирование игр и корректно оценить качество разработки на каждом этапе.
Механика игры является основой геймдизайна. Это правила игры в широком смысле слова. В настолках, например, бросание кубиков, игровые раунды, ходы, пропуск ходов и есть механика. В компьютерных и консольных механика чуть сложнее, но она тоже объединяет все алгоритмы и логические связи игры.
Динамика игры — это поведение механики в процессе игры, отклик на действия игрока и механический отклик самого игрока на случающиеся события. Другими словами, это реализация механики на практике.
Эстетика игры — все эмоциональные реакции, которые вызывает игра у человека в результате прохождения (т.е. механики и динамики). Наслаждение от процесса прохождения, стимулирование фантазии, ощущение единства с другими игроками, соперничество и так далее.
Интеллектуальная собственность в геймдизайне
Многие игры основаны на интеллектуальной собственности: Spiderman и Pokemon Go используют героев комиксов и мультсериалов, FIFA и NHL — бренды звезд спорта и самых известных команд мира, The Harry Potter — сюжет культовой книги.
Для разработчиков игр использование интеллектуальной собственности — это гарантия, что их игра будет пользоваться как минимум популярностью у фанатов первоисточника (а ещё поможет в продвижении, так как об этом охотнее расскажут СМИ, да и POS-материалы в точках продаж с любимыми героями привлекут больше внимание), а для обладателя прав на произведение — дополнительный способ монетизировать предыдущую работу.
Win-win история, которая смягчает риск.
Но некоторые разработчики игр идут по пути производства проектов с нуля, создавая свою интеллектуальную собственность и дальше на ней дополнительно зарабатывая. Например, за счет мерча, экранизаций, создания комиксов и книг. Вспомните, например, Warcraft.
Что входит в понятие геймдизайна?
Гейм-дизайнер — носитель идеи, который руководит всеми другими подразделениями и оценивает, насколько их работа отвечает изначальному замыслу. Некоторые сравнивают роль дизайнера игры с кинорежиссером в кино. Хотя работа варьируется в зависимости от размера студии, ваши обязанности могут включать:
- Развитие сюжетной линии, истории персонажей и диалогов;
- Разработка геймплея, правил и системы подсчета очков;
- Определение уровня сложности;
- Создание интерфейсов и среды;
- Дизайн уровней и мира;
- Программирование/скриптование;
- Цифровое редактирование;
- Визуализация изображения;
- Тестирование.
Гейм-дизайнер — сценарист работает над сюжетом игры, что включает в себя создание сеттинга (среды) и истории, создание персонажей и их предысторий, планирование повествовательного сюжета и, возможно, написание всего диалога. В больших командах гейм-дизайнер может просто координировать действия со специально назначенными сценаристами. Тем не менее, он всё равно часто будет вовлечен в создание сюжета.
Гейм-дизайнер — художник переводит созданный сценаристом мир в визуальную форму. Отрисовывает квесты, сценарии, персонажей, вещи, миры, уровни и так далее. Если проект большой, то он контролирует этот процесс и визирует работы художников.
Гейм-дизайнер — контент-менеджер работает с игровой логикой, создает целостный геймплей и продумывает детали. Прорабатывает квесты, диалоги и сценарии, поддерживает и корректирует существующие, следит за интеграцией контента в игру, участвует в предварительном тестировании, дает задачи художникам и сценаристам, делится с ними информацией о достоверности моделей, например, исторической и так далее.
Гейм-дизайнер — аналитик под лупой изучает пользовательский опыт и данные, глубоко погружается в цикл жизни игроков. Например, если это приложение — сколько людей его скачали, сколько времени в нем проводят, как часто и как долго заходят, на каких уровнях «отваливаются» и т.д.
Аналитик также занимается прогнозом и осуществлением монетизации. Например, смотрит, что люди покупают внутри игры, а что нет, и исходя из этого корректируют предложения или дают задачу гейм-дизайнерам других направлений поработать над юнитами и предметами.
Гейм-дизайнер — программист либо занимается программированием сам, либо контролирует технические аспекты. По-хорошему, большинство разработчиков игр должны разбираться и в программировании, и в компьютерных науках, и в математике.
В более крупных командах гейм-дизайнер может и не программировать вообще, но базовые знания все равно необходимо иметь, чтобы контролировать производство игры. Потому что если программист в команде делает что-то не то, гейм-дизайнеру будет трудно сообщить о проблеме. А с технической подготовкой они смогут поговорить «на одном языке».
Языки программирования. Некоторые популярные языки выдержали испытание временем, пережив многочисленные изменения в технологической индустрии. Есть и относительно новые, разработанные для адаптации к этим изменениям. Самыми «ходовыми» в геймдеве являются C# и Java, затем — Python и С++.
Планирование и создание игрового дизайна. Частью обязанностей игрового дизайнера является определение эстетики игры. Такая работа может включать в себя создание базовых дизайнов персонажей, визуальных дизайнов среды. Здесь также будут приниматься технические решения, такие как: делать ли пиксель-арт, 3D-графику и так далее.
В некоторых случаях разработчики игр создают базовую концепцию, которую затем передают профессиональному гейм-дизайнеру, чтобы оформить её в удобный материал для создателей игрового контента.
Этапы создания игры
Процесс создания игры можно разделить на этапы. Приходя к концу каждого из них, разработчик должен предоставить определенный контент. Это может быть документ, комплект художественных объектов или цельная игра.
- Препродакшн в геймдизайне сводится к написанию концепт-документа и принципиального бизнес-плана по игре с расчетом затрат и времени на подготовку бета-версии, описанием аудитории игры, темы, жанра, целевых платформ, очень краткого списка фич. Идея проекта должна быть четко понятна уже на этом этапе, который заканчивается утверждением у инвестором.
- Проработка концепции включает подготовку сюжета игры, описание основных и второстепенных героев (включая эскизы), механики игры, уровней и миров. В результате этой части работы на бумаге должна быть готова игра в общих её чертах.
- Прототипирование — следующий этап, когда дизайнеры фокусируются на игре, пренебрегая графикой. Ключевой фактор здесь — скорость, ведь чем больше итераций, тем выше качество. По итогам прототипирования понятно общее ощущение от игры, ее механики; можно оценить насколько весь процесс получается динамичным и увлекательным.
- Документация. Гейм-дизайнеры в самом начале проекта создают специальный «живущий» дизайн-документ, который постоянно претерпевает ревизии и видоизменяется, содержит полное дизайнерское видение игры. Обращаясь к этому документу, каждый из исполнителей сможет точно представлять, как устроена игра, механика, сюжет, отношения персонажей и так далее. Такой документ может размещаться в файле документа или в вики.
- Продакшн — непосредственный процесс создания игры, который содержит несколько итераций. Например, в альфа-версии весь код теоретически завершен, но ещё много багов и неидеальный баланс, бета-версия более стабильна, в ней учтено большинство багов, контент прописан и внедрен, золотая версия — это та, которая идет в релиз.
Но с выходом игры процесс не заканчивается. Команда может создавать новые уровни, функции, предметы, квесты, расширяя и дополняя изначальную версию или убирая какие-то этапы, исходя из рекомендаций аналитиков.
Командная работа
Разработка игр — проектная командная вещь, поэтому объем работы и уровень стресса варьируются в зависимости от того, на каком этапе проекта вы сейчас находитесь. Точно можно сказать, что за рабочий день вам придется общаться с множеством разных людей. Это делает труд гейм-дизайнера одновременно и интересным, и сложным.
Главное — помнить, что начинаться все может с идеи, а затем стать чем-то, от чего потенциально получат удовольствие миллионы людей.
Многое зависит и от размера команды. Разработчик компьютерных игр может делегировать определенные задачи конкретным специалистам. В этом случае гейм-дизайнер будет проводить время, общаясь и сотрудничая с членами команды, чтобы убедиться, что все созданное — будь то изображение или само программирование — соответствует специфике дизайна.
Зарплата гейм-дизайнера
Если именитые гейм-дизайнеры получают миллионы долларов, то новичку придется начать с сумм поскромнее. Согласно информации Payscale, средняя годовая зарплата игрового дизайнера составляет $63838, а максимальная может достигать $93926.
Заработная плата в значительной степени зависит от опыта, местоположения, размера студии и отрасли, так что может быть выше или ниже этих средних показателей.
Благодаря многолетнему опыту и знаниям можно значительно повысить эти средние показатели. Заработок игровых дизайнеров зависит от их специализации и объема выполняемых работ
По состоянию на май 2021 года, средняя годовая зарплата игрового дизайнера в США составляла $130000 в год. Если взять калькулятор, то час будет стоить примерно $62.50.
Средняя месячная зарплата специалиста в России — 45000 руб. ($726). Старший гейм-дизайнер зарабатывает около 80000 руб. ($1290). В Москве зарабатывают от 88 до 140 тыс. рублей ($1419 — 2557), а в Санкт-Петербурге — от 60 до 80 тыс. ($967 — $1290).
Где учиться геймдизайну?
Если после прочитанного вы все еще хотите обучаться геймдизайну, знайте, что хотя многие вещи можно освоить самостоятельно, формальное образование не помешает.
Тем, у кого английский язык на уровне, можно отучиться в одном из западных вузов или спецшкол. В России геймдизайну тоже учат.
Так, в Высшей школе экономики действует программа бакалавриата «Геймдизайн и виртуальная реальность». Здесь студенты проходят разные этапы разработки игр: учатся оформлению первоначальной идеи, создают сюжет, игровые сценарии, думают, как монетизировать будущий продукт.
В Санкт-Петербургском государственном университете промышленных технологий и дизайна есть программа бакалавриата «Анимация и графика компьютерных игр». Тут студенты больше сосредоточены на освоении технических программ, изучают основы веб-дизайна, техники графики, рисунка, принципов создания окружения и т.д.
Даже присравнении этих двух программ становится понятно, что выбирать обучение необходимо из тех задач, которые вы хотите решать: будете ли вы заниматься разработкой игр, то есть визуализацией и созданием кода, или непосредственно геймдизайном, то есть рулить игровыми механиками.
Курсов по этой интересной профессии тоже большое количество. При выборе обращайте внимание на экспертизу преподавателей, сколько учеников в группе, сколько лично вам будет уделяться времени. Важный фактор также – есть ли последующее трудоустройство или хотя бы практика.
Вот список книг, которые подойдут для начального уровня:
- Tracy Fullerton (Трейси Фуллертон) «Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games».
- Jesse Schell (Джесси Шелл) «The Art of Game Design: A Book of Lenses».
- Steve Swink (Стив Свинк) «Game Feel: A Game Designer's Guide to Virtual Sensation».
- Scott Rogers (Скотт Роджерс) «Level Up! The Guide to Great Video Game Design».
- Raph Koster (Раф Костер) «Theory of Fun for Game Design».
Как стать гейм-дизайнером
Получить хорошую работу в индустрии непросто, это требует усердного труда и самоотверженности. Вы должны обладать некоторыми техническими знаниями и художественными навыками, а также пониманием того, как сделать что-то забавным, привлекательным и денежным.
Для создания дизайна и анимации нужно изучить несколько программ:
Создание интерфейса: Photoshop и Sketch.
Принципы создания интерфейса: Google Material Design и Apple’s UI Do’s and Don’ts.
Создание 2D-объектов: Photoshop, Gimp и Paint Tool SAI (для графики в стиле аниме).
Создание 3D-объектов: Blender (мощное ПО со сложным обучением), Maya (для анимации), 3D Max (для отрисовки).
Возможно, на должности гейм-дизайнера вам придется совмещать сразу несколько ролей. В большой студии ваша работа может быть более узконаправленной, чем в маленькой студии с небольшим числом сотрудников. Например, команда из 5-10 специалистов будет работать совсем иначе, чем команда из 1000 человек, как в Ubisoft или EA.
Важно также отметить, что если вы изучаете дизайн игр, вы не обязательно станете гейм-дизайнером. Существует множество различных рабочих мест, из которых можно выбирать, и с развитием технологии, которое происходит так быстро, новые рабочие места создаются постоянно.
Фото на обложке: pixabay.com
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